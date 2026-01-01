Crucix
OSINT obavještajna platforma otvorenog koda koja objedinjuje 27 globalnih izvora podataka u stvarnom vremenu
Odaberite VPS plan za implementaciju Crucix
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
O nama Crucix
Crucix je open-source OSINT (Open Source Intelligence) platforma stvorena kako bi pojedincima i timovima pružila sveobuhvatan, real-time pregled globalnih događaja. Agregiranjem podataka iz 27 javnih izvora, uključujući NASA FIRMS detekciju požara, pomorsko AIS praćenje, ACLED praćenje sukoba, FRED ekonomske pokazatelje i analizu društvenog sentimenta, Crucix pretvara raspršene obavještajne podatke u kohezivnu operativnu sliku. WebGL-pokretana 3D vizualizacija globusa platforme olakšava geografsku korelaciju događaja, dok automatski 15-minutni ciklusi osvježavanja osiguravaju kontinuiranu svijest o situaciji bez ručne intervencije.
Uobičajeni slučajevi upotrebe
Sigurnosni analitičari i istraživači koriste Crucix za održavanje svijesti o globalnim sukobima, prirodnim katastrofama i geopolitičkim događajima u stvarnom vremenu, istovremeno u više regija. Financijski analitičari i trgovci koriste ideje za trgovanje generirane LLM-om i praćenje ekonomskih pokazatelja iz izvora poput FRED-a i EIA-e kako bi donosili informirane investicijske odluke. Novinari i OSINT istražitelji koriste Crucix za praćenje izvanrednih događaja korelacijom praćenja letova, pomorskih podataka, satelitskih snimaka i sentimenta društvenih medija u jednom objedinjenom prikazu. Operativni timovi u međunarodnim organizacijama koriste ga za svijest o situaciji u regijama gdje imaju raspoređeno osoblje ili imovinu, s Telegram i Discord upozorenjima koja pružaju trenutnu obavijest o kritičnim događajima.
Ključne značajke
- Agregira 27 javnih OSINT izvora uključujući satelitske, pomorske, zrakoplovne, ekonomske i podatke o sukobima
- WebGL-pokretana 3D vizualizacija globusa za geografsku korelaciju događaja
- Višeslojni sustav upozorenja (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) putem Telegrama i Discorda
- LLM integracija koja podržava Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter i MiniMax
- Dvosmjerne bot naredbe za provjere statusa na zahtjev, preglede i brifinge
- Automatsko osvježavanje podataka svakih 15 minuta s paralelnim prikupljanjem iz izvora
- Semantička deduplikacija za smanjenje šuma u obavještajnim podacima
- Postupna degradacija koja omogućuje djelomičan rad kada nedostaju API ključevi
- Delta memorijska arhitektura s vrućom predmemorijom i hladnom pohranom za arhiviranje podataka
- Server-Sent Events za ažuriranja nadzorne ploče u stvarnom vremenu bez osvježavanja stranice
- Nulta ovisnost o bazi podataka s atomskim JSON zapisima datoteka za trajnost podataka
- Podrška za više arhitektura za AMD64 i ARM64 platforme
Zašto implementirati Crucix na Hostinger VPS
Implementacija Crucixa na Hostinger VPS-u osigurava da vaša obavještajna nadzorna ploča radi kontinuirano s pouzdanim vremenom rada, prikupljajući i arhivirajući OSINT podatke 24 sata dnevno bez prekida. VPS okruženje pruža namjenske resurse za paralelno prikupljanje podataka iz svih 27 izvora, osiguravajući brzo dovršavanje pregleda čak i tijekom vrhunca aktivnosti globalnih događaja. S potpunom kontrolom nad vašom implementacijom, možete sigurno konfigurirati API ključeve za premium izvore podataka i LLM pružatelje, dok osjetljive obavještajne podatke čuvate na vlastitoj infrastrukturi. Hostinger VPS nudi mrežnu pouzdanost potrebnu za isporuku upozorenja u stvarnom vremenu na Telegram i Discord, tako da vas kritična FLASH upozorenja odmah dosegnu. Trajna pohrana osigurava da se vaša obavještajna arhiva s vremenom povećava, omogućujući analizu trendova i korelaciju povijesnih događaja koje alternative hostirane u oblaku možda neće zadržati.
