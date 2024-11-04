Vanaf 1,99 €

Maak websites met AI, live in seconden

Geen kennis van coderen of ontwerpen? Geen probleem. Maak snel je site met de kracht van AI, van webshops tot portfolio's.
30-dagen-geld-terug-garantie
Maak websites met AI, live in seconden
10M+
websites gemaakt met ons platform
4M+
gebruikers vertrouwen Hostinger
150+
landen wereldwijd
20+
jaar ervaring
10M+
websites gemaakt met ons platform
4M+
gebruikers vertrouwen Hostinger
150+
landen wereldwijd
20+
jaar ervaring
Kies jouw perfecte plan

Kies jouw perfecte plan

Kies het plan dat bij jouw ambitie past. Alle plannen zijn inclusief hosting, een domein en zakelijke e-mail, zodat je direct online kunt gaan en beginnen met groeien.

Kies jouw AI-bouwer

Kies jouw AI-bouwer

Maak je website zonder te coderen. Start met een kant-en-klare lay-out, beschrijf je idee, of laat AI het voor je bouwen.

Lanceer in minuten

Lanceer in minuten

Ga live met één klik – volledig geoptimaliseerd voor snelheid, SEO en AEO-prestaties. Volg je groei met ingebouwde analysess en slimme optimalisatietools.

Alles wat je nodig hebt om te bouwen, lanceren en groeien

30-dagen-geld-terug-garantie

Op elk moment opzegbaar

24/7 ondersteuning

85% KORTING
Premium + AI
Makers, freelancers en kleine merken die hun website online willen starten.
1,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

3 websites
Gratis eigen domein
2 gratis mailboxen per site
Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.

Hoogtepunten van het plan

Maak binnen enkele minuten een site met één van onze site bouwers
Bespaar tijd met AI-tools voor content, afbeeldingen en meer
Ontvang een domeingebaseerd zakelijk e-mailadres
Geniet van snelle en veilige webhosting
Verschijn in zoekresultaten met SEO-tools
Verwerk onbeperkt verkeer naar je site
Track de siteprestaties met live-analyses
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business + AI
Bedrijven die willen groeien en online willen verkopen met ingebouwde e-commerce.
2,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

50 websites
Gratis eigen domein
5 gratis mailboxen per site
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.

Alles in Premium, plus:

Begin met verkopen met je eigen webshop
Verkoop vol vertrouwen met 0% transactiekosten
Biedt meer dan 100 veilige betaalmethoden
Laat je bedrijf groeien met AI e-mailmarketing
Onbeperkt delen van toegang met je team
Geniet van maximale sitesnelheid met gratis CDN
Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
73% KORTING
Cloud Startup + AI
Bureaus en grote merken die meerdere sites en veel verkeer willen beheren.
6,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

100 websites
Gratis eigen domein
10 gratis mailboxen per site
Krijg 48 maanden voor 335,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.

Alles in Business, plus:

Krijg 24/7 prioriteit bij klantenondersteuning
Cloud hosting – 20× meer power voor je websites
Verwerk piekverkeer met een powerboost
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
85% KORTING
Premium + AI
Makers, freelancers en kleine merken die hun website online willen starten.
1,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

3 websites
Gratis eigen domein
2 gratis mailboxen per site
Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.

Hoogtepunten van het plan

Maak binnen enkele minuten een site met één van onze site bouwers
Bespaar tijd met AI-tools voor content, afbeeldingen en meer
Ontvang een domeingebaseerd zakelijk e-mailadres
Geniet van snelle en veilige webhosting
Verschijn in zoekresultaten met SEO-tools
Verwerk onbeperkt verkeer naar je site
Track de siteprestaties met live-analyses
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business + AI
Bedrijven die willen groeien en online willen verkopen met ingebouwde e-commerce.
2,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

50 websites
Gratis eigen domein
5 gratis mailboxen per site
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.

Alles in Premium, plus:

Begin met verkopen met je eigen webshop
Verkoop vol vertrouwen met 0% transactiekosten
Biedt meer dan 100 veilige betaalmethoden
Laat je bedrijf groeien met AI e-mailmarketing
Onbeperkt delen van toegang met je team
Geniet van maximale sitesnelheid met gratis CDN
Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
73% KORTING
Cloud Startup + AI
Bureaus en grote merken die meerdere sites en veel verkeer willen beheren.
6,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

100 websites
Gratis eigen domein
10 gratis mailboxen per site
Krijg 48 maanden voor 335,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.

Alles in Business, plus:

Krijg 24/7 prioriteit bij klantenondersteuning
Cloud hosting – 20× meer power voor je websites
Verwerk piekverkeer met een powerboost
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Bouw met de snelheid van AI en het gemak van drag-and-drop

Begin met 170+ aanpasbare templates en laat AI je ontwerp begeleiden.

Eenvoudig bewerken met drag-and-drop, aangevuld met slimme AI-suggesties
Jij beschrijft het, en AI bouwt in minuten webshops, portfolio's en link-in-bio-pagina's.
AI helpt bij het verfijnen van lay-outs, kleuren en inhoud op de pagina
Ideaal voor makers die visuele controle willen, ondersteund door AI-intelligentie.
Bouw met de snelheid van AI en het gemak van drag-and-drop

Breng je site tot leven met prompts

Beschrijf je idee, en Horizons brengt je woorden tot leven met vibe-coding.

