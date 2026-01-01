Crucix
แพลตฟอร์มข่าวกรอง OSINT แบบโอเพนซอร์สที่รวบรวมแหล่งข้อมูลทั่วโลกแบบเรียลไทม์ 27 แหล่ง
เลือกแพ็กเกจ VPS ที่จะปรับใช้งาน Crucix
ต่ออายุที่ ฿419.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
เกี่ยวกับ Crucix
Crucix เป็นแพลตฟอร์ม OSINT (Open Source Intelligence) แบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นเพื่อให้บุคคลและทีมได้รับมุมมองที่ครอบคลุมและเรียลไทม์เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่วโลก ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ 27 แหล่ง รวมถึงการตรวจจับไฟป่าของ NASA FIRMS การติดตาม AIS ทางทะเล การตรวจสอบความขัดแย้งของ ACLED ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของ FRED และการวิเคราะห์ความรู้สึกทางสังคม Crucix เปลี่ยนฟีดข้อมูลข่าวกรองที่กระจัดกระจายให้เป็นภาพรวมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกัน การแสดงภาพลูกโลก 3 มิติที่ขับเคลื่อนด้วย WebGL ของแพลตฟอร์มช่วยให้เชื่อมโยงเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์ได้ง่าย ในขณะที่รอบการรีเฟรชอัตโนมัติทุก 15 นาทีช่วยให้รับรู้สถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
กรณีการใช้งานทั่วไป
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยและนักวิจัยใช้ Crucix เพื่อรับรู้สถานการณ์ความขัดแย้งทั่วโลก ภัยธรรมชาติ และการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์แบบเรียลไทม์ในหลายภูมิภาคพร้อมกัน นักวิเคราะห์ทางการเงินและนักลงทุนใช้ประโยชน์จากแนวคิดการซื้อขายที่สร้างโดย LLM และการติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจากแหล่งข้อมูลเช่น FRED และ EIA เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน นักข่าวและนักสืบ OSINT ใช้ Crucix เพื่อติดตามเหตุการณ์สำคัญโดยเชื่อมโยงการติดตามเที่ยวบิน ข้อมูลทางทะเล ภาพถ่ายดาวเทียม และความรู้สึกจากโซเชียลมีเดียในมุมมองเดียวที่รวมกัน ทีมปฏิบัติการขององค์กรระหว่างประเทศใช้เพื่อรับรู้สถานการณ์ในภูมิภาคที่มีบุคลากรหรือทรัพย์สินประจำการอยู่ โดยมีการแจ้งเตือนผ่าน Telegram และ Discord เพื่อแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญทันที
คุณสมบัติหลัก
- รวบรวมแหล่งข้อมูล OSINT สาธารณะ 27 แหล่ง รวมถึงข้อมูลดาวเทียม ทางทะเล การบิน เศรษฐกิจ และความขัดแย้ง
- การแสดงภาพลูกโลก 3 มิติที่ขับเคลื่อนด้วย WebGL สำหรับการเชื่อมโยงเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์
- ระบบแจ้งเตือนหลายระดับ (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) ผ่าน Telegram และ Discord
- การผสานรวม LLM ที่รองรับ Anthropic Claude OpenAI Google Gemini OpenRouter และ MiniMax
- คำสั่งบอทสองทางสำหรับการตรวจสอบสถานะ การกวาดข้อมูล และการสรุปข้อมูลตามต้องการ
- การรีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติทุก 15 นาที พร้อมการรวบรวมแหล่งข้อมูลแบบขนาน
- การขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนเชิงความหมายเพื่อลดสัญญาณรบกวนในฟีดข้อมูลข่าวกรอง
- การลดระดับการทำงานอย่างนุ่มนวล ทำให้สามารถทำงานได้บางส่วนเมื่อไม่มีคีย์ API
- สถาปัตยกรรมหน่วยความจำแบบเดลต้าพร้อมแคชแบบร้อนและที่เก็บข้อมูลแบบเย็นสำหรับการจัดเก็บข้อมูล
- Server-Sent Events สำหรับการอัปเดตแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้า
- ไม่ต้องพึ่งพาฐานข้อมูลด้วยการเขียนไฟล์ JSON แบบอะตอมมิกเพื่อความคงทนของข้อมูล
- รองรับสถาปัตยกรรมหลายแบบสำหรับแพลตฟอร์ม AMD64 และ ARM64
ทำไมต้องติดตั้ง Crucix บน Hostinger VPS
การติดตั้ง Crucix บน Hostinger VPS ช่วยให้แดชบอร์ดข่าวกรองของคุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วย Uptime ที่เชื่อถือได้ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล OSINT ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดชะงัก สภาพแวดล้อม VPS ให้ทรัพยากรเฉพาะสำหรับการรวบรวมข้อมูลแบบขนานจากแหล่งข้อมูลทั้ง 27 แหล่ง ทำให้มั่นใจได้ว่าการกวาดข้อมูลจะเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วแม้ในช่วงกิจกรรมเหตุการณ์ทั่วโลกสูงสุด ด้วยการควบคุมการติดตั้งของคุณอย่างเต็มที่ คุณสามารถกำหนดค่าคีย์ API สำหรับแหล่งข้อมูลพรีเมียมและผู้ให้บริการ LLM ได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่เก็บข้อมูลข่าวกรองที่ละเอียดอ่อนไว้บนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง Hostinger VPS มอบความน่าเชื่อถือของเครือข่ายที่จำเป็นสำหรับการส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไปยัง Telegram และ Discord ดังนั้นการแจ้งเตือน FLASH ที่สำคัญจะส่งถึงคุณทันที ที่เก็บข้อมูลแบบถาวรช่วยให้คลังข้อมูลข่าวกรองของคุณเติบโตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตได้ ซึ่งทางเลือกที่โฮสต์บนคลาวด์อาจไม่เก็บรักษาไว้
เลือกแพ็กเกจ VPS ที่จะปรับใช้งาน Crucix
ต่ออายุที่ ฿419.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา