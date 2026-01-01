Crucix هي منصة OSINT (الاستخبارات مفتوحة المصدر) مفتوحة المصدر تم إنشاؤها لتزويد الأفراد والفرق بنظرة شاملة وفي الوقت الفعلي للأحداث العالمية. من خلال تجميع البيانات من 27 مصدرًا عامًا بما في ذلك كشف حرائق NASA FIRMS، وتتبع AIS البحري، ومراقبة النزاعات ACLED، والمؤشرات الاقتصادية FRED، وتحليل المشاعر الاجتماعية، يحول Crucix خلاصات الاستخبارات المتفرقة إلى صورة عملياتية متماسكة. تسهل خاصية تصور الكرة الأرضية ثلاثية الأبعاد المدعومة بتقنية WebGL في المنصة ربط الأحداث جغرافيًا، بينما تضمن دورات التحديث التلقائي كل 15 دقيقة وعيًا مستمرًا بالوضع دون تدخل يدوي.

حالات الاستخدام الشائعة

يستخدم محللو الأمن والباحثون Crucix للحفاظ على وعي فوري بالنزاعات العالمية والكوارث الطبيعية والتطورات الجيوسياسية عبر مناطق متعددة في وقت واحد. يستفيد المحللون الماليون والمتداولون من أفكار التداول التي تم إنشاؤها بواسطة LLM وتتبع المؤشرات الاقتصادية من مصادر مثل FRED و EIA لاتخاذ قرارات الاستثمار. ينشر الصحفيون ومحققو OSINT منصة Crucix لمراقبة الأحداث العاجلة من خلال ربط تتبع الرحلات الجوية والبيانات البحرية وصور الأقمار الصناعية ومشاعر وسائل التواصل الاجتماعي في عرض موحد واحد. تستخدم فرق العمليات في المنظمات الدولية المنصة للوعي بالوضع عبر المناطق التي لديها فيها أفراد أو أصول منتشرة، مع توفير تنبيهات Telegram و Discord إشعارًا فوريًا بالتطورات الهامة.

الميزات الرئيسية

يجمع 27 مصدرًا عامًا لـ OSINT بما في ذلك بيانات الأقمار الصناعية والبحرية والطيران والاقتصاد والنزاعات

تصور الكرة الأرضية ثلاثية الأبعاد المدعوم بتقنية WebGL لربط الأحداث جغرافيًا

نظام تنبيه متعدد المستويات (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) عبر Telegram و Discord

تكامل LLM يدعم Anthropic Claude و OpenAI و Google Gemini و OpenRouter و MiniMax

أوامر بوت ثنائية الاتجاه لفحص الحالة عند الطلب، وعمليات المسح، والإحاطات

تحديث تلقائي للبيانات كل 15 دقيقة مع جمع متوازي للمصادر

إزالة التكرار الدلالي لتقليل الضوضاء عبر خلاصات الاستخبارات

تدهور متدرج يسمح بالتشغيل الجزئي عند فقدان مفاتيح API

هندسة ذاكرة دلتا مع ذاكرة تخزين مؤقتة ساخنة وتخزين بارد لأرشفة البيانات

أحداث مرسلة من الخادم (Server-Sent Events) لتحديثات لوحة التحكم في الوقت الفعلي دون تحديث الصفحة

اعتماد صفري على قاعدة البيانات مع كتابة ملفات JSON ذرية لاستمرارية البيانات

دعم معماري متعدد لمنصات AMD64 و ARM64

لماذا تنشر Crucix على Hostinger VPS

يضمن نشر Crucix على Hostinger VPS تشغيل لوحة معلومات استخباراتك بشكل مستمر مع وقت تشغيل موثوق، وجمع وأرشفة بيانات OSINT على مدار الساعة دون انقطاع. توفر بيئة VPS موارد مخصصة لجمع البيانات المتوازي من جميع المصادر الـ 27، مما يضمن اكتمال عمليات المسح بسرعة حتى خلال ذروة نشاط الأحداث العالمية. مع التحكم الكامل في نشرك، يمكنك تكوين مفاتيح API بشكل آمن لمصادر البيانات المميزة ومقدمي LLM مع الاحتفاظ ببيانات الاستخبارات الحساسة على البنية التحتية الخاصة بك. يوفر Hostinger VPS موثوقية الشبكة اللازمة لتسليم التنبيهات في الوقت الفعلي إلى Telegram و Discord، بحيث تصلك تنبيهات FLASH الهامة على الفور. يضمن التخزين المستمر نمو أرشيف استخباراتك بمرور الوقت، مما يتيح تحليل الاتجاهات وربط الأحداث التاريخية التي قد لا تحتفظ بها البدائل المستضافة سحابيًا.