Templates zonder limiet voor eindeloze ontwerpmogelijkheden
Voeg CRM, boekingsformulieren, automatiseringen en meer toe via prompts
Horizons regelt de tekst, lay-out en ontwikkeling – jij bepaalt de visie
Perfect voor makers die complete creatieve vrijheid willen
Breng je site tot leven met prompts
techradar
cybernews
hostadvice
cnet
forbes
PCMAG.com

Bij elk plan inbegrepen

Snelle & betrouwbare hosting

Je website draait op krachtige high-performance hosting met een wereldwijde CDN – gebouwd voor snelheid, stabiliteit en groei.

Gratis domein & SSL

Ga direct online met je eigen domein en SSL-certificaat inbegrepen – zonder dat je iets extra hoeft in te stellen.

SEO & GEO

Onze SEO-tools en locatiebewuste tools zorgen dat je site wereldwijd in zoekresultaten verschijnt én in door AI gegenereerde antwoorden.

Permanente beveiliging

Geavanceerde DDoS-verdediging en malware-monitoring houden je website veilig en zorgen voor soepele prestaties.

Integraties

Analyses, marketing, inloggen en betaaltools zijn al geïntegreerd – alles werkt naadloos samen.

Automatische back-ups

Er wordt automatisch een back-up van je site gemaakt – herstel eerdere versies op elk moment met slechts één klik.

Lanceer je volgende idee in enkele minuten

Kies een kant-en-klare prompt om snel aan de slag te gaan. Pas deze vervolgens aan en maak er je eigen prompt van.
Alle portfolio templates
Alle portfolio templates
Alle portfolio templates
Alle portfolio templates

Geloof ons niet zomaar

We zijn er trots op dat we wereldwijd creatievelingen en bedrijven kunnen ondersteunen. Dit is wat zij erover te zeggen hebben.
mark diantonio
mark diantonio
@mark diantonio

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons voor elkaar heeft gekregen. Geen idee, maar het is ongelofelijk hoe snel je front- en backend met Horizons kunt opzetten.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Mijn “ooit eens”-project stond al jaren stil… tot Horizons AI op mijn pad kwam. Ik weet helemaal niks van Web App-coderen. En toch staat mijn droomproject nu LIVE ONLINE. Joepie!

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Vergeleken met andere tools is Hostinger Horizons echt next-level. Het opzetten van een subdomein voor mijn blog op mijn webapp ging ontzettend eenvoudig. Supersimpel. Wauw!

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Het is alsof u een top webontwikkelaar/softwareontwikkelaar in de arm neemt die klaarstaat om alles te maken wat u maar kunt bedenken.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is echt een game-changer! Deze no-code AI-appbouwer maakt in minuten mooie websites en apps, inclusief ontwerp, code en content. Absoluut een aanrader.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Contentmaker

Het is alsof je een topwebdeveloper of softwareontwikkelaar hebt die precies kan maken wat je maar kunt bedenken.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het voelt niet als een standaard websitebouwer, het is veel meer dan dat.

Jereme Howard
Jereme Howard
19 september 2025

Dankzij de AI-websitebouwer was het maken van mijn website echt makkelijk en snel. De templates zien er meteen professioneel uit, en het scheelt me echt veel tijd vergeleken met helemaal vanaf nul beginnen.

Daniel Karu
Daniel Karu
26 april 2025

Het is een geweldige websitebouwer met uitstekende aanpassingsmogelijkheden en een fantastische service. Ik raad het iedereen aan die regelmatig onderweg websites moet maken.

Vallita Costantini M.M.O.
Vallita Costantini M.M.O.
24 februari 2025

Ik vind Hostinger geweldig! Perfect voor ondernemers. Ik heb er al bijna 5 websites mee gemaakt en ze zien er allemaal fantastisch uit. Ik ben er superblij mee. Dit zijn een paar websites die voor 100% met Hostinger Bouwer zijn gemaakt.

Devashish Jain
Devashish Jain
9 december 2024

Hostinger is het geld waard: de AI-websitebouwer is makkelijk in gebruik en je kunt altijd rekenen op snelle 24/7 chatondersteuning bij vragen of problemen over de functies en commando’s.

Starr Matthews
Starr Matthews
5 juli 2025

Ik heb mijn website in minder dan 10 minuten gemaakt met de AI-websitebouwer. Een prachtige, betaalbare en gebruiksvriendelijke website op maat. Zonder twijfel de BESTE beslissing die ik ooit heb genomen!

Elewechi
Elewechi
4 november 2024

Het gebruik van de AI website bouwer van Hostinger is een redding geweest en heeft frustrerende jaren van zoeken naar webontwikkelaars weggenomen.

Klaar om jouw droomidee werkelijkheid te laten worden?

Probeer het zonder risico. 30-dagen-geld-terug-garantie.

Klaar om jouw droomidee werkelijkheid te laten worden?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.