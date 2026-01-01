Crucix é uma plataforma OSINT (Open Source Intelligence) de código aberto criada para fornecer a indivíduos e equipes uma visão abrangente e em tempo real de eventos globais. Ao agregar dados de 27 fontes públicas, incluindo detecção de incêndios NASA FIRMS, rastreamento marítimo AIS, monitoramento de conflitos ACLED, indicadores econômicos FRED e análise de sentimento social, a Crucix transforma feeds de inteligência dispersos em um panorama operacional coeso. A visualização de globo 3D alimentada por WebGL da plataforma facilita a correlação de eventos geograficamente, enquanto ciclos de atualização automáticos de 15 minutos garantem uma consciência situacional contínua sem intervenção manual.

Casos de Uso Comuns

Analistas de segurança e pesquisadores usam a Crucix para manter uma consciência em tempo real de conflitos globais, desastres naturais e desenvolvimentos geopolíticos em várias regiões simultaneamente. Analistas financeiros e traders aproveitam ideias de negociação geradas por LLM e rastreamento de indicadores econômicos de fontes como FRED e EIA para informar decisões de investimento. Jornalistas e investigadores OSINT implementam a Crucix para monitorar eventos de última hora, correlacionando rastreamento de voos, dados marítimos, imagens de satélite e sentimento de mídia social em uma visão unificada. Equipes de operações em organizações internacionais a utilizam para consciência situacional em regiões onde possuem pessoal ou ativos implantados, com alertas de Telegram e Discord fornecendo notificação instantânea de desenvolvimentos críticos.

Principais Recursos

Agrega 27 fontes OSINT públicas, incluindo dados de satélite, marítimos, aviação, econômicos e de conflito

Visualização de globo 3D alimentada por WebGL para correlação geográfica de eventos

Sistema de alerta multinível (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) via Telegram e Discord

Integração LLM com suporte a Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter e MiniMax

Comandos de bot bidirecionais para verificações de status, varreduras e briefings sob demanda

Atualização automática de dados a cada 15 minutos com coleta de fontes paralela

Deduplicação semântica para reduzir ruído em feeds de inteligência

Degradação graciosa permitindo operação parcial quando chaves de API estão ausentes

Arquitetura de memória Delta com cache quente e armazenamento frio para arquivamento de dados

Server-Sent Events para atualizações de dashboard em tempo real sem atualização da página

Dependência zero de banco de dados com gravações atômicas de arquivos JSON para persistência de dados

Suporte multiarquitetura para plataformas AMD64 e ARM64

Por que implementar a Crucix em um VPS da Hostinger

Implementar a Crucix em um VPS da Hostinger garante que seu dashboard de inteligência funcione continuamente com uptime confiável, coletando e arquivando dados OSINT 24 horas por dia sem interrupção. O ambiente VPS fornece recursos dedicados para coleta de dados paralela de todas as 27 fontes, garantindo que as varreduras sejam concluídas rapidamente mesmo durante a atividade máxima de eventos globais. Com controle total sobre sua implementação, você pode configurar com segurança chaves de API para fontes de dados premium e provedores LLM, mantendo dados de inteligência sensíveis em sua própria infraestrutura. O VPS da Hostinger oferece a confiabilidade de rede necessária para a entrega de alertas em tempo real para Telegram e Discord, para que alertas FLASH críticos cheguem até você imediatamente. O armazenamento persistente garante que seu arquivo de inteligência cresça ao longo do tempo, permitindo análise de tendências e correlação de eventos históricos que alternativas hospedadas em nuvem podem não reter.