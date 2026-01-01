Crucix est une plateforme OSINT (renseignement en sources ouvertes) open source, créée pour offrir aux individus et aux équipes une vue complète et en temps réel des événements mondiaux. En agrégeant des données provenant de 27 sources publiques, notamment la détection d'incendies NASA FIRMS, le suivi maritime AIS, la surveillance des conflits ACLED, les indicateurs économiques FRED et l'analyse des sentiments sociaux, Crucix transforme les flux de renseignement dispersés en une image opérationnelle cohérente. La visualisation du globe 3D basée sur WebGL de la plateforme facilite la corrélation géographique des événements, tandis que les cycles de rafraîchissement automatiques de 15 minutes assurent une connaissance continue de la situation sans intervention manuelle.

Cas d'utilisation courants

Les analystes et chercheurs en sécurité utilisent Crucix pour maintenir une connaissance en temps réel des conflits mondiaux, des catastrophes naturelles et des développements géopolitiques dans plusieurs régions simultanément. Les analystes financiers et les traders exploitent les idées de trading générées par LLM et le suivi des indicateurs économiques provenant de sources comme FRED et EIA pour éclairer leurs décisions d'investissement. Les journalistes et les enquêteurs OSINT déploient Crucix pour surveiller les événements en cours en corrélant le suivi des vols, les données maritimes, l'imagerie satellite et le sentiment des médias sociaux dans une vue unifiée. Les équipes opérationnelles des organisations internationales l'utilisent pour la connaissance de la situation dans les régions où elles ont du personnel ou des actifs déployés, avec des alertes Telegram et Discord fournissant une notification instantanée des développements critiques.

Fonctionnalités clés

Agrège 27 sources OSINT publiques, y compris des données satellitaires, maritimes, aéronautiques, économiques et de conflits

Visualisation du globe 3D basée sur WebGL pour la corrélation géographique des événements

Système d'alerte multi-niveaux (FLASH/PRIORITÉ/ROUTINE) via Telegram et Discord

Intégration LLM prenant en charge Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter et MiniMax

Commandes de bot bidirectionnelles pour les vérifications de statut, les balayages et les briefings à la demande

Actualisation automatique des données toutes les 15 minutes avec collecte parallèle des sources

Déduplication sémantique pour réduire le bruit dans les flux de renseignement

Dégradation gracieuse permettant un fonctionnement partiel en cas d'absence de clés API

Architecture de mémoire Delta avec cache chaud et stockage froid pour l'archivage des données

Événements envoyés par le serveur (Server-Sent Events) pour des mises à jour de tableau de bord en temps réel sans rafraîchissement de page

Aucune dépendance de base de données avec des écritures de fichiers JSON atomiques pour la persistance des données

Prise en charge multi-architecture pour les plateformes AMD64 et ARM64

Pourquoi déployer Crucix sur un VPS Hostinger

Le déploiement de Crucix sur un VPS Hostinger garantit que votre tableau de bord de renseignement fonctionne en continu avec une disponibilité fiable, collectant et archivant les données OSINT 24 heures sur 24 sans interruption. L'environnement VPS fournit des ressources dédiées pour la collecte parallèle de données provenant des 27 sources, garantissant que les balayages se terminent rapidement même pendant les périodes de forte activité événementielle mondiale. Avec un contrôle total sur votre déploiement, vous pouvez configurer en toute sécurité les clés API pour les sources de données premium et les fournisseurs LLM tout en conservant les données de renseignement sensibles sur votre propre infrastructure. Hostinger VPS offre la fiabilité réseau nécessaire pour la livraison d'alertes en temps réel à Telegram et Discord, de sorte que les alertes FLASH critiques vous parviennent immédiatement. Le stockage persistant garantit que votre archive de renseignement s'enrichit au fil du temps, permettant une analyse des tendances et une corrélation des événements historiques que les alternatives hébergées dans le cloud pourraient ne pas conserver.