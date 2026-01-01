Crucix este o platformă OSINT (Open Source Intelligence) open-source, creată pentru a oferi persoanelor și echipelor o imagine cuprinzătoare, în timp real, a evenimentelor globale. Prin agregarea datelor din 27 de surse publice, inclusiv detectarea incendiilor NASA FIRMS, urmărirea maritimă AIS, monitorizarea conflictelor ACLED, indicatorii economici FRED și analiza sentimentului social, Crucix transformă fluxurile de informații dispersate într-o imagine operațională coerentă. Vizualizarea globului 3D bazată pe WebGL a platformei facilitează corelarea geografică a evenimentelor, în timp ce ciclurile automate de reîmprospătare la fiecare 15 minute asigură o conștientizare situațională continuă, fără intervenție manuală.

Cazuri de utilizare frecvente

Analiștii de securitate și cercetătorii utilizează Crucix pentru a menține o conștientizare în timp real a conflictelor globale, dezastrelor naturale și evoluțiilor geopolitice în mai multe regiuni simultan. Analiștii financiari și traderii valorifică ideile de tranzacționare generate de LLM și urmărirea indicatorilor economici din surse precum FRED și EIA pentru a-și fundamenta deciziile de investiții. Jurnaliștii și investigatorii OSINT implementează Crucix pentru a monitoriza evenimentele de ultimă oră, corelând urmărirea zborurilor, datele maritime, imaginile satelitare și sentimentul din social media într-o singură vizualizare unificată. Echipele operaționale din organizațiile internaționale îl utilizează pentru conștientizarea situațională în regiunile în care au personal sau active desfășurate, cu alerte Telegram și Discord care oferă notificări instantanee despre evoluțiile critice.

Funcționalități cheie

Agregă 27 de surse OSINT publice, inclusiv date satelitare, maritime, aviatice, economice și de conflict

Vizualizare glob 3D bazată pe WebGL pentru corelarea geografică a evenimentelor

Sistem de alertă pe mai multe niveluri (FLASH/PRIORITATE/RUTINĂ) prin Telegram și Discord

Integrare LLM care suportă Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter și MiniMax

Comenzi bot bidirecționale pentru verificări de stare la cerere, scanări și briefinguri

Reîmprospătare automată a datelor la fiecare 15 minute cu colectare paralelă din surse

Deduplicare semantică pentru a reduce zgomotul în fluxurile de informații

Degradare grațioasă, permițând operarea parțială atunci când lipsesc cheile API

Arhitectură de memorie Delta cu cache fierbinte și stocare rece pentru arhivarea datelor

Evenimente trimise de server pentru actualizări în timp real ale panoului de bord fără reîmprospătarea paginii

Dependență zero de baze de date cu scrieri atomice de fișiere JSON pentru persistența datelor

Suport multi-arhitectură atât pentru platformele AMD64, cât și pentru ARM64

