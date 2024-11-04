จาก ฿59.00

สร้างเว็บไซต์ด้วย AI ออนไลน์ในไม่กี่วินาที

ไม่มีทักษะการเขียนโค้ดหรือการออกแบบ? ไม่มีปัญหา! ตั้งแต่ร้านค้าอีคอมเมิร์ซไปจนถึงพอร์ตโฟลิโอ สร้างเว็บไซต์ของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยพลังของ AI

30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
10 ล้าน+
เว็บไซต์ที่สร้างกับเรา
4 ล้าน+
ผู้ใช้ไว้วางใจ Hostinger
150+
ประเทศที่ให้บริการ
20+
ประสบการณ์หลายปี
เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับคุณ

เลือกแพ็กเกจที่ตรงกับความต้องการของคุณ ทุกแพ็กเกจรวมบริการโฮสติ้ง โดเมน และอีเมลธุรกิจ เพื่อให้คุณออนไลน์และเริ่มต้นเติบโตได้

เลือกผู้สร้าง AI ของคุณ

สร้างเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เริ่มต้นด้วยเลย์เอาต์สำเร็จรูป อธิบายไอเดียของคุณ หรือให้ AI สร้างให้ก็ได้

เปิดตัวในไม่กี่นาที

ถ่ายทอดสดได้ในคลิกเดียว - ปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับความเร็ว SEO และประสิทธิภาพ AEO ติดตามการเติบโตของคุณด้วยการวิเคราะห์ในตัวและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอัจฉริยะ

ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้าง เปิดตัว และเติบโต

สนับสนุนตลอด 24/7

รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

ยกเลิกได้ตลอดเวลา

สร้างด้วยความเร็ว AI และง่ายดายด้วยการลากและวาง

เริ่มต้นด้วย170+ เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และปล่อยให้ AI คอยแนะนำการออกแบบให้คุณ

การแก้ไขแบบลากและวางที่ง่ายดายพร้อมคำแนะนำ AI อัจฉริยะ
เมื่อคุณอธิบายและ AI ก็จะสร้างร้านค้าอีคอมเมิร์ซ พอร์ตโฟลิโอ และหน้าลิงก์ในชีวประวัติให้ในไม่กี่นาที
AI ช่วยปรับแต่งเค้าโครง สี และเนื้อหาบนหน้า
เหมาะสำหรับผู้สร้างที่ต้องการการควบคุมภาพที่ได้รับการสนับสนุนโดย AI ปัญญาประดิษฐ์
สั่งเว็บไซต์ของคุณให้มีชีวิตชีวา

เพียงแค่อธิบายไอเดียของคุณ และ Horizons จะทำให้คำพูดของคุณมีชีวิตขึ้นมาโดยใช้การเข้ารหัสแบบ Vibe

เทมเพลตไม่จำกัดสำหรับความเป็นไปได้ในการออกแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุด
เพิ่ม CRM แบบฟอร์มการจอง ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ ผ่านคำสั่ง
Horizons จัดการการคัดลอก เค้าโครง และการพัฒนา - คุณกำหนดวิสัยทัศน์
เหมาะสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการอิสระในการสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์
รวมอยู่ในทุกแพ็กเกจ

โฮสติ้งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

เว็บไซต์ของคุณทำงานบนโฮสติ้งอันทรงพลังและประสิทธิภาพสูงพร้อม CDN ระดับโลก ซึ่งถูกสร้างมาเพื่อความเร็ว ความเสถียร และการเติบโต

โดเมนฟรี & SSL

ออนไลน์ได้ทันทีด้วยโดเมนของคุณเองและใบรับรอง SSL ที่รวมอยู่ด้วย — ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเพิ่มเติม

SEO & GEO

เครื่องมือ SEO และการรับรู้ตำแหน่งของเราช่วยให้ไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาและการตอบสนองที่สร้างโดย AI ทั่วโลก

ระบบรักษาความปลอดภัยแบบเปิดตลอดเวลา

การป้องกัน DDoS ขั้นสูงและการตรวจสอบมัลแวร์ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณปลอดภัยและทำงานได้อย่างราบรื่น

การผสานรวม

เครื่องมือการวิเคราะห์ การตลาด การเข้าสู่ระบบ และการชำระเงินถูกผสานเข้ากันเรียบร้อยแล้ว ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

เว็บไซต์ของคุณได้รับการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ — คืนค่าเวอร์ชั่นก่อนหน้าได้ตลอดเวลาเพียงคลิกเดียว

