Crucix is een open-source OSINT (Open Source Intelligence) platform dat is gecreëerd om individuen en teams een uitgebreid, real-time overzicht te geven van wereldwijde gebeurtenissen. Door gegevens te aggregeren van 27 openbare bronnen, waaronder NASA FIRMS branddetectie, maritieme AIS-tracking, ACLED conflictmonitoring, FRED economische indicatoren en sociale sentimentanalyse, zet Crucix verspreide inlichtingenstromen om in een samenhangend operationeel beeld. De WebGL-aangedreven 3D-bolvisualisatie van het platform maakt het eenvoudig om gebeurtenissen geografisch te correleren, terwijl automatische verversingscycli van 15 minuten zorgen voor continu situationeel bewustzijn zonder handmatige tussenkomst.

Veelvoorkomende gebruiksscenario's

Beveiligingsanalisten en onderzoekers gebruiken Crucix om real-time op de hoogte te blijven van wereldwijde conflicten, natuurrampen en geopolitieke ontwikkelingen, gelijktijdig in meerdere regio's. Financiële analisten en handelaren gebruiken LLM-gegenereerde handelsideeën en het volgen van economische indicatoren van bronnen zoals FRED en EIA om investeringsbeslissingen te onderbouwen. Journalisten en OSINT-onderzoekers zetten Crucix in om actuele gebeurtenissen te monitoren door vluchttracking, maritieme gegevens, satellietbeelden en sociale mediasentiment te correleren in één uniform overzicht. Operationele teams bij internationale organisaties gebruiken het voor situationeel bewustzijn in regio's waar ze personeel of activa hebben ingezet, met Telegram- en Discord-waarschuwingen die direct melding maken van kritieke ontwikkelingen.

Belangrijkste functies

Aggregeert 27 openbare OSINT-bronnen, waaronder satelliet-, maritieme, luchtvaart-, economische en conflictgegevens

WebGL-aangedreven 3D-bolvisualisatie voor geografische gebeurteniscorrelatie

Meerlaags waarschuwingssysteem (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) via Telegram en Discord

LLM-integratie die Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter en MiniMax ondersteunt

Tweeweg bot-commando's voor on-demand statuscontroles, sweeps en briefings

Automatische gegevensverversing elke 15 minuten met parallelle bronverzameling

Semantische deduplicatie om ruis in inlichtingenstromen te verminderen

Geleidelijke degradatie die gedeeltelijke werking toestaat wanneer API-sleutels ontbreken

Delta-geheugenarchitectuur met hot cache en cold storage voor gegevensarchivering

Server-Sent Events voor real-time dashboardupdates zonder paginavrefresh

Geen databaseafhankelijkheid met atomaire JSON-bestandsschrijvingen voor gegevenspersistentie

Multi-architectuurondersteuning voor zowel AMD64- als ARM64-platforms

