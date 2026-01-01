Crucix è una piattaforma OSINT (Open Source Intelligence) open-source creata per fornire a individui e team una visione completa e in tempo reale degli eventi globali. Aggregando dati da 27 fonti pubbliche, tra cui il rilevamento incendi NASA FIRMS, il tracciamento AIS marittimo, il monitoraggio dei conflitti ACLED, gli indicatori economici FRED e l'analisi del sentiment sociale, Crucix trasforma i feed di intelligence sparsi in un quadro operativo coeso. La visualizzazione del globo 3D basata su WebGL della piattaforma facilita la correlazione geografica degli eventi, mentre i cicli di aggiornamento automatico di 15 minuti garantiscono una consapevolezza situazionale continua senza intervento manuale.

Casi d'uso comuni

Analisti della sicurezza e ricercatori utilizzano Crucix per mantenere una consapevolezza in tempo reale di conflitti globali, disastri naturali e sviluppi geopolitici in più regioni contemporaneamente. Analisti finanziari e trader sfruttano idee di trading generate da LLM e il tracciamento degli indicatori economici da fonti come FRED ed EIA per informare le decisioni di investimento. Giornalisti e investigatori OSINT implementano Crucix per monitorare eventi in corso correlando il tracciamento dei voli, i dati marittimi, le immagini satellitari e il sentiment dei social media in un'unica visione unificata. I team operativi delle organizzazioni internazionali lo utilizzano per la consapevolezza situazionale nelle regioni in cui hanno personale o risorse dispiegate, con avvisi Telegram e Discord che forniscono notifica istantanea degli sviluppi critici.

Caratteristiche principali

Aggrega 27 fonti OSINT pubbliche, inclusi dati satellitari, marittimi, aeronautici, economici e di conflitto

Visualizzazione del globo 3D basata su WebGL per la correlazione geografica degli eventi

Sistema di avvisi a più livelli (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) tramite Telegram e Discord

Integrazione LLM che supporta Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter e MiniMax

Comandi bot bidirezionali per controlli di stato, scansioni e briefing su richiesta

Aggiornamento automatico dei dati ogni 15 minuti con raccolta parallela delle fonti

Deduplicazione semantica per ridurre il rumore nei feed di intelligence

Degradazione controllata che consente il funzionamento parziale in assenza di chiavi API

Architettura di memoria Delta con cache calda e archiviazione a freddo per l'archiviazione dei dati

Server-Sent Events per aggiornamenti della dashboard in tempo reale senza ricaricare la pagina

Nessuna dipendenza da database con scritture atomiche di file JSON per la persistenza dei dati

Supporto multi-architettura per piattaforme AMD64 e ARM64

Perché implementare Crucix su Hostinger VPS

L'implementazione di Crucix su un VPS Hostinger garantisce che la tua dashboard di intelligence funzioni continuamente con un uptime affidabile, raccogliendo e archiviando dati OSINT 24 ore su 24 senza interruzioni. L'ambiente VPS fornisce risorse dedicate per la raccolta dati parallela da tutte le 27 fonti, garantendo che le scansioni si completino rapidamente anche durante i picchi di attività degli eventi globali. Con il pieno controllo sulla tua implementazione, puoi configurare in modo sicuro le chiavi API per fonti di dati premium e fornitori LLM, mantenendo i dati di intelligence sensibili sulla tua infrastruttura. Hostinger VPS offre l'affidabilità di rete necessaria per la consegna degli avvisi in tempo reale a Telegram e Discord, in modo che gli avvisi FLASH critici ti raggiungano immediatamente. L'archiviazione persistente garantisce che il tuo archivio di intelligence cresca nel tempo, consentendo analisi delle tendenze e correlazione di eventi storici che le alternative ospitate su cloud potrebbero non conservare.