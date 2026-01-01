Crucix är en OSINT-plattform (Open Source Intelligence) med öppen källkod som skapats för att ge individer och team en omfattande, realtidsvy över globala händelser. Genom att aggregera data från 27 offentliga källor, inklusive NASA FIRMS branddetektering, maritim AIS-spårning, ACLED konfliktövervakning, FRED ekonomiska indikatorer och social sentimentanalys, omvandlar Crucix spridda underrättelseflöden till en sammanhängande operativ bild. Plattformens WebGL-drivna 3D-globvisualisering gör det enkelt att korrelera händelser geografiskt, medan automatiska uppdateringscykler på 15 minuter säkerställer kontinuerlig situationsmedvetenhet utan manuell inblandning.

Vanliga användningsområden

Säkerhetsanalytiker och forskare använder Crucix för att upprätthålla realtidsmedvetenhet om globala konflikter, naturkatastrofer och geopolitiska utvecklingar i flera regioner samtidigt. Finansanalytiker och handlare använder LLM-genererade handelsidéer och spårning av ekonomiska indikatorer från källor som FRED och EIA för att informera investeringsbeslut. Journalister och OSINT-utredare använder Crucix för att övervaka aktuella händelser genom att korrelera flygspårning, maritim data, satellitbilder och sociala mediers sentiment i en enhetlig vy. Operationsteam vid internationella organisationer använder den för situationsmedvetenhet i regioner där de har personal eller tillgångar utplacerade, med Telegram- och Discord-varningar som ger omedelbar avisering om kritiska utvecklingar.

Viktiga funktioner

Aggregerar 27 offentliga OSINT-källor inklusive satellit-, maritim-, flyg-, ekonomisk- och konfliktdata

WebGL-driven 3D-globvisualisering för geografisk händelsekorrelation

Varningssystem i flera nivåer (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) via Telegram och Discord

LLM-integration som stöder Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter och MiniMax

Tvåvägs botkommandon för statuskontroller, genomsökningar och briefinger på begäran

Automatisk datauppdatering var 15:e minut med parallell källinsamling

Semantisk deduplicering för att minska brus i underrättelseflöden

Graceful degradation som tillåter delvis drift när API-nycklar saknas

Delta minnesarkitektur med het cache och kall lagring för dataarkivering

Server-Sent Events för realtidsuppdateringar av instrumentpanelen utan siduppdatering

Noll databasberoende med atomiska JSON-filskrivningar för datapersistens

Stöd för flera arkitekturer för både AMD64- och ARM64-plattformar

Varför installera Crucix på Hostinger VPS

Att installera Crucix på en Hostinger VPS säkerställer att din underrättelseinstrumentpanel körs kontinuerligt med tillförlitlig drifttid, samlar in och arkiverar OSINT-data dygnet runt utan avbrott. VPS-miljön tillhandahåller dedikerade resurser för parallell datainsamling från alla 27 källor, vilket säkerställer att genomsökningar slutförs snabbt även under perioder med hög global händelseaktivitet. Med full kontroll över din installation kan du säkert konfigurera API-nycklar för premiumdatakällor och LLM-leverantörer samtidigt som du behåller känslig underrättelsedata på din egen infrastruktur. Hostinger VPS erbjuder den nätverkstillförlitlighet som behövs för realtidsleverans av varningar till Telegram och Discord, så att kritiska FLASH-varningar når dig omedelbart. Den persistenta lagringen säkerställer att ditt underrättelsearkiv växer över tid, vilket möjliggör trendanalys och historisk händelsekorrelation som molnbaserade alternativ kanske inte behåller.