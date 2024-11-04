A partir de 1,95 €
Crie sites com IA e publique-os em segundos
Sem competências de programação ou design? Não há problema. De lojas de ecommerce a portefólios, crie o seu site rapidamente com o poder da IA.
Tudo o que precisa para criar, lançar e expandir
Apoio 24/7
Garantia de reembolso de 30 dias
Cancele a qualquer momento
Ferramentas de IA
Crie com a velocidade da IA e a facilidade de arrastar e largar
Comece com mais de 170 templates personalizáveis e deixe que a IA guie o seu design.
Dê vida ao seu site
Basta descrever a sua ideia e o Horizons dá vida às suas palavras através da programação por vibração.
Incluído em todos os planos
Alojamento rápido e confiável
O seu site funciona com um alojamento potente e de alto desempenho com uma CDN global — criado para velocidade, estabilidade e crescimento.
Domínio e SSL Grátis
Fique online instantaneamente com o seu próprio domínio e certificado SSL incluídos — sem necessidade de configuração extra.
SEO e GEO
As nossas ferramentas de SEO e de reconhecimento de localização ajudam o seu site a aparecer nos resultados de pesquisa e nas respostas geradas por IA em todo o mundo.
Segurança sempre ativa
A defesa avançada contra DDoS e a monitorização de malware mantêm o seu site seguro e com bom desempenho.
Integrações
As ferramentas de análise, marketing, login e pagamento já estão integradas — tudo funciona em conjunto de forma integrada.
Backups automáticos
O seu site tem backup automático – restaure versões anteriores a qualquer momento com apenas um clique.
Lance a sua próxima ideia em poucos minutos
Não acredite apenas em nós
Ponho-me a pensar como é que a Hostinger criou o Horizons... É incrível como permite que qualquer pessoa faça implementações front-end e back-end num ápice.
Não consigo dizer há quanto tempo tinha este projeto na minha lista de desejos ATÉ vocês criarem o Horizons IA. Não percebo nada de programação para aplicações web. Zero. E aí está: o meu projeto de sonho para ajudar colegas está PUBLICADO. Uhu!
O Hostinger Horizons destaca-se de tudo o resto. Foi muito fácil configurar um subdomínio para o meu blogue na minha aplicação web. Só pensei: "Uau!"
É como ter um programador web/de software de topo pronto a criar tudo o que se possa imaginar.
Experimentei o Hostinger Horizons e não há nada igual! Este criador de aplicações de IA sem código cria sites e aplicações incríveis em poucos minutos — constrói, codifica e escreve tudo por si. Vale a pena experimentar.
Pode-se criar coisas muito engraçadas com o Hostinger Horizons. É diferente de um criador de sites normal – é muito mais do que isso.
O Criador de Sites com IA torna a criação de um site super simples e rápida. Os layouts parecem profissionais de imediato e poupa-me muito tempo em comparação com começar do zero.
Excelente criador de sites e experiência de personalização acima da média e serviço maravilhoso no geral. Recomendaria a todos que precisam criar sites em qualquer lugar.
Adoro a Hostinger! Perfeita para empreendedores. Já fiz quase 5 sites e estão incríveis. Estou extremamente satisfeito. Estes são alguns dos sites feitos 100% com o Criador de Sites da Hostinger.
A Hostinger justifica o preço, o criador de sites com IA é fácil de usar e conta com um apoio por chat rápido, disponível 24/7, para resolver dificuldades ou para conhecer os comandos e funcionalidades.
Criei o meu site em menos de 10 minutos ao selecionar o criador de sites com IA. Um site personalizado bonito, económico e fácil de usar. A MELHOR decisão que tomei, sem dúvida.
Usar o Criador de Sites de IA da Hostinger tem sido uma experiência que me salvou e eliminou anos frustrantes à procura de desenvolvedores de websites.