Знижка до 71% на
хостинг n8n VPS
Самостійний хостинг n8n. Автоматизація робочих процесів на основі ШІ
Безплатні автоматичні бекапи Сканер шкідливих програм Помічник ШІ
279,00 ₴ /міс.
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Виберіть тариф хостингу VPS з n8n
KVM 1
499,00 ₴ЗНИЖКА 60%
199,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 369,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Дата-центри по всьому світу
Операційні системи на базі Linux
Найпопулярніший
KVM 2
799,00 ₴ЗНИЖКА 65%
279,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 499,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Дата-центри по всьому світу
Операційні системи на базі Linux
KVM 4
1.289,00 ₴ЗНИЖКА 71%
379,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 999,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Дата-центри по всьому світу
Операційні системи на базі Linux
KVM 8
2.489,00 ₴ЗНИЖКА 70%
749,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 1.989,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Дата-центри по всьому світу
Операційні системи на базі Linux
Умови оплати
Об'єднайте робочі процеси. Інтегруйте дані
Безплатний інструмент автоматизації робочих процесів n8n дозволяє об'єднати всі програми та дані в одній платформі. Створюйте робочі процеси та обробляйте дані бех навичок програмування.З хостингом n8n VPS ви отримаєте повний контроль, надійний захист і доступ до вузлів. Насолоджуйтесь необмеженими робочими процесами та виконаннями.
Автоматизація без програмування
Керуйте робочими процесами на безпечному, масштабованому та високопродуктивному VPS. Автоматизуйте завдання, обробку даних та інтеграції без жодних труднощів.
Необмежені ресурсиДодайте більше робочих процесів, RAM, CPU або пам'яті, коли це буде потрібно.
Аптайм 99,9%Насолоджуйтесь надійною, безперебійною автоматизацією та обробкою з гарантією аптайм 99,9%.
Просте налаштуванняВстановіть n8n в один клік та насолоджуйтеся простою у використанні панеллю управління.
Запитайте Kodee
Помічник ШІ Kodee тепер доповнений протоколом Model Context Protocol (MCP).Kodee виконає потрібні команди або відповість на будь-які запитання, пов’язані з VPS – просто напишіть нам у чат, щоб отримати допомогу.
VPS хостинг, на який можна покластися
Локальне розгортання. Глобальне охоплення
Виберіть сервер, розташований найближче до вашої аудиторії, і збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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