Crucix는 개인과 팀에게 글로벌 이벤트에 대한 포괄적인 실시간 보기를 제공하기 위해 만들어진 오픈 소스 OSINT(오픈 소스 인텔리전스) 플랫폼입니다. NASA FIRMS 화재 감지, 해상 AIS 추적, ACLED 분쟁 모니터링, FRED 경제 지표, 소셜 감성 분석을 포함한 27개 공개 소스에서 데이터를 집계하여, Crucix는 분산된 인텔리전스 피드를 응집력 있는 운영 상황도로 변환합니다. 이 플랫폼의 WebGL 기반 3D 지구본 시각화는 이벤트를 지리적으로 쉽게 연관시킬 수 있게 하며, 자동 15분 새로고침 주기는 수동 개입 없이 지속적인 상황 인식을 보장합니다.

일반적인 사용 사례

보안 분석가와 연구원은 Crucix를 사용하여 여러 지역에서 동시에 발생하는 글로벌 분쟁, 자연재해 및 지정학적 발전에 대한 실시간 인식을 유지합니다. 금융 분석가와 트레이더는 FRED 및 EIA와 같은 소스에서 LLM이 생성한 거래 아이디어와 경제 지표 추적을 활용하여 투자 결정을 내립니다. 언론인과 OSINT 조사관은 Crucix를 배포하여 비행 추적, 해상 데이터, 위성 이미지 및 소셜 미디어 감성을 하나의 통합된 보기에서 상호 연관시켜 속보 이벤트를 모니터링합니다. 국제 기구의 운영팀은 인력이나 자산이 배치된 지역 전반의 상황 인식을 위해 이를 사용하며, Telegram 및 Discord 알림은 중요한 발전 사항을 즉시 통지합니다.

주요 기능

위성, 해상, 항공, 경제 및 분쟁 데이터를 포함한 27개 공개 OSINT 소스 집계

지리적 이벤트 상관관계를 위한 WebGL 기반 3D 지구본 시각화

Telegram 및 Discord를 통한 다단계 알림 시스템 (FLASH/PRIORITY/ROUTINE)

Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter 및 MiniMax를 지원하는 LLM 통합

온디맨드 상태 확인, 스윕 및 브리핑을 위한 양방향 봇 명령

병렬 소스 수집을 통한 15분마다 자동 데이터 새로고침

인텔리전스 피드 전반의 노이즈를 줄이기 위한 의미론적 중복 제거

API 키가 없을 때 부분적인 작동을 허용하는 점진적 성능 저하

데이터 아카이빙을 위한 핫 캐시 및 콜드 스토리지를 갖춘 델타 메모리 아키텍처

페이지 새로고침 없이 실시간 대시보드 업데이트를 위한 Server-Sent Events

데이터 지속성을 위한 원자적 JSON 파일 쓰기를 통한 제로 데이터베이스 종속성

AMD64 및 ARM64 플랫폼 모두를 위한 다중 아키텍처 지원

호스팅어 VPS에 Crucix를 배포해야 하는 이유

호스팅어 VPS에 Crucix를 배포하면 인텔리전스 대시보드가 안정적인 가동 시간으로 지속적으로 실행되며, 중단 없이 24시간 OSINT 데이터를 수집하고 보관할 수 있습니다. VPS 환경은 27개 모든 소스에서 병렬 데이터 수집을 위한 전용 리소스를 제공하여, 글로벌 이벤트 활동이 최고조에 달할 때도 스윕이 빠르게 완료되도록 보장합니다. 배포에 대한 완전한 제어를 통해, 민감한 인텔리전스 데이터를 자체 인프라에 유지하면서 프리미엄 데이터 소스 및 LLM 제공업체를 위한 API 키를 안전하게 구성할 수 있습니다. 호스팅어 VPS는 Telegram 및 Discord로 실시간 알림을 전달하는 데 필요한 네트워크 안정성을 제공하여, 중요한 FLASH 알림이 즉시 도달하도록 합니다. 영구 스토리지는 시간이 지남에 따라 인텔리전스 아카이브가 증가하도록 보장하여, 클라우드 호스팅 대안이 유지하지 못할 수 있는 추세 분석 및 과거 이벤트 상관관계를 가능하게 합니다.