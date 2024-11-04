จาก ฿59.00
สร้างเว็บไซต์ด้วย AI ออนไลน์ในไม่กี่วินาที
ไม่มีทักษะการเขียนโค้ดหรือการออกแบบ? ไม่มีปัญหา! ตั้งแต่ร้านค้าอีคอมเมิร์ซไปจนถึงพอร์ตโฟลิโอ สร้างเว็บไซต์ของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยพลังของ AI
ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้าง เปิดตัว และเติบโต
สนับสนุนตลอด 24/7
รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน
ยกเลิกได้ตลอดเวลา
สร้าง
เปิดตัว
เข้าถึงเครื่องมือ AI ระดับพรีเมียมที่มี:
เติบโต
เครื่องมือ AI
สร้างด้วยความเร็ว AI และง่ายดายด้วยการลากและวาง
เริ่มต้นด้วย170+ เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และปล่อยให้ AI คอยแนะนำการออกแบบให้คุณ
สั่งเว็บไซต์ของคุณให้มีชีวิตชีวา
เพียงแค่อธิบายไอเดียของคุณ และ Horizons จะทำให้คำพูดของคุณมีชีวิตขึ้นมาโดยใช้การเข้ารหัสแบบ Vibe
รวมอยู่ในทุกแพ็กเกจ
โฮสติ้งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้
เว็บไซต์ของคุณทำงานบนโฮสติ้งอันทรงพลังและประสิทธิภาพสูงพร้อม CDN ระดับโลก ซึ่งถูกสร้างมาเพื่อความเร็ว ความเสถียร และการเติบโต
โดเมนฟรี & SSL
ออนไลน์ได้ทันทีด้วยโดเมนของคุณเองและใบรับรอง SSL ที่รวมอยู่ด้วย — ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
SEO & GEO
เครื่องมือ SEO และการรับรู้ตำแหน่งของเราช่วยให้ไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาและการตอบสนองที่สร้างโดย AI ทั่วโลก
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบเปิดตลอดเวลา
การป้องกัน DDoS ขั้นสูงและการตรวจสอบมัลแวร์ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณปลอดภัยและทำงานได้อย่างราบรื่น
การผสานรวม
เครื่องมือการวิเคราะห์ การตลาด การเข้าสู่ระบบ และการชำระเงินถูกผสานเข้ากันเรียบร้อยแล้ว ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
เว็บไซต์ของคุณได้รับการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ — คืนค่าเวอร์ชั่นก่อนหน้าได้ตลอดเวลาเพียงคลิกเดียว
เปิดตัวไอเดียใหม่ของคุณในไม่กี่นาที
อย่าเชื่อคำพูดของเราเพียงอย่างเดียว
กำลังสงสัยว่า Hostinger ทำ Horizons ออกมาได้อย่างไร... มันน่าทึ่งมากที่ใครๆ ก็สามารถใช้งาน front-end และ back-end ได้รวดเร็วขนาดนี้
บอกไม่ถูกเลยว่าโครงการนี้รออยู่ในลิสต์มานานแค่ไหน จนกระทั่งพวกคุณสร้าง Horizons AI ขึ้นมา ผมไม่รู้เรื่องการเขียนโค้ดเว็บแอปเลย ตั้งแต่ 0 จบแล้ว โครงการในฝันที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆ กำลังออนไลน์แล้ว เย้!
Hostinger Horizons ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆ การตั้งค่าโดเมนย่อยสำหรับบล็อกบนเว็บแอปนั้นง่ายมาก จนต้องร้อง "ว้าว!"
เหมือนกับว่ามีนักพัฒนาเว็บ/นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับชั้นนำที่พร้อมจะสร้างทุกสิ่งที่คุณจินตนาการให้ได้
ผมลองใช้ Hostinger Horizons แล้ว ชีวิตเปลี่ยนไปเลย! เครื่องมือสร้างแอป AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้สร้างเว็บไซต์และแอปสุดเจ๋งได้ในไม่กี่นาที ทั้งออกแบบ เขียนโค้ด และเขียนบทความให้ คุ้มค่าจริงๆ
เหมือนกับว่ามีนักพัฒนาเว็บ/นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับชั้นนำที่พร้อมจะสร้างทุกสิ่งที่คุณจินตนาการให้ได้
คุณสามารถสร้างเว็บไซต์สวยๆ ได้ด้วย Hostinger Horizons ที่ไม่เหมือนเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ทั่วไป แต่มีอะไรมากกว่านั้น
เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI ช่วยให้การสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว เลย์เอาต์ดูเป็นมืออาชีพทันที และช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อเทียบกับการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
ประสบการณ์สร้างเว็บไซต์และปรับแต่งเว็บไซต์ได้ยอดเยี่ยม และบริการโดยรวมยอดเยี่ยม ขอแนะนำสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ระหว่างเดินทาง
รัก Hostinger มาก! เหมาะสำหรับผู้ประกอบการจริงๆ เราสร้างเว็บไซต์ไปเกือบ 5 เว็บไซต์แล้ว และมันก็ดูดีมาก น่าพอใจมาก นี่คือตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ Hostinger สร้างขึ้น 100%
Hostinger คุ้มค่ากับราคา เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI ใช้งานง่าย พร้อมการสนับสนุนทางแชททันทีตลอด 24/7 เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อรับคำสั่งและฟีเจอร์ต่างๆ
ฉันสร้างเว็บไซต์ได้ในเวลาไม่ถึง 10 นาทีด้วยการเลือกใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ได้เว็บไซต์สวยงามตามสั่ง ประหยัดงบ และใช้งานง่าย ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของฉัน "แบบไม่ต้องสงสัย"
การใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI ของ Hostinger ถือเป็นประสบการณ์ที่ช่วยชีวิตและช่วยคลายความหงุดหงิดในการค้นหานักพัฒนาเว็บไซต์มานานหลายปี