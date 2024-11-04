De la 1,95 €
Instrumente AI
Construiește cu viteză AI și ușurință drag-and-drop
Începe cu unul din cele peste 170 de șabloane personalizabile și lasă AI-ul să-ți ghideze designul.
Dă viață site-ului tău
Pur și simplu descrie-ți ideea, iar Horizons dă viață cuvintelor folosind vibe coding.
Inclus în fiecare plan
Găzduire rapidă și fiabilă
Site-ul tău web rulează pe o găzduire puternică și de înaltă performanță, cu o rețea CDN globală — construită pentru viteză, stabilitate și creștere.
Domeniu și SSL gratuite
Te lansezi online imediat cu propriul domeniu și certificat SSL incluse — fără configurare suplimentară.
SEO și GEO
Instrumentele noastre SEO și de detectare a locației îți ajută site-ul să apară în rezultatele căutării și în răspunsurile generate de AI din întreaga lume.
Securitate mereu activă
Apărarea avansată împotriva DDoS și monitorizarea programelor malware îți mențin site-ul web în siguranță și în stare perfectă de funcționare.
Integrări
Instrumentele de analiză, marketing, conectare și plată sunt deja integrate — totul funcționează perfect împreună.
Backupuri automate
Site-ul tău este copiat automat — restaurezi versiunile anterioare oricând cu un singur click.
Mă întreb cum a reușit Hostinger să lanseze Horizons... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.
Nu vă pot reda cât a trebuit să stea acest proiect pe lista mea de așteptare PÂNĂ CÂND ați creat Horizons AI. Nu știu nimic despre codarea aplicațiilor web. 0, și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care-mi ajut semenii este LIVE. Uau!
Hostinger Horizons schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.
Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.
Am încercat Hostinger Horizons și totul s-a schimbat pentru mine! Acest constructor de aplicații bazat pe AI, fără cod, creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.
Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.
Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger Horizons. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.
Website builder-ul AI face crearea unui site extrem de simplă și rapidă. Design-urile arată profesional imediat și economisesc foarte mult timp în comparație cu ideea de a începe de la zero.
Website builderul este excelent, iar experiența de personalizare este peste așteptări și serviciile sunt minunate per total. Îl recomand tuturor celor care au nevoie să construiască site-uri web din mers.
Îmi place Hostinger! Este perfect pentru antreprenori. Am creat aproape 5 site-uri web și arată incredibil. Sunt extrem de mulțumit de serviciu. Acestea sunt câteva dintre site-urile web create 100% de Hostinger Builder.
Hostinger își justifică prețul, AI builderul este ușor de utilizat, susținut de asistență promptă prin chat 24/7 pentru a rezolva dificultățile sau pentru a cunoaște comenzile și funcțiile.
Mi-am creat site-ul web în mai puțin de 10 minute cu ajutorul builderului AI. Un site web personalizat frumos, accesibil și ușor de utilizat. Cea mai bună decizie pe care am luat-o, „Fără îndoială”.
Utilizarea builderului AI de la Hostinger a fost o experiență salvatoare și a eliminat ani frustranți de căutare a unor programatori de site-uri web.