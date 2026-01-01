Crucix هو منصة مفتوحة المصدر للاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) تم إنشاؤها لتزويد الأفراد والفرق بنظرة شاملة وفي الوقت الفعلي للأحداث العالمية. من خلال تجميع البيانات من 27 مصدرًا عامًا بما في ذلك الكشف عن الحرائق من NASA FIRMS، وتتبع AIS البحري، ومراقبة النزاعات من ACLED، والمؤشرات الاقتصادية من FRED، وتحليل المشاعر الاجتماعية، يحول Crucix خلاصات الاستخبارات المتفرقة إلى صورة عملياتية متماسكة. تسهل خاصية تصور الكرة الأرضية ثلاثية الأبعاد المدعومة بتقنية WebGL في المنصة ربط الأحداث جغرافيًا بينما تضمن دورات التحديث التلقائي كل 15 دقيقة وعيًا مستمرًا بالوضع دون تدخل يدوي.

حالات الاستخدام الشائعة

يستخدم محللو الأمن والباحثون Crucix للحفاظ على وعي في الوقت الفعلي بالنزاعات العالمية والكوارث الطبيعية والتطورات الجيوسياسية عبر مناطق متعددة في وقت واحد. يستفيد المحللون الماليون والمتداولون من أفكار التداول التي تم إنشاؤها بواسطة نماذج اللغة الكبيرة (LLM) وتتبع المؤشرات الاقتصادية من مصادر مثل FRED و EIA لاتخاذ قرارات الاستثمار. ينشر الصحفيون ومحققو OSINT نظام Crucix لمراقبة الأحداث العاجلة من خلال ربط تتبع الرحلات الجوية والبيانات البحرية وصور الأقمار الصناعية وتحليل المشاعر على وسائل التواصل الاجتماعي في عرض موحد واحد. تستخدم فرق العمليات في المنظمات الدولية النظام لزيادة الوعي بالوضع عبر المناطق التي يتواجد فيها موظفوها أو أصولها، مع توفير تنبيهات Telegram و Discord إشعارات فورية بالتطورات الهامة.

الميزات الرئيسية

يجمع 27 مصدرًا عامًا للاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) بما في ذلك بيانات الأقمار الصناعية والبحرية والطيران والاقتصاد والنزاعات

تصور الكرة الأرضية ثلاثية الأبعاد المدعوم بتقنية WebGL لربط الأحداث جغرافيًا

نظام تنبيه متعدد المستويات (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) عبر Telegram و Discord

تكامل نماذج اللغة الكبيرة (LLM) يدعم Anthropic Claude و OpenAI و Google Gemini و OpenRouter و MiniMax

أوامر بوت ثنائية الاتجاه لإجراء فحوصات الحالة والمسح والإحاطات عند الطلب

تحديث تلقائي للبيانات كل 15 دقيقة مع جمع متوازٍ للمصادر

إزالة التكرار الدلالي لتقليل الضوضاء عبر خلاصات الاستخبارات

تدهور تدريجي يسمح بالتشغيل الجزئي عند فقدان مفاتيح API

هندسة ذاكرة دلتا مع ذاكرة تخزين مؤقتة ساخنة وتخزين بارد لأرشفة البيانات

أحداث مرسلة من الخادم (Server-Sent Events) لتحديثات لوحة المعلومات في الوقت الفعلي دون تحديث الصفحة

عدم الاعتماد على قاعدة بيانات مع كتابة ملفات JSON ذرية لاستمرارية البيانات

دعم معماريات متعددة لكل من منصات AMD64 و ARM64

لماذا تنشر Crucix على Hostinger VPS

يضمن نشر Crucix على Hostinger VPS تشغيل لوحة معلومات الاستخبارات الخاصة بك بشكل مستمر مع وقت تشغيل موثوق، وجمع وأرشفة بيانات OSINT على مدار الساعة دون انقطاع. توفر بيئة VPS موارد مخصصة لجمع البيانات المتوازي من جميع المصادر الـ 27، مما يضمن اكتمال عمليات المسح بسرعة حتى خلال ذروة نشاط الأحداث العالمية. مع التحكم الكامل في نشرك، يمكنك تكوين مفاتيح API بشكل آمن لمصادر البيانات المميزة ومقدمي نماذج اللغة الكبيرة (LLM) مع الاحتفاظ ببيانات الاستخبارات الحساسة على البنية التحتية الخاصة بك. يوفر Hostinger VPS موثوقية الشبكة اللازمة لتسليم التنبيهات في الوقت الفعلي إلى Telegram و Discord، بحيث تصلك تنبيهات FLASH الهامة على الفور. يضمن التخزين المستمر نمو أرشيف استخباراتك بمرور الوقت، مما يتيح تحليل الاتجاهات وربط الأحداث التاريخية التي قد لا تحتفظ بها البدائل المستضافة على السحابة.