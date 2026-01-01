O Crucix é uma plataforma OSINT (Open Source Intelligence) de código aberto criada para dar a indivíduos e equipas uma visão abrangente e em tempo real dos eventos globais. Ao agregar dados de 27 fontes públicas, incluindo deteção de incêndios NASA FIRMS, rastreamento marítimo AIS, monitorização de conflitos ACLED, indicadores económicos FRED e análise de sentimento social, o Crucix transforma feeds de inteligência dispersos numa imagem operacional coesa. A visualização do globo 3D alimentada por WebGL da plataforma facilita a correlação geográfica de eventos, enquanto os ciclos de atualização automática de 15 minutos garantem uma consciência situacional contínua sem intervenção manual.

Casos de Uso Comuns

Analistas de segurança e investigadores utilizam o Crucix para manter uma consciência em tempo real de conflitos globais, desastres naturais e desenvolvimentos geopolíticos em várias regiões simultaneamente. Analistas financeiros e traders aproveitam ideias de negociação geradas por LLM e o rastreamento de indicadores económicos de fontes como FRED e EIA para informar decisões de investimento. Jornalistas e investigadores OSINT implementam o Crucix para monitorizar eventos de última hora, correlacionando o rastreamento de voos, dados marítimos, imagens de satélite e sentimento das redes sociais numa única vista unificada. Equipas de operações em organizações internacionais utilizam-no para a consciência situacional em regiões onde têm pessoal ou ativos destacados, com alertas do Telegram e Discord a fornecerem notificação instantânea de desenvolvimentos críticos.

Principais Funcionalidades

Agrega 27 fontes OSINT públicas, incluindo dados de satélite, marítimos, aviação, económicos e de conflito

Visualização do globo 3D alimentada por WebGL para correlação geográfica de eventos

Sistema de alerta multinível (FLASH/PRIORIDADE/ROTINA) via Telegram e Discord

Integração LLM com suporte para Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter e MiniMax

Comandos de bot bidirecionais para verificações de estado, varreduras e briefings a pedido

Atualização automática de dados a cada 15 minutos com recolha de fontes em paralelo

Desduplicação semântica para reduzir o ruído nos feeds de inteligência

Degradação elegante que permite operação parcial quando as chaves API estão em falta

Arquitetura de memória Delta com cache quente e armazenamento a frio para arquivo de dados

Server-Sent Events para atualizações de painel em tempo real sem atualização da página

Dependência zero de base de dados com escritas atómicas de ficheiros JSON para persistência de dados

Suporte multiarquitetura para plataformas AMD64 e ARM64

Porquê implementar o Crucix num VPS da Hostinger

A implementação do Crucix num VPS da Hostinger garante que o seu painel de inteligência funciona continuamente com tempo de atividade fiável, recolhendo e arquivando dados OSINT 24 horas por dia, sem interrupções. O ambiente VPS fornece recursos dedicados para a recolha de dados em paralelo de todas as 27 fontes, garantindo que as varreduras são concluídas rapidamente, mesmo durante o pico de atividade de eventos globais. Com controlo total sobre a sua implementação, pode configurar com segurança as chaves API para fontes de dados premium e fornecedores LLM, mantendo os dados de inteligência sensíveis na sua própria infraestrutura. O VPS da Hostinger oferece a fiabilidade de rede necessária para a entrega de alertas em tempo real ao Telegram e Discord, para que os alertas FLASH críticos cheguem imediatamente. O armazenamento persistente garante que o seu arquivo de inteligência cresce ao longo do tempo, permitindo a análise de tendências e a correlação de eventos históricos que as alternativas alojadas na nuvem podem não reter.