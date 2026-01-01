Crucix adalah platform OSINT (Open Source Intelligence) open-source yang dibuat untuk memberikan individu dan tim pandangan komprehensif dan real-time tentang peristiwa global. Dengan mengumpulkan data dari 27 sumber publik termasuk deteksi kebakaran NASA FIRMS, pelacakan AIS maritim, pemantauan konflik ACLED, indikator ekonomi FRED, dan analisis sentimen sosial, Crucix mengubah umpan intelijen yang tersebar menjadi gambaran operasional yang kohesif. Visualisasi globe 3D bertenaga WebGL dari platform ini memudahkan korelasi peristiwa secara geografis, sementara siklus refresh otomatis 15 menit memastikan kesadaran situasional yang berkelanjutan tanpa intervensi manual.

Kasus Penggunaan Umum

Analis keamanan dan peneliti menggunakan Crucix untuk menjaga kesadaran real-time tentang konflik global, bencana alam, dan perkembangan geopolitik di berbagai wilayah secara bersamaan. Analis keuangan dan trader memanfaatkan ide perdagangan yang dihasilkan LLM dan pelacakan indikator ekonomi dari sumber seperti FRED dan EIA untuk menginformasikan keputusan investasi. Jurnalis dan penyelidik OSINT menggunakan Crucix untuk memantau peristiwa terkini dengan mengkorelasikan pelacakan penerbangan, data maritim, citra satelit, dan sentimen media sosial dalam satu tampilan terpadu. Tim operasi di organisasi internasional menggunakannya untuk kesadaran situasional di wilayah tempat mereka memiliki personel atau aset yang dikerahkan, dengan peringatan Telegram dan Discord yang memberikan notifikasi instan tentang perkembangan penting.

Fitur Utama

Mengumpulkan 27 sumber OSINT publik termasuk data satelit, maritim, penerbangan, ekonomi, dan konflik

Visualisasi globe 3D bertenaga WebGL untuk korelasi peristiwa geografis

Sistem peringatan multi-tingkat (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) melalui Telegram dan Discord

Integrasi LLM yang mendukung Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter, dan MiniMax

Perintah bot dua arah untuk pemeriksaan status, pemindaian, dan briefing sesuai permintaan

Penyegaran data otomatis setiap 15 menit dengan pengumpulan sumber paralel

Deduplikasi semantik untuk mengurangi gangguan di seluruh umpan intelijen

Degradasi yang anggun memungkinkan operasi parsial saat kunci API tidak ada

Arsitektur memori Delta dengan hot cache dan cold storage untuk pengarsipan data

Server-Sent Events untuk pembaruan dashboard real-time tanpa refresh halaman

Ketergantungan nol database dengan penulisan file JSON atomik untuk persistensi data

Dukungan multi-arsitektur untuk platform AMD64 dan ARM64

