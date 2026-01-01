Crucix to platforma OSINT (wywiadu z otwartych źródeł) o otwartym kodzie źródłowym, stworzona w celu zapewnienia osobom i zespołom kompleksowego, bieżącego wglądu w globalne wydarzenia. Agregując dane z 27 publicznych źródeł, w tym wykrywania pożarów NASA FIRMS, morskiego śledzenia AIS, monitorowania konfliktów ACLED, wskaźników ekonomicznych FRED i analizy nastrojów społecznych, Crucix przekształca rozproszone źródła informacji w spójny obraz operacyjny. Wizualizacja globu 3D oparta na WebGL ułatwia geograficzne korelowanie wydarzeń, a automatyczne 15-minutowe cykle odświeżania zapewniają ciągłą świadomość sytuacyjną bez ręcznej interwencji.

Typowe przypadki użycia

Analitycy bezpieczeństwa i badacze używają Crucix do utrzymywania bieżącej świadomości globalnych konfliktów, klęsk żywiołowych i rozwoju geopolitycznego jednocześnie w wielu regionach. Analitycy finansowi i handlowcy wykorzystują pomysły handlowe generowane przez LLM oraz śledzenie wskaźników ekonomicznych ze źródeł takich jak FRED i EIA, aby podejmować decyzje inwestycyjne. Dziennikarze i śledczy OSINT wdrażają Crucix do monitorowania bieżących wydarzeń, korelując śledzenie lotów, dane morskie, obrazy satelitarne i nastroje w mediach społecznościowych w jednym, ujednoliconym widoku. Zespoły operacyjne w organizacjach międzynarodowych wykorzystują go do świadomości sytuacyjnej w regionach, gdzie mają rozmieszczony personel lub aktywa, z alertami Telegram i Discord zapewniającymi natychmiastowe powiadomienia o krytycznych wydarzeniach.

Kluczowe funkcje

Agreguje 27 publicznych źródeł OSINT, w tym dane satelitarne, morskie, lotnicze, ekonomiczne i dotyczące konfliktów

Wizualizacja globu 3D oparta na WebGL do geograficznej korelacji wydarzeń

Wielopoziomowy system alertów (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) za pośrednictwem Telegramu i Discorda

Integracja LLM obsługująca Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter i MiniMax

Dwukierunkowe polecenia bota do sprawdzania statusu na żądanie, skanowania i briefingu

Automatyczne odświeżanie danych co 15 minut z równoległym zbieraniem źródeł

Semantyczna deduplikacja w celu zmniejszenia szumu w kanałach informacyjnych

Stopniowa degradacja umożliwiająca częściowe działanie w przypadku braku kluczy API

Architektura pamięci Delta z gorącą pamięcią podręczną i zimnym magazynem do archiwizacji danych

Server-Sent Events do aktualizacji pulpitu nawigacyjnego w czasie rzeczywistym bez odświeżania strony

Brak zależności od bazy danych z atomowymi zapisami plików JSON dla trwałości danych

Obsługa wielu architektur dla platform AMD64 i ARM64

