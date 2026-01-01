Crucix एक ओपन-सोर्स OSINT (ओपन सोर्स इंटेलिजेंस) प्लेटफॉर्म है जिसे व्यक्तियों और टीमों को वैश्विक घटनाओं का एक व्यापक, वास्तविक समय का दृश्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। NASA FIRMS अग्नि पहचान, समुद्री AIS ट्रैकिंग, ACLED संघर्ष निगरानी, FRED आर्थिक संकेतक और सामाजिक भावना विश्लेषण सहित 27 सार्वजनिक स्रोतों से डेटा एकत्र करके, Crucix बिखरे हुए इंटेलिजेंस फ़ीड को एक सुसंगत परिचालन चित्र में बदल देता है। प्लेटफ़ॉर्म का WebGL-संचालित 3D ग्लोब विज़ुअलाइज़ेशन भौगोलिक रूप से घटनाओं को सहसंबंधित करना आसान बनाता है, जबकि स्वचालित 15-मिनट के रीफ़्रेश चक्र मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना निरंतर स्थितिजन्य जागरूकता सुनिश्चित करते हैं।

सामान्य उपयोग के मामले

सुरक्षा विश्लेषक और शोधकर्ता Crucix का उपयोग वैश्विक संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं और भू-राजनीतिक विकासों की एक साथ कई क्षेत्रों में वास्तविक समय की जागरूकता बनाए रखने के लिए करते हैं। वित्तीय विश्लेषक और व्यापारी निवेश निर्णयों को सूचित करने के लिए FRED और EIA जैसे स्रोतों से LLM-जनित व्यापार विचारों और आर्थिक संकेतक ट्रैकिंग का लाभ उठाते हैं। पत्रकार और OSINT अन्वेषक एक एकीकृत दृश्य में उड़ान ट्रैकिंग, समुद्री डेटा, उपग्रह इमेजरी और सोशल मीडिया भावना को सहसंबंधित करके ब्रेकिंग घटनाओं की निगरानी के लिए Crucix का उपयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में संचालन टीमें इसका उपयोग उन क्षेत्रों में स्थितिजन्य जागरूकता के लिए करती हैं जहाँ उनके कर्मी या संपत्ति तैनात हैं, जिसमें टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड अलर्ट महत्वपूर्ण विकासों की तत्काल सूचना प्रदान करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

उपग्रह, समुद्री, विमानन, आर्थिक और संघर्ष डेटा सहित 27 सार्वजनिक OSINT स्रोतों को एकत्रित करता है

भौगोलिक घटना सहसंबंध के लिए WebGL-संचालित 3D ग्लोब विज़ुअलाइज़ेशन

टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड के माध्यम से मल्टी-टियर अलर्ट सिस्टम (FLASH/PRIORITY/ROUTINE)

एंथ्रोपिक क्लाउड, OpenAI, गूगल जेमिनी, OpenRouter और MiniMax का समर्थन करने वाला LLM एकीकरण

ऑन-डिमांड स्थिति जांच, स्वीप और ब्रीफिंग के लिए दो-तरफ़ा बॉट कमांड

समानांतर स्रोत संग्रह के साथ हर 15 मिनट में स्वचालित डेटा रीफ़्रेश

इंटेलिजेंस फ़ीड में शोर को कम करने के लिए सिमेंटिक डी-डुप्लीकेशन

API कुंजियों के गुम होने पर आंशिक संचालन की अनुमति देने वाला ग्रेसफुल डिग्रेडेशन

डेटा संग्रह के लिए हॉट कैश और कोल्ड स्टोरेज के साथ डेल्टा मेमोरी आर्किटेक्चर

पेज रीफ़्रेश के बिना वास्तविक समय के डैशबोर्ड अपडेट के लिए सर्वर-सेंट इवेंट्स

डेटा दृढ़ता के लिए एटॉमिक JSON फ़ाइल राइट्स के साथ शून्य डेटाबेस निर्भरता

AMD64 और ARM64 दोनों प्लेटफॉर्म के लिए मल्टी-आर्किटेक्चर सपोर्ट

Hostinger VPS पर Crucix क्यों तैनात करें

Hostinger VPS पर Crucix को तैनात करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपका इंटेलिजेंस डैशबोर्ड विश्वसनीय अपटाइम के साथ लगातार चलता रहे, बिना किसी रुकावट के चौबीसों घंटे OSINT डेटा एकत्र और संग्रहीत करता रहे। VPS वातावरण सभी 27 स्रोतों से समानांतर डेटा संग्रह के लिए समर्पित संसाधन प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वैश्विक घटना गतिविधि के चरम पर भी स्वीप जल्दी पूरे हो जाएं। अपनी तैनाती पर पूर्ण नियंत्रण के साथ, आप प्रीमियम डेटा स्रोतों और LLM प्रदाताओं के लिए API कुंजियों को सुरक्षित रूप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जबकि संवेदनशील इंटेलिजेंस डेटा को अपने स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रख सकते हैं। Hostinger VPS टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर वास्तविक समय अलर्ट डिलीवरी के लिए आवश्यक नेटवर्क विश्वसनीयता प्रदान करता है, ताकि महत्वपूर्ण FLASH अलर्ट आप तक तुरंत पहुँचें। स्थायी स्टोरेज यह सुनिश्चित करता है कि आपका इंटेलिजेंस संग्रह समय के साथ बढ़ता रहे, जिससे ट्रेंड विश्लेषण और ऐतिहासिक घटना सहसंबंध सक्षम हो सके जिसे क्लाउड-होस्टेड विकल्प बनाए नहीं रख सकते हैं।