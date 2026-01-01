Crucix on avatud lähtekoodiga OSINT (Avatud Allikate Luure) platvorm, mis on loodud selleks, et anda üksikisikutele ja meeskondadele põhjalik ja reaalajas ülevaade globaalsetest sündmustest. Kogudes andmeid 27 avalikust allikast, sealhulgas NASA FIRMS tulekahjude tuvastamine, mere-AIS jälgimine, ACLED konfliktide jälgimine, FRED majandusnäitajad ja sotsiaalse meelsuse analüüs, muudab Crucix hajutatud luureandmed ühtseks operatiivpildiks. Platvormi WebGL-põhine 3D-gloobuse visualiseerimine lihtsustab sündmuste geograafilist korrelatsiooni, samas kui automaatsed 15-minutilised värskendustsüklid tagavad pideva olukorrateadlikkuse ilma käsitsi sekkumiseta.

Levinud kasutusjuhud

Turvaanalüütikud ja teadlased kasutavad Crucixit, et säilitada reaalajas teadlikkus globaalsetest konfliktidest, looduskatastroofidest ja geopoliitilistest arengutest mitmes piirkonnas samaaegselt. Finantsanalüütikud ja kauplejad kasutavad LLM-i loodud kauplemisideid ja majandusnäitajate jälgimist allikatest nagu FRED ja EIA, et teavitada investeerimisotsuseid. Ajakirjanikud ja OSINT-uurijad kasutavad Crucixit ootamatute sündmuste jälgimiseks, korreleerides lennujälgimise, mereandmete, satelliidipiltide ja sotsiaalmeedia meelsuse ühes ühtses vaates. Rahvusvaheliste organisatsioonide operatiivmeeskonnad kasutavad seda olukorrateadlikkuse tagamiseks piirkondades, kuhu on paigutatud nende personal või varad, kusjuures Telegrami ja Discordi märguanded annavad kohese teate kriitilistest arengutest.

Põhifunktsioonid

Koondab 27 avalikku OSINT-allikat, sealhulgas satelliidi-, mere-, lennundus-, majandus- ja konfliktiandmed

WebGL-põhine 3D-gloobuse visualiseerimine geograafiliseks sündmuste korrelatsiooniks

Mitmetasandiline hoiatussüsteem (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) Telegrami ja Discordi kaudu

LLM-i integratsioon, mis toetab Anthropic Claude'i, OpenAI-d, Google Gemini-t, OpenRouterit ja MiniMaxi

Kahesuunalised botikäsud nõudmisel olekukontrollide, pühkimiste ja briifingute jaoks

Automaatne andmete värskendamine iga 15 minuti järel paralleelse allikate kogumisega

Semantiline dubleerimise eemaldamine luureandmete voogude müra vähendamiseks

Graatsiline degradeerumine, mis võimaldab osalist tööd, kui API-võtmed puuduvad

Delta mälu arhitektuur kuuma vahemälu ja külma salvestusruumiga andmete arhiveerimiseks

Server-Sent Events reaalajas armatuurlaua värskenduste jaoks ilma lehe värskendamiseta

Null andmebaasi sõltuvus aatomiliste JSON-failide kirjutamisega andmete püsivuse tagamiseks

Mitme arhitektuuri tugi nii AMD64 kui ka ARM64 platvormidele

Miks paigaldada Crucix Hostingeri VPS-i

Crucixi paigaldamine Hostingeri VPS-i tagab, et sinu luure armatuurlaud töötab pidevalt usaldusväärse tööajaga, kogudes ja arhiveerides OSINT-andmeid ööpäevaringselt ilma katkestusteta. VPS-keskkond pakub pühendatud ressursse paralleelseks andmete kogumiseks kõigist 27 allikast, tagades, et pühkimised lõppevad kiiresti isegi globaalse sündmuste aktiivsuse tippajal. Täieliku kontrolliga oma paigalduse üle saad turvaliselt konfigureerida API-võtmed premium-andmeallikate ja LLM-pakkujate jaoks, hoides samal ajal tundlikke luureandmeid oma infrastruktuuris. Hostingeri VPS pakub võrgu usaldusväärsust, mis on vajalik reaalajas hoiatuste edastamiseks Telegrami ja Discordi, nii et kriitilised FLASH-hoiatused jõuavad sinuni koheselt. Püsiv salvestusruum tagab, et sinu luurearhiiv kasvab aja jooksul, võimaldades trendianalüüsi ja ajalooliste sündmuste korrelatsiooni, mida pilvepõhised alternatiivid ei pruugi säilitada.