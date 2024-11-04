A partir de 1,95 €

Crie sites com IA e publique-os em segundos

Sem competências de programação ou design? Não há problema. De lojas de ecommerce a portefólios, crie o seu site rapidamente com o poder da IA.

Garantia de reembolso de 30 dias
Crie sites com IA e publique-os em segundos
10 milhões+
sites criados connosco
4 milhões+
utilizadores confiam na Hostinger
150+
países atendidos
20+
anos de experiência
Escolha o seu plano perfeito

Escolha o plano que corresponde à sua ambição. Todos os planos incluem alojamento, um domínio e email profissional, para que possa ficar online e começar a crescer.

Escolha o seu criador de IA

Crie o seu site sem programação. Comece com um layout pré-definido, descreva a sua ideia ou deixe a IA criá-lo por si.

Lance em minutos

Publique com um clique – totalmente otimizado para velocidade, SEO e desempenho AEO. Acompanhe o seu crescimento com análises integradas e ferramentas de otimização inteligentes.

Tudo o que precisa para criar, lançar e expandir

Apoio 24/7

Garantia de reembolso de 30 dias

Cancele a qualquer momento

Crie com a velocidade da IA e a facilidade de arrastar e largar

Comece com mais de 170 templates personalizáveis e deixe que a IA guie o seu design.

Edição fácil de arrastar e largar com sugestões inteligentes de IA
Descreve e a IA cria lojas de ecommerce, portefólios e páginas de link na bio em minutos
A IA ajuda a refinar layouts, cores e conteúdo na página
Ideal para criadores que desejam controlo visual apoiado pela inteligência artificial
Dê vida ao seu site

Basta descrever a sua ideia e o Horizons dá vida às suas palavras através da programação por vibração.

Templates ilimitados para infinitas possibilidades de design
Adicione CRM, formulários de reserva, automações e muito mais através de comandos
O Horizons trata do copy, do layout e do desenvolvimento – você define a visão
Perfeito para criadores que desejam total liberdade criativa
techradar
cybernews
hostadvice
cnet
forbes
PCMAG.com

Incluído em todos os planos

Alojamento rápido e confiável

O seu site funciona com um alojamento potente e de alto desempenho com uma CDN global — criado para velocidade, estabilidade e crescimento.

Domínio e SSL Grátis

Fique online instantaneamente com o seu próprio domínio e certificado SSL incluídos — sem necessidade de configuração extra.

SEO e GEO

As nossas ferramentas de SEO e de reconhecimento de localização ajudam o seu site a aparecer nos resultados de pesquisa e nas respostas geradas por IA em todo o mundo.

Segurança sempre ativa

A defesa avançada contra DDoS e a monitorização de malware mantêm o seu site seguro e com bom desempenho.

Integrações

As ferramentas de análise, marketing, login e pagamento já estão integradas — tudo funciona em conjunto de forma integrada.

Backups automáticos

O seu site tem backup automático – restaure versões anteriores a qualquer momento com apenas um clique.

Lance a sua próxima ideia em poucos minutos

Escolha um comando pronto a utilizar para começar rapidamente. Depois, personalize-o para o tornar seu.
Portfolio
Não acredite apenas em nós

Orgulhamo-nos de apoiar criadores e empresas de todo o mundo. Veja o que alguns têm a dizer.
mark diantonio
@mark diantonio

Ponho-me a pensar como é que a Hostinger criou o Horizons... É incrível como permite que qualquer pessoa faça implementações front-end e back-end num ápice.

Martin Dubovic
@Martinko

Não consigo dizer há quanto tempo tinha este projeto na minha lista de desejos ATÉ vocês criarem o Horizons IA. Não percebo nada de programação para aplicações web. Zero. E aí está: o meu projeto de sonho para ajudar colegas está PUBLICADO. Uhu!

Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger Horizons destaca-se de tudo o resto. Foi muito fácil configurar um subdomínio para o meu blogue na minha aplicação web. Só pensei: "Uau!"

Ivana Mikleuš
Especialista Digital

É como ter um programador web/de software de topo pronto a criar tudo o que se possa imaginar.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Experimentei o Hostinger Horizons e não há nada igual! Este criador de aplicações de IA sem código cria sites e aplicações incríveis em poucos minutos — constrói, codifica e escreve tudo por si. Vale a pena experimentar.

Albert Bermejo
Criador de conteúdos

É como ter um programador web/de software de topo pronto a criar tudo o que se possa imaginar.

techmano
@nice_gamin60974

Pode-se criar coisas muito engraçadas com o Hostinger Horizons. É diferente de um criador de sites normal – é muito mais do que isso.

Jereme Howard
19 de setembro de 2025

O Criador de Sites com IA torna a criação de um site super simples e rápida. Os layouts parecem profissionais de imediato e poupa-me muito tempo em comparação com começar do zero.

Daniel Karu
26 de abril de 2025

Excelente criador de sites e experiência de personalização acima da média e serviço maravilhoso no geral. Recomendaria a todos que precisam criar sites em qualquer lugar.

Vallita Costantini M.M.O.
24 de fevereiro de 2025

Adoro a Hostinger! Perfeita para empreendedores. Já fiz quase 5 sites e estão incríveis. Estou extremamente satisfeito. Estes são alguns dos sites feitos 100% com o Criador de Sites da Hostinger.

Devashish Jain
9 de dezembro de 2024

A Hostinger justifica o preço, o criador de sites com IA é fácil de usar e conta com um apoio por chat rápido, disponível 24/7, para resolver dificuldades ou para conhecer os comandos e funcionalidades.

Starr Matthews
5 de julho de 2025

Criei o meu site em menos de 10 minutos ao selecionar o criador de sites com IA. Um site personalizado bonito, económico e fácil de usar. A MELHOR decisão que tomei, sem dúvida.

Elewechi
4 de novembro de 2024

Usar o Criador de Sites de IA da Hostinger tem sido uma experiência que me salvou e eliminou anos frustrantes à procura de desenvolvedores de websites.

Pronto para transformar a sua ideia de sonho em realidade?

Experimente sem riscos. Garantia de reembolso de 30 dias.

