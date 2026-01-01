Crucix
Atvērtā koda OSINT izlūkošanas platforma, kas apkopo 27 reāllaika globālos datu avotus
Izvēlies VPS plānu Crucix izvietošanai
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
Par Crucix
Crucix ir atvērtā koda OSINT (Open Source Intelligence) platforma, kas radīta, lai sniegtu indivīdiem un komandām visaptverošu, reāllaika skatu uz globālajiem notikumiem. Apkopojot datus no 27 publiskiem avotiem, tostarp NASA FIRMS ugunsgrēku noteikšanas, jūras AIS izsekošanas, ACLED konfliktu uzraudzības, FRED ekonomiskajiem rādītājiem un sociālo noskaņojumu analīzes, Crucix pārveido izkliedētas izlūkošanas plūsmas vienotā operatīvajā attēlā. Platformas WebGL darbināta 3D globusa vizualizācija atvieglo notikumu ģeogrāfisku korelāciju, savukārt automātiski 15 minūšu atsvaidzināšanas cikli nodrošina nepārtrauktu situācijas apzināšanos bez manuālas iejaukšanās.
Biežākie lietošanas gadījumi
Drošības analītiķi un pētnieki izmanto Crucix, lai vienlaicīgi uzturētu reāllaika apzināšanos par globāliem konfliktiem, dabas katastrofām un ģeopolitiskajiem notikumiem vairākos reģionos. Finanšu analītiķi un tirgotāji izmanto LLM ģenerētas tirdzniecības idejas un ekonomisko rādītāju izsekošanu no tādiem avotiem kā FRED un EIA, lai pamatotu investīciju lēmumus. Žurnālisti un OSINT izmeklētāji izmanto Crucix, lai uzraudzītu aktuālos notikumus, korelējot lidojumu izsekošanas, jūras datu, satelītattēlu un sociālo mediju noskaņojumu vienotā skatā. Starptautisko organizāciju operāciju komandas izmanto to situācijas apzināšanai reģionos, kur izvietots to personāls vai aktīvi, ar Telegram un Discord brīdinājumiem, kas nodrošina tūlītēju paziņojumu par kritiskiem notikumiem.
Galvenās funkcijas
- Apvieno 27 publiskus OSINT avotus, tostarp satelītu, jūras, aviācijas, ekonomikas un konfliktu datus
- WebGL darbināta 3D globusa vizualizācija ģeogrāfiskai notikumu korelācijai
- Daudzlīmeņu brīdinājumu sistēma (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) caur Telegram un Discord
- LLM integrācija, kas atbalsta Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter un MiniMax
- Divvirzienu botu komandas pēc pieprasījuma statusa pārbaudēm, skenēšanai un brīfingiem
- Automātiska datu atsvaidzināšana ik pēc 15 minūtēm ar paralēlu avotu vākšanu
- Semantiskā deduplikācija, lai samazinātu troksni izlūkošanas plūsmās
- Pakāpeniska darbības pasliktināšanās, kas ļauj daļēji darboties, ja trūkst API atslēgu
- Delta atmiņas arhitektūra ar karsto kešatmiņu un auksto glabātuvi datu arhivēšanai
- Servera sūtītie notikumi reāllaika informācijas paneļa atjauninājumiem bez lapas atsvaidzināšanas
- Nulles datubāzes atkarība ar atomiskiem JSON failu rakstījumiem datu noturībai
- Daudzarhitektūras atbalsts gan AMD64, gan ARM64 platformām
Kāpēc izvietot Crucix uz Hostinger VPS
Izvietojot Crucix uz Hostinger VPS, tiek nodrošināts, ka tavs izlūkošanas informācijas panelis darbojas nepārtraukti ar uzticamu darbības laiku, vācot un arhivējot OSINT datus visu diennakti bez pārtraukuma. VPS vide nodrošina tam paredzētus resursus paralēlai datu vākšanai no visiem 27 avotiem, nodrošinot, ka skenēšana tiek pabeigta ātri pat globālo notikumu aktivitātes pīķa laikā. Ar pilnīgu kontroli pār savu izvietošanu tu vari droši konfigurēt API atslēgas premium datu avotiem un LLM nodrošinātājiem, vienlaikus saglabājot sensitīvus izlūkošanas datus savā infrastruktūrā. Hostinger VPS piedāvā nepieciešamo tīkla uzticamību reāllaika brīdinājumu piegādei uz Telegram un Discord, lai kritiski FLASH brīdinājumi tevi sasniegtu nekavējoties. Pastāvīgā krātuve nodrošina, ka tavs izlūkošanas arhīvs laika gaitā pieaug, ļaujot veikt tendenču analīzi un vēsturisko notikumu korelāciju, ko mākoņpakalpojumu alternatīvas var nesaglabāt.
