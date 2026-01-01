Crucix es una plataforma OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas) de código abierto creada para ofrecer a individuos y equipos una visión completa y en tiempo real de los eventos globales. Al agregar datos de 27 fuentes públicas, incluyendo la detección de incendios de NASA FIRMS, el seguimiento marítimo AIS, el monitoreo de conflictos ACLED, los indicadores económicos de FRED y el análisis de sentimiento social, Crucix transforma las fuentes de inteligencia dispersas en una imagen operativa cohesiva. La visualización de globo 3D impulsada por WebGL de la plataforma facilita la correlación geográfica de eventos, mientras que los ciclos de actualización automáticos de 15 minutos garantizan una conciencia situacional continua sin intervención manual.

Casos de uso comunes

Analistas e investigadores de seguridad utilizan Crucix para mantener una conciencia en tiempo real de conflictos globales, desastres naturales y desarrollos geopolíticos en múltiples regiones simultáneamente. Analistas financieros y traders aprovechan las ideas de trading generadas por LLM y el seguimiento de indicadores económicos de fuentes como FRED y EIA para informar las decisiones de inversión. Periodistas e investigadores OSINT despliegan Crucix para monitorear eventos de última hora correlacionando el seguimiento de vuelos, datos marítimos, imágenes satelitales y el sentimiento de las redes sociales en una vista unificada. Los equipos de operaciones en organizaciones internacionales lo usan para la conciencia situacional en regiones donde tienen personal o activos desplegados, con alertas de Telegram y Discord que proporcionan notificación instantánea de desarrollos críticos.

Características clave

Agrega 27 fuentes OSINT públicas, incluyendo datos satelitales, marítimos, de aviación, económicos y de conflictos

Visualización de globo 3D impulsada por WebGL para la correlación geográfica de eventos

Sistema de alertas de varios niveles (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) a través de Telegram y Discord

Integración de LLM compatible con Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter y MiniMax

Comandos de bot bidireccionales para verificaciones de estado, barridos e informes bajo demanda

Actualización automática de datos cada 15 minutos con recolección de fuentes en paralelo

Deduplicación semántica para reducir el ruido en las fuentes de inteligencia

Degradación elegante que permite el funcionamiento parcial cuando faltan las claves API

Arquitectura de memoria Delta con caché caliente y almacenamiento en frío para el archivo de datos

Eventos enviados por el servidor para actualizaciones del panel de control en tiempo real sin recargar la página

Cero dependencia de base de datos con escrituras atómicas de archivos JSON para la persistencia de datos

Soporte multiarquitectura para plataformas AMD64 y ARM64

¿Por qué desplegar Crucix en un VPS de Hostinger?

Desplegar Crucix en un VPS de Hostinger asegura que tu panel de control de inteligencia funcione continuamente con un tiempo de actividad fiable, recopilando y archivando datos OSINT las 24 horas sin interrupción. El entorno VPS proporciona recursos dedicados para la recolección de datos en paralelo de las 27 fuentes, asegurando que los barridos se completen rápidamente incluso durante la actividad máxima de eventos globales. Con control total sobre tu despliegue, puedes configurar de forma segura las claves API para fuentes de datos premium y proveedores de LLM mientras mantienes los datos de inteligencia sensibles en tu propia infraestructura. Hostinger VPS ofrece la fiabilidad de red necesaria para la entrega de alertas en tiempo real a Telegram y Discord, para que las alertas FLASH críticas te lleguen de inmediato. El almacenamiento persistente asegura que tu archivo de inteligencia crezca con el tiempo, permitiendo el análisis de tendencias y la correlación de eventos históricos que las alternativas alojadas en la nube podrían no retener.