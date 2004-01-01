Crucix on avoimen lähdekoodin OSINT (Open Source Intelligence) -alusta, joka on luotu tarjoamaan yksilöille ja tiimeille kattava, reaaliaikainen näkymä globaaleista tapahtumista. Keräämällä tietoja 27 julkisesta lähteestä, mukaan lukien NASA FIRMS -palontunnistus, merenkulun AIS-seuranta, ACLED-konfliktien seuranta, FRED-talousindikaattorit ja sosiaalisen median tunneanalyysi, Crucix muuntaa hajallaan olevat tiedustelusyötteet yhtenäiseksi operatiiviseksi kuvaksi. Alustan WebGL-pohjainen 3D-maapallon visualisointi helpottaa tapahtumien maantieteellistä korrelointia, samalla kun automaattiset 15 minuutin päivityssyklit varmistavat jatkuvan tilannetietoisuuden ilman manuaalista puuttumista.

Yleisiä käyttötapauksia

Turvallisuusanalyytikot ja tutkijat käyttävät Crucixia ylläpitääkseen reaaliaikaista tietoisuutta globaaleista konflikteista, luonnonkatastrofeista ja geopoliittisesta kehityksestä useilla alueilla samanaikaisesti. Finanssianalyytikot ja kauppiaat hyödyntävät LLM-generoituja kauppaideoita ja talousindikaattoreiden seurantaa lähteistä kuten FRED ja EIA tiedottaakseen sijoituspäätöksistä. Toimittajat ja OSINT-tutkijat ottavat Crucixin käyttöön seuratakseen uutistapahtumia korreloimalla lentoseurantaa, merenkulkutietoja, satelliittikuvia ja sosiaalisen median tunnetta yhdessä yhtenäisessä näkymässä. Kansainvälisten organisaatioiden operatiiviset tiimit käyttävät sitä tilannetietoisuuteen alueilla, joilla heillä on henkilöstöä tai omaisuutta, ja Telegram- ja Discord-hälytykset tarjoavat välittömän ilmoituksen kriittisistä kehityksistä.

Tärkeimmät ominaisuudet

Kokoaa 27 julkista OSINT-lähdettä, mukaan lukien satelliitti-, meri-, ilmailu-, talous- ja konfliktitiedot

WebGL-pohjainen 3D-maapallon visualisointi maantieteelliseen tapahtumakorrelaatioon

Monitasoinen hälytysjärjestelmä (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) Telegramin ja Discordiin kautta

LLM-integraatio, joka tukee Anthropic Claudea, OpenAI:ta, Google Geminiä, OpenRouteria ja MiniMaxia

Kaksisuuntaiset bottikomennot tilaustarkistuksiin, pyyhkäisyihin ja tiedotustilaisuuksiin

Automaattinen tietojen päivitys 15 minuutin välein rinnakkaisella lähdekeräyksellä

Semanttinen duplikaattien poisto tiedustelusyötteiden kohinan vähentämiseksi

Hallittu heikkeneminen, joka mahdollistaa osittaisen toiminnan API-avainten puuttuessa

Delta-muistiarkkitehtuuri kuumalla välimuistilla ja kylmällä tallennustilalla tietojen arkistointiin

Server-Sent Events reaaliaikaisiin hallintapaneelin päivityksiin ilman sivun uudelleenlatausta

Ei tietokantariippuvuutta atomisilla JSON-tiedostojen kirjoituksilla tietojen pysyvyyden varmistamiseksi

Monen arkkitehtuurin tuki sekä AMD64- että ARM64-alustoille

