Crucix
Plataforma de inteligência OSINT de código aberto que agrega 27 fontes de dados globais em tempo real
Selecione o plano VPS para implementar Crucix
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
Sobre Crucix
O Crucix é uma plataforma OSINT (Open Source Intelligence) de código aberto criada para dar a indivíduos e equipas uma visão abrangente e em tempo real dos eventos globais. Ao agregar dados de 27 fontes públicas, incluindo deteção de incêndios NASA FIRMS, rastreamento marítimo AIS, monitorização de conflitos ACLED, indicadores económicos FRED e análise de sentimento social, o Crucix transforma feeds de inteligência dispersos numa imagem operacional coesa. A visualização do globo 3D alimentada por WebGL da plataforma facilita a correlação geográfica de eventos, enquanto os ciclos de atualização automática de 15 minutos garantem uma consciência situacional contínua sem intervenção manual.
Casos de Uso Comuns
Analistas de segurança e investigadores utilizam o Crucix para manter uma consciência em tempo real de conflitos globais, desastres naturais e desenvolvimentos geopolíticos em várias regiões simultaneamente. Analistas financeiros e traders aproveitam ideias de negociação geradas por LLM e o rastreamento de indicadores económicos de fontes como FRED e EIA para informar decisões de investimento. Jornalistas e investigadores OSINT implementam o Crucix para monitorizar eventos de última hora, correlacionando o rastreamento de voos, dados marítimos, imagens de satélite e sentimento das redes sociais numa única vista unificada. Equipas de operações em organizações internacionais utilizam-no para a consciência situacional em regiões onde têm pessoal ou ativos destacados, com alertas do Telegram e Discord a fornecerem notificação instantânea de desenvolvimentos críticos.
Principais Funcionalidades
- Agrega 27 fontes OSINT públicas, incluindo dados de satélite, marítimos, aviação, económicos e de conflito
- Visualização do globo 3D alimentada por WebGL para correlação geográfica de eventos
- Sistema de alerta multinível (FLASH/PRIORIDADE/ROTINA) via Telegram e Discord
- Integração LLM com suporte para Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter e MiniMax
- Comandos de bot bidirecionais para verificações de estado, varreduras e briefings a pedido
- Atualização automática de dados a cada 15 minutos com recolha de fontes em paralelo
- Desduplicação semântica para reduzir o ruído nos feeds de inteligência
- Degradação elegante que permite operação parcial quando as chaves API estão em falta
- Arquitetura de memória Delta com cache quente e armazenamento a frio para arquivo de dados
- Server-Sent Events para atualizações de painel em tempo real sem atualização da página
- Dependência zero de base de dados com escritas atómicas de ficheiros JSON para persistência de dados
- Suporte multiarquitetura para plataformas AMD64 e ARM64
Porquê implementar o Crucix num VPS da Hostinger
A implementação do Crucix num VPS da Hostinger garante que o seu painel de inteligência funciona continuamente com tempo de atividade fiável, recolhendo e arquivando dados OSINT 24 horas por dia, sem interrupções. O ambiente VPS fornece recursos dedicados para a recolha de dados em paralelo de todas as 27 fontes, garantindo que as varreduras são concluídas rapidamente, mesmo durante o pico de atividade de eventos globais. Com controlo total sobre a sua implementação, pode configurar com segurança as chaves API para fontes de dados premium e fornecedores LLM, mantendo os dados de inteligência sensíveis na sua própria infraestrutura. O VPS da Hostinger oferece a fiabilidade de rede necessária para a entrega de alertas em tempo real ao Telegram e Discord, para que os alertas FLASH críticos cheguem imediatamente. O armazenamento persistente garante que o seu arquivo de inteligência cresce ao longo do tempo, permitindo a análise de tendências e a correlação de eventos históricos que as alternativas alojadas na nuvem podem não reter.
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