Crucix er en open source OSINT (Open Source Intelligence)-platform, der er skabt for at give enkeltpersoner og teams et omfattende realtidsbillede af globale begivenheder. Ved at aggregere data fra 27 offentlige kilder, herunder NASA FIRMS branddetektion, maritim AIS-sporing, ACLED konfliktmonitorering, FRED økonomiske indikatorer og analyse af social sentiment, forvandler Crucix spredte efterretningsfeeds til et sammenhængende operationelt billede. Platformens WebGL-drevne 3D-globusvisualisering gør det nemt at korrelere begivenheder geografisk, mens automatiske 15-minutters opdateringscyklusser sikrer kontinuerlig situationsbevidsthed uden manuel indgriben.

Almindelige anvendelsestilfælde

Sikkerhedsanalytikere og forskere bruger Crucix til at opretholde realtidsbevidsthed om globale konflikter, naturkatastrofer og geopolitiske udviklinger på tværs af flere regioner samtidigt. Finansanalytikere og handlende udnytter LLM-genererede handelsidéer og sporing af økonomiske indikatorer fra kilder som FRED og EIA til at informere investeringsbeslutninger. Journalister og OSINT-efterforskere implementerer Crucix til at overvåge aktuelle begivenheder ved at korrelere flysporing, maritime data, satellitbilleder og social medie-sentiment i én samlet visning. Operationsteams i internationale organisationer bruger det til situationsbevidsthed på tværs af regioner, hvor de har personale eller aktiver udstationeret, med Telegram- og Discord-advarsler, der giver øjeblikkelig meddelelse om kritiske udviklinger.

Nøglefunktioner

Aggregerer 27 offentlige OSINT-kilder, herunder satellit-, maritim-, luftfarts-, økonomiske og konfliktdata

WebGL-drevet 3D-globusvisualisering til geografisk begivenhedskorrelation

Flerlags alarmsystem (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) via Telegram og Discord

LLM-integration, der understøtter Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter og MiniMax

Tovejs bot-kommandoer til on-demand statuskontrol, sweeps og briefinger

Automatisk dataopdatering hvert 15. minut med parallel kildeindsamling

Semantisk deduplikering for at reducere støj på tværs af efterretningsfeeds

Graceful degradation, der tillader delvis drift, når API-nøgler mangler

Delta-hukommelsesarkitektur med hot cache og cold storage til dataarkivering

Server-Sent Events til realtidsopdateringer af dashboard uden sideopdatering

Nul databaseafhængighed med atomiske JSON-filskrivninger for datapersistens

Understøttelse af multi-arkitektur for både AMD64- og ARM64-platforme

Hvorfor implementere Crucix på Hostinger VPS

