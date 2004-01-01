Crucix, bireylere ve ekiplere küresel olaylara ilişkin kapsamlı, gerçek zamanlı bir görünüm sunmak amacıyla oluşturulmuş açık kaynaklı bir OSINT (Açık Kaynak İstihbaratı) platformudur. NASA FIRMS yangın tespiti, denizcilik AIS takibi, ACLED çatışma izleme, FRED ekonomik göstergeleri ve sosyal duygu analizi dahil 27 kamu kaynağından veri toplayarak, Crucix dağınık istihbarat akışlarını tutarlı bir operasyonel tabloya dönüştürür. Platformun WebGL destekli 3D küre görselleştirmesi, olayları coğrafi olarak ilişkilendirmeyi kolaylaştırırken, otomatik 15 dakikalık yenileme döngüleri manuel müdahale olmaksızın sürekli durumsal farkındalık sağlar.

Yaygın Kullanım Alanları

Güvenlik analistleri ve araştırmacılar, küresel çatışmalar, doğal afetler ve jeopolitik gelişmeleri birden fazla bölgede eş zamanlı olarak gerçek zamanlı takip etmek için Crucix'i kullanır. Finans analistleri ve yatırımcılar, yatırım kararlarını bilgilendirmek için FRED ve EIA gibi kaynaklardan LLM tarafından oluşturulan ticaret fikirlerini ve ekonomik gösterge takibini kullanır. Gazeteciler ve OSINT araştırmacıları, uçuş takibi, denizcilik verileri, uydu görüntüleri ve sosyal medya duyarlılığını tek bir birleşik görünümde ilişkilendirerek son dakika olaylarını izlemek için Crucix'i kullanır. Uluslararası kuruluşlardaki operasyon ekipleri, personel veya varlıklarının konuşlandırıldığı bölgelerde durumsal farkındalık için kullanır; Telegram ve Discord uyarıları kritik gelişmeler hakkında anında bildirim sağlar.

Temel Özellikler

Uydu, denizcilik, havacılık, ekonomik ve çatışma verileri dahil 27 kamu OSINT kaynağını bir araya getirir

Coğrafi olay korelasyonu için WebGL destekli 3D küre görselleştirmesi

Telegram ve Discord aracılığıyla çok katmanlı uyarı sistemi (FLASH/ÖNCELİK/RUTİN)

Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter ve MiniMax'ı destekleyen LLM entegrasyonu

İsteğe bağlı durum kontrolleri, taramalar ve brifingler için iki yönlü bot komutları

Paralel kaynak toplama ile her 15 dakikada bir otomatik veri yenileme

İstihbarat akışlarındaki gürültüyü azaltmak için anlamsal tekilleştirme

API anahtarları eksik olduğunda kısmi çalışmaya izin veren kademeli düşüş

Veri arşivleme için sıcak önbellek ve soğuk depolama ile Delta bellek mimarisi

Sayfa yenileme olmadan gerçek zamanlı kontrol paneli güncellemeleri için Sunucu Tarafından Gönderilen Olaylar

Veri kalıcılığı için atomik JSON dosya yazımlarıyla sıfır veritabanı bağımlılığı

Hem AMD64 hem de ARM64 platformları için çoklu mimari desteği

Crucix'i Hostinger VPS'e Neden Dağıtmalısınız?

Crucix'i bir Hostinger VPS'e dağıtmak, istihbarat kontrol panelinizin kesintisiz olarak güvenilir çalışma süresiyle sürekli çalışmasını, OSINT verilerini günün her saati kesintisiz olarak toplamasını ve arşivlemesini sağlar. VPS ortamı, 27 kaynaktan paralel veri toplama için özel kaynaklar sağlayarak, küresel olay etkinliğinin en yoğun olduğu zamanlarda bile taramaların hızlı bir şekilde tamamlanmasını garanti eder. Dağıtımınız üzerinde tam kontrol sahibi olarak, hassas istihbarat verilerini kendi altyapınızda tutarken, premium veri kaynakları ve LLM sağlayıcıları için API anahtarlarını güvenli bir şekilde yapılandırabilirsiniz. Hostinger VPS, Telegram ve Discord'a gerçek zamanlı uyarı teslimatı için gereken ağ güvenilirliğini sunar, böylece kritik FLASH uyarıları size anında ulaşır. Kalıcı depolama, istihbarat arşivinizin zamanla büyümesini sağlayarak, bulut tabanlı alternatiflerin koruyamayabileceği trend analizi ve geçmiş olay korelasyonunu mümkün kılar.