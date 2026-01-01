ওপেন-সোর্স OSINT ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম যা ২৭টি রিয়েল-টাইম বৈশ্বিক ডেটা উৎস একত্রিত করে
Crucix সম্পর্কে
Crucix হল একটি ওপেন-সোর্স OSINT (ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স) প্ল্যাটফর্ম যা ব্যক্তি ও দলগুলোকে বৈশ্বিক ঘটনাগুলির একটি ব্যাপক, রিয়েল-টাইম চিত্র দিতে তৈরি করা হয়েছে। NASA FIRMS ফায়ার ডিটেকশন, মেরিটাইম AIS ট্র্যাকিং, ACLED কনফ্লিক্ট মনিটরিং, FRED অর্থনৈতিক সূচক এবং সোশ্যাল সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস সহ ২৭টি পাবলিক সোর্স থেকে ডেটা একত্রিত করে, Crucix বিক্ষিপ্ত ইন্টেলিজেন্স ফিডগুলিকে একটি সুসংহত অপারেশনাল চিত্রে রূপান্তরিত করে। প্ল্যাটফর্মটির WebGL-চালিত 3D গ্লোব ভিজ্যুয়ালাইজেশন ভৌগোলিকভাবে ঘটনাগুলিকে সম্পর্কযুক্ত করা সহজ করে তোলে যখন স্বয়ংক্রিয় ১৫ মিনিটের রিফ্রেশ চক্র ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিরবচ্ছিন্ন পরিস্থিতিগত সচেতনতা নিশ্চিত করে।
সাধারণ ব্যবহার
নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং গবেষকরা Crucix ব্যবহার করেন বৈশ্বিক সংঘাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ভূ-রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে একাধিক অঞ্চলে একই সাথে রিয়েল-টাইম সচেতনতা বজায় রাখতে। আর্থিক বিশ্লেষক এবং ট্রেডাররা FRED এবং EIA-এর মতো উৎস থেকে LLM-জেনারেটেড ট্রেড আইডিয়া এবং অর্থনৈতিক সূচক ট্র্যাকিং ব্যবহার করে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে। সাংবাদিক এবং OSINT তদন্তকারীরা Crucix ব্যবহার করেন ফ্লাইট ট্র্যাকিং, মেরিটাইম ডেটা, স্যাটেলাইট চিত্র এবং সোশ্যাল মিডিয়া সেন্টিমেন্টকে একটি সমন্বিত দৃশ্যে সম্পর্কযুক্ত করে ব্রেকিং ইভেন্টগুলি নিরীক্ষণ করতে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির অপারেশন দলগুলি এটি ব্যবহার করে এমন অঞ্চলগুলিতে পরিস্থিতিগত সচেতনতার জন্য যেখানে তাদের কর্মী বা সম্পদ মোতায়েন করা আছে, যেখানে টেলিগ্রাম এবং ডিসকর্ড সতর্কতাগুলি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নগুলির তাৎক্ষণিক বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে।
মূল বৈশিষ্ট্য
- স্যাটেলাইট, মেরিটাইম, এভিয়েশন, অর্থনৈতিক এবং সংঘাতের ডেটা সহ ২৭টি পাবলিক OSINT উৎস একত্রিত করে
- ভৌগোলিক ঘটনা সম্পর্কযুক্ত করার জন্য WebGL-চালিত 3D গ্লোব ভিজ্যুয়ালাইজেশন
- টেলিগ্রাম এবং ডিসকর্ডের মাধ্যমে মাল্টি-টায়ার অ্যালার্ট সিস্টেম (FLASH/PRIORITY/ROUTINE)
- Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter এবং MiniMax সমর্থনকারী LLM ইন্টিগ্রেশন
- অন-ডিমান্ড স্ট্যাটাস চেক, সুইপ এবং ব্রিফিংয়ের জন্য টু-ওয়ে বট কমান্ড
- সমান্তরাল উৎস সংগ্রহের সাথে প্রতি ১৫ মিনিটে স্বয়ংক্রিয় ডেটা রিফ্রেশ
- ইন্টেলিজেন্স ফিড জুড়ে নয়েজ কমাতে সিমান্টিক ডিডুপ্লিকেশন
- API কী অনুপস্থিত থাকলে আংশিক অপারেশন অনুমোদনের জন্য গ্রেসফুল ডিগ্রেডেশন
- ডেটা আর্কাইভ করার জন্য হট ক্যাশে এবং কোল্ড স্টোরেজ সহ ডেল্টা মেমরি আর্কিটেকচার
- পেজ রিফ্রেশ ছাড়াই রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড আপডেটের জন্য সার্ভার-সেন্ট ইভেন্টস
- ডেটা পারসিস্টেন্সের জন্য অ্যাটমিক JSON ফাইল রাইট সহ জিরো ডেটাবেস নির্ভরতা
- AMD64 এবং ARM64 উভয় প্ল্যাটফর্মের জন্য মাল্টি-আর্কিটেকচার সমর্থন
কেন হোস্টিংগার ভি.পি.এস-এ Crucix স্থাপন করবেন
হোস্টিংগার ভি.পি.এস-এ Crucix স্থাপন করলে আপনার ইন্টেলিজেন্স ড্যাশবোর্ড নির্ভরযোগ্য আপটাইম সহ অবিচ্ছিন্নভাবে চলে, যা OSINT ডেটা বিরতিহীনভাবে চব্বিশ ঘন্টা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। ভি.পি.এস পরিবেশটি সমস্ত ২৭টি উৎস থেকে সমান্তরাল ডেটা সংগ্রহের জন্য ডেডিকেটেড রিসোর্স সরবরাহ করে, যা বৈশ্বিক ইভেন্টের সর্বোচ্চ কার্যকলাপের সময়েও সুইপগুলি দ্রুত সম্পন্ন হওয়া নিশ্চিত করে। আপনার স্থাপনার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকায়, আপনি প্রিমিয়াম ডেটা উৎস এবং LLM প্রদানকারীদের জন্য API কীগুলি নিরাপদে কনফিগার করতে পারেন, যখন সংবেদনশীল ইন্টেলিজেন্স ডেটা আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে রাখতে পারেন। হোস্টিংগার ভি.পি.এস টেলিগ্রাম এবং ডিসকর্ডে রিয়েল-টাইম অ্যালার্ট সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে, যাতে গুরুত্বপূর্ণ FLASH অ্যালার্টগুলি অবিলম্বে আপনার কাছে পৌঁছায়। পারসিস্টেন্ট স্টোরেজ নিশ্চিত করে যে আপনার ইন্টেলিজেন্স আর্কাইভ সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়, যা ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস এবং ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কযুক্তকরণ সক্ষম করে যা ক্লাউড-হোস্টেড বিকল্পগুলি ধরে রাখতে পারে না।
Crucix স্থাপনের জন্য VPS প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।