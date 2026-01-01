Crucix

Crucix

Open-source platforma pre spravodajstvo z otvorených zdrojov (OSINT), ktorá agreguje 27 globálnych dátových zdrojov v reálnom čase

O Crucix

Crucix je open-source platforma OSINT (Open Source Intelligence) vytvorená s cieľom poskytnúť jednotlivcom a tímom komplexný pohľad na globálne udalosti v reálnom čase. Agregovaním dát z 27 verejných zdrojov vrátane detekcie požiarov NASA FIRMS, námorného sledovania AIS, monitorovania konfliktov ACLED, ekonomických ukazovateľov FRED a analýzy sociálneho sentimentu, Crucix transformuje rozptýlené spravodajské toky do súdržného operačného obrazu. Vizualizácia 3D glóbusu poháňaná WebGL platformy uľahčuje geografickú koreláciu udalostí, zatiaľ čo automatické 15-minútové cykly obnovy zabezpečujú nepretržité situačné povedomie bez manuálneho zásahu.

Bežné prípady použitia

Bezpečnostní analytici a výskumníci používajú Crucix na udržiavanie povedomia o globálnych konfliktoch, prírodných katastrofách a geopolitickom vývoji v reálnom čase naprieč viacerými regiónmi súčasne. Finanční analytici a obchodníci využívajú obchodné nápady generované LLM (Large Language Model) a sledovanie ekonomických ukazovateľov zo zdrojov ako FRED a EIA na informovanie investičných rozhodnutí. Novinári a OSINT vyšetrovatelia nasadzujú Crucix na monitorovanie prelomových udalostí koreláciou sledovania letov, námorných dát, satelitných snímok a sentimentu sociálnych médií v jednom zjednotenom zobrazení. Operačné tímy v medzinárodných organizáciách ho používajú na situačné povedomie v regiónoch, kde majú nasadený personál alebo aktíva, pričom upozornenia z Telegramu a Discordu poskytujú okamžité oznámenie o kritickom vývoji.

Kľúčové funkcie

  • Agreguje 27 verejných OSINT zdrojov vrátane satelitných, námorných, leteckých, ekonomických a konfliktných dát
  • Vizualizácia 3D glóbusu poháňaná WebGL pre geografickú koreláciu udalostí
  • Viacúrovňový systém upozornení (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) cez Telegram a Discord
  • Integrácia LLM podporujúca Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter a MiniMax
  • Obojsmerné bot príkazy pre kontroly stavu na požiadanie, prehľady a brífingy
  • Automatická obnova dát každých 15 minút s paralelným zberom zdrojov
  • Sémantická deduplikácia na zníženie šumu naprieč spravodajskými tokmi
  • Postupná degradácia umožňujúca čiastočnú prevádzku, keď chýbajú kľúče API (Application Programming Interface)
  • Architektúra delta pamäte s horúcou vyrovnávacou pamäťou a studeným úložiskom pre archiváciu dát
  • Server-Sent Events pre aktualizácie dashboardu v reálnom čase bez obnovenia stránky
  • Nulová závislosť na databáze s atomickými zápismi JSON súborov pre perzistenciu dát
  • Podpora viacerých architektúr pre platformy AMD64 a ARM64

Prečo nasadiť Crucix na Hostinger VPS

Nasadenie Crucixu na Hostinger VPS (Virtual Private Server) zaisťuje, že váš spravodajský dashboard beží nepretržite so spoľahlivou dostupnosťou, zbiera a archivuje OSINT dáta nepretržite bez prerušenia. Prostredie VPS poskytuje vyhradené zdroje pre paralelný zber dát zo všetkých 27 zdrojov, čím zaisťuje rýchle dokončenie prehľadov aj počas špičkovej aktivity globálnych udalostí. S plnou kontrolou nad vaším nasadením môžete bezpečne konfigurovať kľúče API pre prémiové dátové zdroje a poskytovateľov LLM, pričom citlivé spravodajské dáta uchovávate na vlastnej infraštruktúre. Hostinger VPS ponúka spoľahlivosť siete potrebnú pre doručovanie upozornení v reálnom čase do Telegramu a Discordu, takže kritické FLASH upozornenia sa k vám dostanú okamžite. Perzistentné úložisko zaisťuje, že váš spravodajský archív rastie v priebehu času, čo umožňuje analýzu trendov a koreláciu historických udalostí, ktoré cloudové alternatívy nemusia uchovávať.

Vyberte si VPS balíček, ak chcete nasadiť Crucix

KVM 2
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
7,99  € /mes.

Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.

