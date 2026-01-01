Crucix
Open-source platforma pre spravodajstvo z otvorených zdrojov (OSINT), ktorá agreguje 27 globálnych dátových zdrojov v reálnom čase
O Crucix
Crucix je open-source platforma OSINT (Open Source Intelligence) vytvorená s cieľom poskytnúť jednotlivcom a tímom komplexný pohľad na globálne udalosti v reálnom čase. Agregovaním dát z 27 verejných zdrojov vrátane detekcie požiarov NASA FIRMS, námorného sledovania AIS, monitorovania konfliktov ACLED, ekonomických ukazovateľov FRED a analýzy sociálneho sentimentu, Crucix transformuje rozptýlené spravodajské toky do súdržného operačného obrazu. Vizualizácia 3D glóbusu poháňaná WebGL platformy uľahčuje geografickú koreláciu udalostí, zatiaľ čo automatické 15-minútové cykly obnovy zabezpečujú nepretržité situačné povedomie bez manuálneho zásahu.
Bežné prípady použitia
Bezpečnostní analytici a výskumníci používajú Crucix na udržiavanie povedomia o globálnych konfliktoch, prírodných katastrofách a geopolitickom vývoji v reálnom čase naprieč viacerými regiónmi súčasne. Finanční analytici a obchodníci využívajú obchodné nápady generované LLM (Large Language Model) a sledovanie ekonomických ukazovateľov zo zdrojov ako FRED a EIA na informovanie investičných rozhodnutí. Novinári a OSINT vyšetrovatelia nasadzujú Crucix na monitorovanie prelomových udalostí koreláciou sledovania letov, námorných dát, satelitných snímok a sentimentu sociálnych médií v jednom zjednotenom zobrazení. Operačné tímy v medzinárodných organizáciách ho používajú na situačné povedomie v regiónoch, kde majú nasadený personál alebo aktíva, pričom upozornenia z Telegramu a Discordu poskytujú okamžité oznámenie o kritickom vývoji.
Kľúčové funkcie
- Agreguje 27 verejných OSINT zdrojov vrátane satelitných, námorných, leteckých, ekonomických a konfliktných dát
- Vizualizácia 3D glóbusu poháňaná WebGL pre geografickú koreláciu udalostí
- Viacúrovňový systém upozornení (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) cez Telegram a Discord
- Integrácia LLM podporujúca Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter a MiniMax
- Obojsmerné bot príkazy pre kontroly stavu na požiadanie, prehľady a brífingy
- Automatická obnova dát každých 15 minút s paralelným zberom zdrojov
- Sémantická deduplikácia na zníženie šumu naprieč spravodajskými tokmi
- Postupná degradácia umožňujúca čiastočnú prevádzku, keď chýbajú kľúče API (Application Programming Interface)
- Architektúra delta pamäte s horúcou vyrovnávacou pamäťou a studeným úložiskom pre archiváciu dát
- Server-Sent Events pre aktualizácie dashboardu v reálnom čase bez obnovenia stránky
- Nulová závislosť na databáze s atomickými zápismi JSON súborov pre perzistenciu dát
- Podpora viacerých architektúr pre platformy AMD64 a ARM64
Prečo nasadiť Crucix na Hostinger VPS
Nasadenie Crucixu na Hostinger VPS (Virtual Private Server) zaisťuje, že váš spravodajský dashboard beží nepretržite so spoľahlivou dostupnosťou, zbiera a archivuje OSINT dáta nepretržite bez prerušenia. Prostredie VPS poskytuje vyhradené zdroje pre paralelný zber dát zo všetkých 27 zdrojov, čím zaisťuje rýchle dokončenie prehľadov aj počas špičkovej aktivity globálnych udalostí. S plnou kontrolou nad vaším nasadením môžete bezpečne konfigurovať kľúče API pre prémiové dátové zdroje a poskytovateľov LLM, pričom citlivé spravodajské dáta uchovávate na vlastnej infraštruktúre. Hostinger VPS ponúka spoľahlivosť siete potrebnú pre doručovanie upozornení v reálnom čase do Telegramu a Discordu, takže kritické FLASH upozornenia sa k vám dostanú okamžite. Perzistentné úložisko zaisťuje, že váš spravodajský archív rastie v priebehu času, čo umožňuje analýzu trendov a koreláciu historických udalostí, ktoré cloudové alternatívy nemusia uchovávať.
Vyberte si VPS balíček, ak chcete nasadiť Crucix
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.