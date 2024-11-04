De la 1,95 €

Nu ai cunoștințe de programare sau design? Nicio problemă. De la magazine online la portofolii, îți poți construi rapid site-ul cu puterea AI.

10M+
site-uri web create cu noi
4M+
utilizatori au încredere în Hostinger
150+
țări deservite
20+
ani de experiență
Alege planul care se potrivește ambiției tale. Toate planurile includ găzduire, un domeniu și email de afaceri, astfel încât să poți intra online și să începi să crești.

Creează-ți site-ul web fără programare. Începe cu un layout gata făcut, descrie-ți ideea sau lasă AI-ul să o construiască pentru tine.

Lansează-te cu un singur click - complet optimizat pentru viteză, SEO și performanță AEO. Urmărește-ți creșterea cu ajutorul analizelor integrate și al instrumentelor inteligente de optimizare.

Construiește cu viteză AI și ușurință drag-and-drop

Începe cu unul din cele peste 170 de șabloane personalizabile și lasă AI-ul să-ți ghideze designul.

Editezi fără efort prin metoda drag-and-drop, cu sugestii AI
Descrii, iar AI-ul construiește magazine online, portofolii și pagini cu link-in-bio în câteva minute
AI-ul te ajută la rafinarea design-ului, culorilor și conținutului de pe pagină
Ideal pentru creatorii care își doresc control vizual susținut de AI
Dă viață site-ului tău

Pur și simplu descrie-ți ideea, iar Horizons dă viață cuvintelor folosind vibe coding.

Șabloane nelimitate pentru posibilități infinite de design
CRM-uri, formulare de rezervare, automatizări și multe altele cu prompturi
Horizons se ocupă de text, design și dezvoltare - tu ghidezi viziunea.
Perfect pentru creatorii care își doresc libertate creativă completă
Inclus în fiecare plan

Găzduire rapidă și fiabilă

Site-ul tău web rulează pe o găzduire puternică și de înaltă performanță, cu o rețea CDN globală — construită pentru viteză, stabilitate și creștere.

Domeniu și SSL gratuite

Te lansezi online imediat cu propriul domeniu și certificat SSL incluse — fără configurare suplimentară.

SEO și GEO

Instrumentele noastre SEO și de detectare a locației îți ajută site-ul să apară în rezultatele căutării și în răspunsurile generate de AI din întreaga lume.

Securitate mereu activă

Apărarea avansată împotriva DDoS și monitorizarea programelor malware îți mențin site-ul web în siguranță și în stare perfectă de funcționare.

Integrări

Instrumentele de analiză, marketing, conectare și plată sunt deja integrate — totul funcționează perfect împreună.

Backupuri automate

Site-ul tău este copiat automat — restaurezi versiunile anterioare oricând cu un singur click.

Lansează-ți următoarea idee în câteva minute

Alege un prompt gata de utilizare pentru a începe rapid. Apoi personalizează-l pentru tine.
Portfolio
Nu ne crede pe cuvânt

Suntem mândri să sprijinim creatori și companii din întreaga lume. Iată poveștile unora dintre ei.
mark diantonio
@mark diantonio

Mă întreb cum a reușit Hostinger să lanseze Horizons... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Martin Dubovic
@Martinko

Nu vă pot reda cât a trebuit să stea acest proiect pe lista mea de așteptare PÂNĂ CÂND ați creat Horizons AI. Nu știu nimic despre codarea aplicațiilor web. 0, și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care-mi ajut semenii este LIVE. Uau!

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Ivana Mikleuš
Specialist digital

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Am încercat Hostinger Horizons și totul s-a schimbat pentru mine! Acest constructor de aplicații bazat pe AI, fără cod, creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Albert Bermejo
Creator de conținut

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

techmano
@nice_gamin60974

Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger Horizons. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Jereme Howard
Jereme Howard
19 septembrie 2025

Website builder-ul AI face crearea unui site extrem de simplă și rapidă. Design-urile arată profesional imediat și economisesc foarte mult timp în comparație cu ideea de a începe de la zero.

Daniel Karu
26 aprilie 2025

Website builderul este excelent, iar experiența de personalizare este peste așteptări și serviciile sunt minunate per total. Îl recomand tuturor celor care au nevoie să construiască site-uri web din mers.

Vallita Costantini M.M.O.
24 februarie 2025

Îmi place Hostinger! Este perfect pentru antreprenori. Am creat aproape 5 site-uri web și arată incredibil. Sunt extrem de mulțumit de serviciu. Acestea sunt câteva dintre site-urile web create 100% de Hostinger Builder.

Devashish Jain
9 decembrie 2024

Hostinger își justifică prețul, AI builderul este ușor de utilizat, susținut de asistență promptă prin chat 24/7 pentru a rezolva dificultățile sau pentru a cunoaște comenzile și funcțiile.

Starr Matthews
5 iulie 2025

Mi-am creat site-ul web în mai puțin de 10 minute cu ajutorul builderului AI. Un site web personalizat frumos, accesibil și ușor de utilizat. Cea mai bună decizie pe care am luat-o, „Fără îndoială”.

Elewechi
4 noiembrie 2024

Utilizarea builderului AI de la Hostinger a fost o experiență salvatoare și a eliminat ani frustranți de căutare a unor programatori de site-uri web.

