Crucix ist eine Open-Source OSINT (Open Source Intelligence) Plattform, die entwickelt wurde, um Einzelpersonen und Teams einen umfassenden, Echtzeit-Überblick über globale Ereignisse zu verschaffen. Durch die Aggregation von Daten aus 27 öffentlichen Quellen, darunter NASA FIRMS Branderkennung, maritime AIS-Verfolgung, ACLED Konfliktüberwachung, FRED Wirtschaftsindikatoren und soziale Stimmungsanalyse, verwandelt Crucix verstreute Geheimdienstinformationen in ein kohärentes operatives Bild. Die WebGL-gestützte 3D-Globus-Visualisierung der Plattform erleichtert die geografische Korrelation von Ereignissen, während automatische 15-Minuten-Aktualisierungszyklen eine kontinuierliche Lageerfassung ohne manuelles Eingreifen gewährleisten.

Häufige Anwendungsfälle

Sicherheitsanalysten und Forscher nutzen Crucix, um gleichzeitig in Echtzeit über globale Konflikte, Naturkatastrophen und geopolitische Entwicklungen in mehreren Regionen informiert zu bleiben. Finanzanalysten und Händler nutzen LLM-generierte Handelsideen und die Verfolgung von Wirtschaftsindikatoren aus Quellen wie FRED und EIA, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Journalisten und OSINT-Ermittler setzen Crucix ein, um aktuelle Ereignisse zu überwachen, indem sie Flugverfolgung, maritime Daten, Satellitenbilder und Social-Media-Stimmung in einer einheitlichen Ansicht korrelieren. Einsatzteams internationaler Organisationen nutzen es zur Lageerfassung in Regionen, in denen sie Personal oder Vermögenswerte eingesetzt haben, wobei Telegram- und Discord-Benachrichtigungen sofortige Informationen über kritische Entwicklungen liefern.

Hauptfunktionen

Aggregiert 27 öffentliche OSINT-Quellen, darunter Satelliten-, See-, Luftfahrt-, Wirtschafts- und Konfliktdaten

WebGL-gestützte 3D-Globus-Visualisierung zur geografischen Ereigniskorrelation

Mehrstufiges Warnsystem (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) über Telegram und Discord

LLM-Integration, die Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter und MiniMax unterstützt

Zwei-Wege-Bot-Befehle für Statusprüfungen, Sweeps und Briefings auf Abruf

Automatische Datenaktualisierung alle 15 Minuten mit paralleler Quellensammlung

Semantische Deduplizierung zur Reduzierung von Rauschen in Geheimdienstinformationen

Fehlertolerante Degradation, die einen Teillastbetrieb ermöglicht, wenn API-Schlüssel fehlen

Delta-Speicherarchitektur mit Hot Cache und Cold Storage für die Datenarchivierung

Server-Sent Events für Echtzeit-Dashboard-Updates ohne Seitenaktualisierung

Keine Datenbankabhängigkeit mit atomaren JSON-Dateischreibvorgängen für Datenpersistenz

Multi-Architektur-Unterstützung für AMD64- und ARM64-Plattformen

Warum Crucix auf Hostinger VPS bereitstellen

Die Bereitstellung von Crucix auf einem Hostinger VPS stellt sicher, dass Ihr Intelligence-Dashboard kontinuierlich mit zuverlässiger Verfügbarkeit läuft und OSINT-Daten rund um die Uhr ohne Unterbrechung sammelt und archiviert. Die VPS-Umgebung bietet dedizierte Ressourcen für die parallele Datenerfassung aus allen 27 Quellen, wodurch sichergestellt wird, dass Sweeps auch bei hoher globaler Ereignisaktivität schnell abgeschlossen werden. Mit der vollständigen Kontrolle über Ihre Bereitstellung können Sie API-Schlüssel für Premium-Datenquellen und LLM-Anbieter sicher konfigurieren und gleichzeitig sensible Geheimdienstdaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur speichern. Hostinger VPS bietet die erforderliche Netzwerkzuverlässigkeit für die Echtzeit-Alarmzustellung an Telegram und Discord, sodass kritische FLASH-Alarme Sie sofort erreichen. Der persistente Speicher stellt sicher, dass Ihr Geheimdienstarchiv im Laufe der Zeit wächst, was Trendanalysen und die Korrelation historischer Ereignisse ermöglicht, die Cloud-gehostete Alternativen möglicherweise nicht beibehalten.