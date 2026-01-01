Crucix je open-source OSINT (Open Source Intelligence) platforma stvorena kako bi pojedincima i timovima pružila sveobuhvatan, real-time pregled globalnih događaja. Agregiranjem podataka iz 27 javnih izvora, uključujući NASA FIRMS detekciju požara, pomorsko AIS praćenje, ACLED praćenje sukoba, FRED ekonomske pokazatelje i analizu društvenog sentimenta, Crucix pretvara raspršene obavještajne podatke u kohezivnu operativnu sliku. WebGL-pokretana 3D vizualizacija globusa platforme olakšava geografsku korelaciju događaja, dok automatski 15-minutni ciklusi osvježavanja osiguravaju kontinuiranu svijest o situaciji bez ručne intervencije.

Uobičajeni slučajevi upotrebe

Sigurnosni analitičari i istraživači koriste Crucix za održavanje svijesti o globalnim sukobima, prirodnim katastrofama i geopolitičkim događajima u stvarnom vremenu, istovremeno u više regija. Financijski analitičari i trgovci koriste ideje za trgovanje generirane LLM-om i praćenje ekonomskih pokazatelja iz izvora poput FRED-a i EIA-e kako bi donosili informirane investicijske odluke. Novinari i OSINT istražitelji koriste Crucix za praćenje izvanrednih događaja korelacijom praćenja letova, pomorskih podataka, satelitskih snimaka i sentimenta društvenih medija u jednom objedinjenom prikazu. Operativni timovi u međunarodnim organizacijama koriste ga za svijest o situaciji u regijama gdje imaju raspoređeno osoblje ili imovinu, s Telegram i Discord upozorenjima koja pružaju trenutnu obavijest o kritičnim događajima.

Ključne značajke

Agregira 27 javnih OSINT izvora uključujući satelitske, pomorske, zrakoplovne, ekonomske i podatke o sukobima

WebGL-pokretana 3D vizualizacija globusa za geografsku korelaciju događaja

Višeslojni sustav upozorenja (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) putem Telegrama i Discorda

LLM integracija koja podržava Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter i MiniMax

Dvosmjerne bot naredbe za provjere statusa na zahtjev, preglede i brifinge

Automatsko osvježavanje podataka svakih 15 minuta s paralelnim prikupljanjem iz izvora

Semantička deduplikacija za smanjenje šuma u obavještajnim podacima

Postupna degradacija koja omogućuje djelomičan rad kada nedostaju API ključevi

Delta memorijska arhitektura s vrućom predmemorijom i hladnom pohranom za arhiviranje podataka

Server-Sent Events za ažuriranja nadzorne ploče u stvarnom vremenu bez osvježavanja stranice

Nulta ovisnost o bazi podataka s atomskim JSON zapisima datoteka za trajnost podataka

Podrška za više arhitektura za AMD64 i ARM64 platforme

