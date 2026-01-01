Crucix — це платформа ОСІНТ (розвідка з відкритих джерел) з відкритим вихідним кодом, створена для надання окремим особам і командам комплексного, актуального огляду глобальних подій. Агрегуючи дані з 27 публічних джерел, включаючи виявлення пожеж NASA FIRMS, відстеження морських суден за AIS, моніторинг конфліктів ACLED, економічні показники FRED та аналіз соціальних настроїв, Crucix перетворює розрізнені розвідувальні дані на цілісну оперативну картину. 3D-візуалізація глобуса на базі WebGL дозволяє легко співвідносити події географічно, а автоматичні 15-хвилинні цикли оновлення забезпечують безперервну ситуаційну обізнаність без ручного втручання.

Поширені випадки використання

Аналітики з безпеки та дослідники використовують Crucix для підтримки актуальної обізнаності про глобальні конфлікти, стихійні лиха та геополітичні події в кількох регіонах одночасно. Фінансові аналітики та трейдери використовують торгові ідеї, згенеровані LLM, та відстеження економічних показників з таких джерел, як FRED та EIA, для прийняття інвестиційних рішень. Журналісти та OSINT-розслідувачі розгортають Crucix для моніторингу надзвичайних подій, співвідносячи відстеження польотів, морські дані, супутникові знімки та настрої в соціальних мережах в єдиному інтерфейсі. Операційні команди міжнародних організацій використовують його для ситуаційної обізнаності в регіонах, де вони мають персонал або активи, а сповіщення в Telegram та Discord забезпечують миттєве повідомлення про критичні події.

Ключові функції

Агрегує 27 публічних джерел ОСІНТ, включаючи супутникові, морські, авіаційні, економічні дані та дані про конфлікти

3D-візуалізація глобуса на базі WebGL для географічної кореляції подій

Багаторівнева система сповіщень (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) через Telegram та Discord

Інтеграція LLM з підтримкою Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter та MiniMax

Двосторонні команди бота для перевірки статусу на вимогу, сканування та брифінгів

Автоматичне оновлення даних кожні 15 хвилин з паралельним збором джерел

Семантична дедуплікація для зменшення шуму в потоках розвідувальних даних

Плавна деградація, що дозволяє часткову роботу за відсутності ключів API

Архітектура дельта-пам'яті з гарячим кешем та холодним сховищем для архівування даних

Server-Sent Events для оновлення панелі моніторингу в реальному часі без оновлення сторінки

Нульова залежність від бази даних з атомарним записом файлів JSON для збереження даних

Підтримка мультиархітектури для платформ AMD64 та ARM64

Чому варто розгорнути Crucix на Hostinger VPS

Розгортання Crucix на Hostinger VPS гарантує безперебійну роботу вашої інформаційної панелі, збір та архівування даних ОСІНТ цілодобово без перерв. Середовище VPS надає виділені ресурси для паралельного збору даних з усіх 27 джерел, забезпечуючи швидке завершення сканування навіть під час пікової активності глобальних подій. Завдяки повному контролю над розгортанням ви можете безпечно налаштовувати ключі API для преміум-джерел даних та постачальників LLM, зберігаючи конфіденційні розвідувальні дані на власній інфраструктурі. Hostinger VPS пропонує надійність мережі, необхідну для доставки сповіщень у реальному часі до Telegram та Discord, тому критичні FLASH-сповіщення надходять до вас негайно. Постійне сховище гарантує зростання вашого розвідувального архіву з часом, що дозволяє аналізувати тенденції та корелювати історичні події, чого можуть не зберігати хмарні альтернативи.