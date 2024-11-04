Da 1,95 €
Black Friday: crea con l'AI con sconti fino all'85%
Trasforma la tua idea in un sito web straordinario a un prezzo conveniente. Non serve scrivere codice.
Costruisci con la velocità dell'AI e la semplicità del drag and drop
Inizia con oltre 170 template personalizzabili e lascia che l'AI guidi il tuo design.
Crea il tuo sito con i prompt
Descrivi la tua idea e Horizons darà vita alle tue parole attraverso il vibe coding.
Incluso in ogni piano
Hosting veloce e affidabile
Il tuo sito web è gestito da un hosting potente e ad alte prestazioni con una CDN globale, progettata per garantire velocità, stabilità e crescita.
Dominio e SSL gratuiti
Vai subito online con il tuo dominio e il certificato SSL inclusi, senza bisogno di configurazioni aggiuntive.
SEO e GEO
I nostri strumenti SEO e di localizzazione aiutano il tuo sito a comparire nei risultati di ricerca e nelle risposte generate dall'AI in tutto il mondo.
Sicurezza sempre attiva
La difesa DDoS avanzata e il monitoraggio malware mantengono il tuo sito web sicuro e perfettamente funzionante.
Integrazioni
Gli strumenti di analisi, marketing, accesso e pagamento sono già integrati e funzionano tutti insieme alla perfezione.
Backup automatici
Il backup del tuo sito viene eseguito automaticamente: puoi ripristinare le versioni precedenti in qualsiasi momento con un solo click.
Lancia la tua prossima idea in pochi minuti
Non fidarti solo della nostra parola
Mi chiedo come Hostinger abbia realizzato Horizons... È incredibile la velocità con cui consente a chiunque di implementare front-end e back-end.
Non so dirti da quanto tempo questo progetto era nella mia lista di cose da fare, FINCHÉ non avete creato Horizons AI. Non so nulla di programmazione di applicazioni web. Zero e invece eccolo qui. Il mio progetto da sogno per aiutare i colleghi è LIVE. Evviva!
Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato così facile configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web: ho esclamato "Wow!"
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare tutto ciò che puoi immaginare.
Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo builder AI di app senza codice crea siti web e app eleganti in pochi minuti: progetta, codifica e scrive per te. Vale la pena provarlo.
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare tutto ciò che puoi immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti website builder: è molto di più.
L'AI website builder semplifica e velocizza la creazione di un sito. I layout appaiono subito professionali e mi fa risparmiare un sacco di tempo rispetto a quando parto da zero.
Ottimo website builder, con un'esperienza di personalizzazione superiore alla media e un servizio complessivamente eccellente. Lo consiglio a chiunque abbia bisogno di creare siti web in qualsiasi momento.
Adoro Hostinger! Perfetto per gli imprenditori. Ho creato quasi 5 siti web e hanno un aspetto incredibile. Sono estremamente soddisfatto. Questi sono alcuni dei siti web realizzati al 100% con il builder di Hostinger.
Hostinger giustifica il prezzo: l'AI website builder è facile da usare ed è supportato da un'assistenza via chat tempestiva 24/7, per risolvere difficoltà o per conoscere comandi e funzionalità.
Ho creato il mio sito web in meno di 10 minuti scegliendo l'AI website builder. Un bellissimo sito web personalizzato, economico e facile da usare. La MIGLIORE decisione che abbia mai preso, senza dubbio.
Utilizzare l'AI website builder Hostinger è stata un'esperienza molto utile e mi ha risparmiato anni frustranti di ricerca di sviluppatori di siti web.