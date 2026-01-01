Crucix ist eine Open-Source-OSINT-Plattform (Open Source Intelligence), die entwickelt wurde, um Einzelpersonen und Teams eine umfassende Echtzeit-Übersicht über globale Ereignisse zu bieten. Durch die Aggregation von Daten aus 27 öffentlichen Quellen, darunter NASA FIRMS Branddetektion, maritime AIS-Verfolgung, ACLED-Konfliktüberwachung, FRED-Wirtschaftsindikatoren und Analyse der sozialen Stimmung, verwandelt Crucix verstreute Informationsströme in ein kohärentes Lagebild. Die WebGL-gestützte 3D-Globus-Visualisierung der Plattform erleichtert die geografische Korrelation von Ereignissen, während automatische 15-Minuten-Aktualisierungszyklen eine kontinuierliche Lageübersicht ohne manuelles Eingreifen gewährleisten.

Häufige Anwendungsfälle

Sicherheitsanalysten und Forscher nutzen Crucix, um gleichzeitig in Echtzeit über globale Konflikte, Naturkatastrophen und geopolitische Entwicklungen in mehreren Regionen informiert zu bleiben. Finanzanalysten und Händler nutzen LLM-generierte Handelsideen und die Verfolgung von Wirtschaftsindikatoren aus Quellen wie FRED und EIA, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Journalisten und OSINT-Ermittler setzen Crucix ein, um aktuelle Ereignisse zu überwachen, indem sie Flugverfolgung, maritime Daten, Satellitenbilder und Social-Media-Stimmung in einer einheitlichen Ansicht korrelieren. Einsatzteams internationaler Organisationen nutzen es zur Lageübersicht in Regionen, in denen sie Personal oder Vermögenswerte eingesetzt haben, wobei Telegram- und Discord-Benachrichtigungen sofort über kritische Entwicklungen informieren.

Schlüsselfunktionen

Aggregiert 27 öffentliche OSINT-Quellen, einschliesslich Satelliten-, See-, Luftfahrt-, Wirtschafts- und Konfliktdaten

WebGL-gestützte 3D-Globus-Visualisierung zur geografischen Ereigniskorrelation

Mehrstufiges Alarmsystem (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) via Telegram und Discord

LLM-Integration mit Unterstützung für Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter und MiniMax

Zwei-Wege-Bot-Befehle für On-Demand-Statusprüfungen, Scans und Briefings

Automatische Datenaktualisierung alle 15 Minuten mit paralleler Quellensammlung

Semantische Deduplizierung zur Reduzierung von Rauschen in den Informationsströmen

Graceful Degradation, die einen Teillaufbetrieb ermöglicht, wenn API-Schlüssel fehlen

Delta-Speicherarchitektur mit Hot Cache und Cold Storage für die Datenarchivierung

Server-Sent Events für Echtzeit-Dashboard-Updates ohne Seitenaktualisierung

Keine Datenbankabhängigkeit mit atomaren JSON-Dateischreibvorgängen für Datenpersistenz

Multi-Architektur-Unterstützung für AMD64- und ARM64-Plattformen

Warum Crucix auf einem Hostinger VPS bereitstellen?

Die Bereitstellung von Crucix auf einem Hostinger VPS stellt sicher, dass Ihr Intelligence-Dashboard kontinuierlich mit zuverlässiger Verfügbarkeit läuft und OSINT-Daten rund um die Uhr ohne Unterbrechung sammelt und archiviert. Die VPS-Umgebung bietet dedizierte Ressourcen für die parallele Datenerfassung aus allen 27 Quellen, wodurch Scans auch bei hoher globaler Ereignisaktivität schnell abgeschlossen werden. Mit voller Kontrolle über Ihre Bereitstellung können Sie API-Schlüssel für Premium-Datenquellen und LLM-Anbieter sicher konfigurieren und gleichzeitig sensible Intelligence-Daten auf Ihrer eigenen Infrastruktur behalten. Hostinger VPS bietet die erforderliche Netzwerkzuverlässigkeit für die Echtzeit-Alarmzustellung an Telegram und Discord, sodass kritische FLASH-Alarme Sie sofort erreichen. Der persistente Speicher stellt sicher, dass Ihr Intelligence-Archiv im Laufe der Zeit wächst, was Trendanalysen und historische Ereigniskorrelationen ermöglicht, die cloud-gehostete Alternativen möglicherweise nicht beibehalten.