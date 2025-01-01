хостинг n8n VPS

n8n має попередньо встановлений шаблон VPS "Ubuntu 24.04 з n8n" від Hostinger. У середовищі Docker ви можете швидко і легко розгорнути автоматизовані робочі процеси. Ми також пропонуємо шаблон для налаштування n8n у режимі черги для кращої масштабованості.

Щоб отримати доступ, налаштувати та керувати n8n у звичайному режимі або режимі черги, перегляньте це покрокове керівництво з шаблону n8n VPS.