Crucix er en åpen kildekode OSINT (Open Source Intelligence)-plattform laget for å gi enkeltpersoner og team et omfattende, sanntidsbilde av globale hendelser. Ved å samle data fra 27 offentlige kilder, inkludert NASA FIRMS brannregistrering, maritim AIS-sporing, ACLED konfliktmonitorering, FRED økonomiske indikatorer og analyse av sosial sentiment, forvandler Crucix spredte etterretningsstrømmer til et sammenhengende operasjonelt bilde. Plattformens WebGL-drevne 3D-globusvisualisering gjør det enkelt å korrelere hendelser geografisk, mens automatiske 15-minutters oppdateringssykluser sikrer kontinuerlig situasjonsbevissthet uten manuell inngripen.

Vanlige bruksområder

Sikkerhetsanalytikere og forskere bruker Crucix til å opprettholde sanntidsbevissthet om globale konflikter, naturkatastrofer og geopolitiske utviklinger samtidig på tvers av flere regioner. Finansanalytikere og tradere utnytter LLM-genererte handelsideer og sporing av økonomiske indikatorer fra kilder som FRED og EIA for å informere investeringsbeslutninger. Journalister og OSINT-etterforskere bruker Crucix til å overvåke aktuelle hendelser ved å korrelere flysporing, maritime data, satellittbilder og sosiale medier-sentiment i én samlet visning. Operasjonsteam i internasjonale organisasjoner bruker det for situasjonsbevissthet på tvers av regioner der de har personell eller eiendeler utplassert, med Telegram- og Discord-varsler som gir umiddelbar varsling om kritiske utviklinger.

Nøkkelfunksjoner

Aggregerer 27 offentlige OSINT-kilder inkludert satellitt-, maritim-, luftfarts-, økonomisk- og konfliktdata

WebGL-drevet 3D-globusvisualisering for geografisk hendelseskorrelasjon

Varslingssystem med flere nivåer (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) via Telegram og Discord

LLM-integrasjon som støtter Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter og MiniMax

Toveis bot-kommandoer for statuskontroller, søk og briefinger på forespørsel

Automatisk dataoppdatering hvert 15. minutt med parallell kildesamling

Semantisk deduplisering for å redusere støy på tvers av etterretningsstrømmer

Gradvis nedgradering som tillater delvis drift når API-nøkler mangler

Delta minnearkitektur med varm hurtigbuffer og kald lagring for dataarkivering

Server-Sent Events for sanntids oppdateringer av dashbord uten sideoppdatering

Null databaseavhengighet med atomiske JSON-filskrivinger for datapersistens

Støtte for multi-arkitektur for både AMD64- og ARM64-plattformer

Hvorfor distribuere Crucix på Hostinger VPS

Å distribuere Crucix på en Hostinger VPS sikrer at etterretningsdashbordet ditt kjører kontinuerlig med pålitelig oppetid, samler inn og arkiverer OSINT-data døgnet rundt uten avbrudd. VPS-miljøet gir dedikerte ressurser for parallell datainnsamling fra alle 27 kilder, som sikrer at søk fullføres raskt selv under toppaktivitet for globale hendelser. Med full kontroll over distribusjonen din kan du sikkert konfigurere API-nøkler for premium datakilder og LLM-leverandører, samtidig som sensitive etterretningsdata holdes på din egen infrastruktur. Hostinger VPS tilbyr nettverkspåliteligheten som trengs for sanntids varslingslevering til Telegram og Discord, slik at kritiske FLASH-varsler når deg umiddelbart. Den vedvarende lagringen sikrer at etterretningsarkivet ditt vokser over tid, noe som muliggjør trendanalyse og historisk hendelseskorrelasjon som skybaserte alternativer kanskje ikke beholder.