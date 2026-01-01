Το Crucix είναι μια πλατφόρμα OSINT (Open Source Intelligence) ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε για να παρέχει σε άτομα και ομάδες μια ολοκληρωμένη, σε πραγματικό χρόνο, εικόνα των παγκόσμιων γεγονότων. Συγκεντρώνοντας δεδομένα από 27 δημόσιες πηγές, συμπεριλαμβανομένων της ανίχνευσης πυρκαγιών NASA FIRMS, της θαλάσσιας παρακολούθησης AIS, της παρακολούθησης συγκρούσεων ACLED, των οικονομικών δεικτών FRED και της ανάλυσης κοινωνικού κλίματος, το Crucix μετατρέπει τις διάσπαρτες ροές πληροφοριών σε μια συνεκτική επιχειρησιακή εικόνα. Η τρισδιάστατη απεικόνιση σφαίρας της πλατφόρμας, με την υποστήριξη WebGL, διευκολύνει τη γεωγραφική συσχέτιση γεγονότων, ενώ οι αυτόματοι κύκλοι ανανέωσης 15 λεπτών εξασφαλίζουν συνεχή επίγνωση της κατάστασης χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.

Συνήθεις περιπτώσεις χρήσης

Οι αναλυτές ασφαλείας και οι ερευνητές χρησιμοποιούν το Crucix για να διατηρούν επίγνωση σε πραγματικό χρόνο των παγκόσμιων συγκρούσεων, των φυσικών καταστροφών και των γεωπολιτικών εξελίξεων σε πολλές περιοχές ταυτόχρονα. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και οι traders αξιοποιούν ιδέες συναλλαγών που δημιουργούνται από LLM και την παρακολούθηση οικονομικών δεικτών από πηγές όπως το FRED και το EIA για να ενημερώσουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Δημοσιογράφοι και ερευνητές OSINT αναπτύσσουν το Crucix για να παρακολουθούν έκτακτα γεγονότα συσχετίζοντας την παρακολούθηση πτήσεων, τα θαλάσσια δεδομένα, τις δορυφορικές εικόνες και το κλίμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε μια ενιαία προβολή. Οι ομάδες επιχειρήσεων σε διεθνείς οργανισμούς το χρησιμοποιούν για επίγνωση της κατάστασης σε περιοχές όπου έχουν αναπτυγμένο προσωπικό ή περιουσιακά στοιχεία, με ειδοποιήσεις Telegram και Discord να παρέχουν άμεση ειδοποίηση για κρίσιμες εξελίξεις.

Βασικά χαρακτηριστικά

Συγκεντρώνει 27 δημόσιες πηγές OSINT, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών, θαλάσσιων, αεροπορικών, οικονομικών δεδομένων και δεδομένων συγκρούσεων

Τρισδιάστατη απεικόνιση σφαίρας με την υποστήριξη WebGL για γεωγραφική συσχέτιση γεγονότων

Σύστημα ειδοποιήσεων πολλαπλών επιπέδων (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) μέσω Telegram και Discord

Ενσωμάτωση LLM που υποστηρίζει Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter και MiniMax

Αμφίδρομες εντολές bot για έλεγχο κατάστασης, σαρώσεις και ενημερώσεις κατ' απαίτηση

Αυτόματη ανανέωση δεδομένων κάθε 15 λεπτά με παράλληλη συλλογή πηγών

Σημασιολογική απαλοιφή διπλοτύπων για μείωση του θορύβου στις ροές πληροφοριών

Ομαλή υποβάθμιση που επιτρέπει μερική λειτουργία όταν λείπουν τα κλειδιά API

Αρχιτεκτονική μνήμης Delta με hot cache και cold storage για αρχειοθέτηση δεδομένων

Server-Sent Events για ενημερώσεις πίνακα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο χωρίς ανανέωση σελίδας

Μηδενική εξάρτηση από βάση δεδομένων με ατομικές εγγραφές αρχείων JSON για διατήρηση δεδομένων

Υποστήριξη πολλαπλών αρχιτεκτονικών για πλατφόρμες AMD64 και ARM64

