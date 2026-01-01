Crucix
Plataforma de inteligência OSINT de código aberto que agrega 27 fontes de dados globais em tempo real
Selecione um plano VPS para implantar Crucix
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
Sobre Crucix
Crucix é uma plataforma OSINT (Open Source Intelligence) de código aberto criada para fornecer a indivíduos e equipes uma visão abrangente e em tempo real de eventos globais. Ao agregar dados de 27 fontes públicas, incluindo detecção de incêndios NASA FIRMS, rastreamento marítimo AIS, monitoramento de conflitos ACLED, indicadores econômicos FRED e análise de sentimento social, a Crucix transforma feeds de inteligência dispersos em um panorama operacional coeso. A visualização de globo 3D alimentada por WebGL da plataforma facilita a correlação de eventos geograficamente, enquanto ciclos de atualização automáticos de 15 minutos garantem uma consciência situacional contínua sem intervenção manual.
Casos de Uso Comuns
Analistas de segurança e pesquisadores usam a Crucix para manter uma consciência em tempo real de conflitos globais, desastres naturais e desenvolvimentos geopolíticos em várias regiões simultaneamente. Analistas financeiros e traders aproveitam ideias de negociação geradas por LLM e rastreamento de indicadores econômicos de fontes como FRED e EIA para informar decisões de investimento. Jornalistas e investigadores OSINT implementam a Crucix para monitorar eventos de última hora, correlacionando rastreamento de voos, dados marítimos, imagens de satélite e sentimento de mídia social em uma visão unificada. Equipes de operações em organizações internacionais a utilizam para consciência situacional em regiões onde possuem pessoal ou ativos implantados, com alertas de Telegram e Discord fornecendo notificação instantânea de desenvolvimentos críticos.
Principais Recursos
- Agrega 27 fontes OSINT públicas, incluindo dados de satélite, marítimos, aviação, econômicos e de conflito
- Visualização de globo 3D alimentada por WebGL para correlação geográfica de eventos
- Sistema de alerta multinível (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) via Telegram e Discord
- Integração LLM com suporte a Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter e MiniMax
- Comandos de bot bidirecionais para verificações de status, varreduras e briefings sob demanda
- Atualização automática de dados a cada 15 minutos com coleta de fontes paralela
- Deduplicação semântica para reduzir ruído em feeds de inteligência
- Degradação graciosa permitindo operação parcial quando chaves de API estão ausentes
- Arquitetura de memória Delta com cache quente e armazenamento frio para arquivamento de dados
- Server-Sent Events para atualizações de dashboard em tempo real sem atualização da página
- Dependência zero de banco de dados com gravações atômicas de arquivos JSON para persistência de dados
- Suporte multiarquitetura para plataformas AMD64 e ARM64
Por que implementar a Crucix em um VPS da Hostinger
Implementar a Crucix em um VPS da Hostinger garante que seu dashboard de inteligência funcione continuamente com uptime confiável, coletando e arquivando dados OSINT 24 horas por dia sem interrupção. O ambiente VPS fornece recursos dedicados para coleta de dados paralela de todas as 27 fontes, garantindo que as varreduras sejam concluídas rapidamente mesmo durante a atividade máxima de eventos globais. Com controle total sobre sua implementação, você pode configurar com segurança chaves de API para fontes de dados premium e provedores LLM, mantendo dados de inteligência sensíveis em sua própria infraestrutura. O VPS da Hostinger oferece a confiabilidade de rede necessária para a entrega de alertas em tempo real para Telegram e Discord, para que alertas FLASH críticos cheguem até você imediatamente. O armazenamento persistente garante que seu arquivo de inteligência cresça ao longo do tempo, permitindo análise de tendências e correlação de eventos históricos que alternativas hospedadas em nuvem podem não reter.
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Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.