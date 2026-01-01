Crucix
Open-source OSINT zpravodajská platforma agregující 27 globálních datových zdrojů v reálném čase
O aplikaci Crucix
Crucix je open-source OSINT (Open Source Intelligence) platforma vytvořená s cílem poskytnout jednotlivcům a týmům komplexní přehled o globálních událostech v reálném čase. Agregací dat z 27 veřejných zdrojů, včetně detekce požárů NASA FIRMS, sledování námořní dopravy AIS, monitorování konfliktů ACLED, ekonomických ukazatelů FRED a analýzy sociálního sentimentu, Crucix transformuje roztříštěné zpravodajské kanály do uceleného operačního obrazu. Vizualizace 3D glóbu poháněná technologií WebGL usnadňuje geografickou korelaci událostí, zatímco automatické 15minutové cykly obnovy zajišťují nepřetržité situační povědomí bez ručního zásahu.
Běžné případy použití
Bezpečnostní analytici a výzkumníci používají Crucix k udržení přehledu o globálních konfliktech, přírodních katastrofách a geopolitickém vývoji v reálném čase napříč několika regiony současně. Finanční analytici a obchodníci využívají obchodní nápady generované LLM a sledování ekonomických ukazatelů ze zdrojů jako FRED a EIA k informování investičních rozhodnutí. Novináři a OSINT vyšetřovatelé nasazují Crucix k monitorování aktuálních událostí korelováním sledování letů, námořních dat, satelitních snímků a sentimentu sociálních médií v jednom jednotném zobrazení. Operační týmy v mezinárodních organizacích jej používají pro situační povědomí napříč regiony, kde mají nasazený personál nebo aktiva, přičemž upozornění z Telegramu a Discordu poskytují okamžité oznámení o kritickém vývoji.
Klíčové funkce
- Agreguje 27 veřejných OSINT zdrojů včetně satelitních, námořních, leteckých, ekonomických a konfliktních dat
- Vizualizace 3D glóbu poháněná technologií WebGL pro geografickou korelaci událostí
- Víceúrovňový systém upozornění (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) přes Telegram a Discord
- Integrace LLM podporující Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter a MiniMax
- Obousměrné bot příkazy pro kontroly stavu na vyžádání, prohledávání a brífinky
- Automatická obnova dat každých 15 minut s paralelním sběrem ze zdrojů
- Sémantická deduplikace pro snížení šumu napříč zpravodajskými kanály
- Postupné snižování výkonu umožňující částečný provoz při chybějících API klíčích
- Architektura delta paměti s horkou cache a studeným úložištěm pro archivaci dat
- Server-Sent Events pro aktualizace dashboardu v reálném čase bez obnovení stránky
- Nulová závislost na databázi s atomickými zápisy do JSON souborů pro trvalost dat
- Podpora více architektur pro platformy AMD64 i ARM64