เปิดตัวไอเดียใหม่ของคุณในไม่กี่นาที

เลือกคำสั่งที่พร้อมใช้งานเพื่อการเริ่มต้นที่รวดเร็ว จากนั้นปรับแต่งตามที่คุณต้องการ
Portfolio
อย่าเชื่อคำพูดของเราเพียงอย่างเดียว

เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนเหล่าครีเอเตอร์และธุรกิจทั่วโลก นี่คือความคิดเห็นบางส่วนจากพวกเขา
mark diantonio
mark diantonio
@mark diantonio

กำลังสงสัยว่า Hostinger ทำ Horizons ออกมาได้อย่างไร... มันน่าทึ่งมากที่ใครๆ ก็สามารถใช้งาน front-end และ back-end ได้รวดเร็วขนาดนี้

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

บอกไม่ถูกเลยว่าโครงการนี้รออยู่ในลิสต์มานานแค่ไหน จนกระทั่งพวกคุณสร้าง Horizons AI ขึ้นมา ผมไม่รู้เรื่องการเขียนโค้ดเว็บแอปเลย ตั้งแต่ 0 จบแล้ว โครงการในฝันที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆ กำลังออนไลน์แล้ว เย้!

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆ การตั้งค่าโดเมนย่อยสำหรับบล็อกบนเว็บแอปนั้นง่ายมาก จนต้องร้อง "ว้าว!"

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

เหมือนกับว่ามีนักพัฒนาเว็บ/นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับชั้นนำที่พร้อมจะสร้างทุกสิ่งที่คุณจินตนาการให้ได้

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

ผมลองใช้ Hostinger Horizons แล้ว ชีวิตเปลี่ยนไปเลย! เครื่องมือสร้างแอป AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้สร้างเว็บไซต์และแอปสุดเจ๋งได้ในไม่กี่นาที ทั้งออกแบบ เขียนโค้ด และเขียนบทความให้ คุ้มค่าจริงๆ

Albert Bermejo
Albert Bermejo
ผู้สร้างเนื้อหา

เหมือนกับว่ามีนักพัฒนาเว็บ/นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับชั้นนำที่พร้อมจะสร้างทุกสิ่งที่คุณจินตนาการให้ได้

techmano
techmano
@nice_gamin60974

คุณสามารถสร้างเว็บไซต์สวยๆ ได้ด้วย Hostinger Horizons ที่ไม่เหมือนเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ทั่วไป แต่มีอะไรมากกว่านั้น

Jereme Howard
Jereme Howard
19 กันยายน 2025

เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI ช่วยให้การสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว เลย์เอาต์ดูเป็นมืออาชีพทันที และช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อเทียบกับการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น

Daniel Karu
Daniel Karu
26 เมษายน 2025

ประสบการณ์สร้างเว็บไซต์และปรับแต่งเว็บไซต์ได้ยอดเยี่ยม และบริการโดยรวมยอดเยี่ยม ขอแนะนำสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ระหว่างเดินทาง

Vallita Costantini M.M.O.
Vallita Costantini M.M.O.
24 กุมภาพันธ์ 2025

รัก Hostinger มาก! เหมาะสำหรับผู้ประกอบการจริงๆ เราสร้างเว็บไซต์ไปเกือบ 5 เว็บไซต์แล้ว และมันก็ดูดีมาก น่าพอใจมาก นี่คือตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ Hostinger สร้างขึ้น 100%

Devashish Jain
Devashish Jain
9 ธันวาคม 2024

Hostinger คุ้มค่ากับราคา เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI ใช้งานง่าย พร้อมการสนับสนุนทางแชททันทีตลอด 24/7 เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อรับคำสั่งและฟีเจอร์ต่างๆ

Starr Matthews
Starr Matthews
5 กรกฎาคม 2025

ฉันสร้างเว็บไซต์ได้ในเวลาไม่ถึง 10 นาทีด้วยการเลือกใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ได้เว็บไซต์สวยงามตามสั่ง ประหยัดงบ และใช้งานง่าย ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของฉัน "แบบไม่ต้องสงสัย"

Elewechi
Elewechi
4 พฤศจิกายน 2024

การใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI ของ Hostinger ถือเป็นประสบการณ์ที่ช่วยชีวิตและช่วยคลายความหงุดหงิดในการค้นหานักพัฒนาเว็บไซต์มานานหลายปี

พร้อมที่จะเปลี่ยนไอเดียในฝันของคุณให้กลายเป็นความจริงหรือยัง?

ทดลองใช้ฟรีโดยไม่มีความเสี่ยง รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

