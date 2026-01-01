Crucix
Atvirojo kodo OSINT žvalgybos platforma, apjungianti 27 realiojo laiko pasaulinius duomenų šaltinius
Pasirink VPS diegimo planą Crucix
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
Apie Crucix
„Crucix“ yra atvirojo kodo OSINT (atvirosios žvalgybos) platforma, sukurta siekiant suteikti asmenims ir komandoms išsamų, realaus laiko pasaulio įvykių vaizdą. Agreguodama duomenis iš 27 viešųjų šaltinių, įskaitant NASA FIRMS gaisrų aptikimą, jūrų AIS sekimą, ACLED konfliktų stebėseną, FRED ekonominius rodiklius ir socialinės nuotaikos analizę, „Crucix“ išsklaidytus žvalgybos srautus paverčia vientisu operatyviniu vaizdu. Platformos „WebGL“ pagrindu veikianti 3D gaublio vizualizacija leidžia lengvai susieti įvykius geografiškai, o automatiniai 15 minučių atnaujinimo ciklai užtikrina nuolatinį situacijos suvokimą be rankinio įsikišimo.
Dažniausi naudojimo atvejai
Saugumo analitikai ir tyrėjai naudoja „Crucix“, kad vienu metu palaikytų realaus laiko informuotumą apie pasaulinius konfliktus, stichines nelaimes ir geopolitinius pokyčius įvairiuose regionuose. Finansų analitikai ir prekybininkai naudoja LLM generuojamas prekybos idėjas ir ekonominių rodiklių stebėjimą iš tokių šaltinių kaip FRED ir EIA, kad priimtų investicinius sprendimus. Žurnalistai ir OSINT tyrėjai naudoja „Crucix“ stebėti naujausius įvykius, susiedami skrydžių sekimo, jūrų duomenis, palydovinius vaizdus ir socialinės žiniasklaidos nuotaikas viename bendrame vaizde. Tarptautinių organizacijų operacijų komandos naudoja ją situacijos suvokimui regionuose, kuriuose dislokuotas jų personalas ar turtas, o „Telegram“ ir „Discord“ įspėjimai teikia momentinius pranešimus apie kritinius įvykius.
Pagrindinės savybės
- Agreguoja 27 viešuosius OSINT šaltinius, įskaitant palydovinius, jūrų, aviacijos, ekonominius ir konfliktų duomenis
- „WebGL“ pagrindu veikianti 3D gaublio vizualizacija geografiniam įvykių susiejimui
- Daugiapakopė įspėjimų sistema (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) per „Telegram“ ir „Discord“
- LLM integravimas, palaikantis „Anthropic Claude“, „OpenAI“, „Google Gemini“, „OpenRouter“ ir „MiniMax“
- Dviejų krypčių roboto komandos, skirtos pagal poreikį atliekamiems būsenos patikrinimams, paieškoms ir instruktažams
- Automatinis duomenų atnaujinimas kas 15 minučių su lygiagrečiu šaltinių rinkimu
- Semantinis dubliavimo pašalinimas, siekiant sumažinti triukšmą žvalgybos srautuose
- Sklandus veikimo pablogėjimas, leidžiantis dalinai veikti, kai trūksta API raktų
- Delta atminties architektūra su karštąja talpykla ir šaltąja saugykla duomenų archyvavimui
- Serverio siunčiami įvykiai realaus laiko prietaisų skydelio atnaujinimams be puslapio perkrovimo
- Nulinė duomenų bazės priklausomybė su atominiais JSON failų įrašais duomenų išsaugojimui
- Kelių architektūrų palaikymas tiek AMD64, tiek ARM64 platformoms
Kodėl verta diegti „Crucix“ „Hostinger“ VPS serveryje
„Crucix“ diegimas „Hostinger“ VPS serveryje užtikrina, kad jūsų žvalgybos prietaisų skydelis veiks nuolat ir patikimai, be pertrūkių rinkdamas ir archyvuodamas OSINT duomenis visą parą. VPS aplinka suteikia dedikuotus resursus lygiagrečiam duomenų rinkimui iš visų 27 šaltinių, užtikrinant greitą paieškų užbaigimą net ir piko metu, kai vyksta intensyvi pasaulinių įvykių veikla. Turėdami visišką savo diegimo kontrolę, galite saugiai konfigūruoti API raktus aukščiausios kokybės duomenų šaltiniams ir LLM teikėjams, tuo pačiu saugodami jautrius žvalgybos duomenis savo infrastruktūroje. „Hostinger“ VPS siūlo tinklo patikimumą, reikalingą realaus laiko įspėjimų pristatymui į „Telegram“ ir „Discord“, todėl kritiniai FLASH įspėjimai jus pasieks nedelsiant. Nuolatinė saugykla užtikrina, kad jūsų žvalgybos archyvas augs laikui bėgant, leisdamas atlikti tendencijų analizę ir istorinę įvykių koreliaciją, ko gali nepalaikyti debesų pagrindu veikiančios alternatyvos.
Pasirink VPS diegimo planą Crucix
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.