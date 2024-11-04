أنشئ موقعك بتقنيات AI، وانشره في ثوانٍ
أهم ميزات الخطة
كل شيء في Starter، بالإضافة إلى
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
أهم ميزات الخطة
كل شيء في Starter، بالإضافة إلى
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
أنشئ بسرعة AI وسهولة السحب والإفلات
ابدأ بأكثر من 170 قالبًا قابلًا للتخصيص ودع AI يوجه تصميمك.
أضفِ حيوية على موقعك ببعض التعليمات
ما عليك سوى وصف فكرتك، وسيعمل Horizons على تحويل كلماتك إلى واقع باستخدام التعليمات البرمجية.
متضمن في كل خطة
استضافة سريعة وموثوقة
يتم تشغيل موقعك الإلكتروني على استضافة قوية وعالية الأداء مع شبكة CDN عالمية - مصممة للسرعة والاستقرار والنمو.
دومين مجاني وشهادة SSL
اتصل بالإنترنت على الفور باستخدام دومين خاص بك وشهادة SSL متضمنة - دون أي إعداد إضافي.
SEO والموقع الجغرافي
تساعد أدواتنا الخاصة بتقنيات SEO وتحديد الموقع على ظهور موقعك في نتائج البحث والاستجابات التي يتم إنشاؤها بواسطة AI في جميع أنحاء العالم.
الأمان الدائم
تعمل دفاعات DDoS المتقدمة ومراقبة البرامج الضارة على إبقاء موقعك الإلكتروني آمنًا وتحافظ على أداءٍ سلس.
التكاملات
تم بالفعل دمج أدوات التحليلات والتسويق وتسجيل الدخول والدفع - وكلها تعمل معًا بسلاسة.
نسخ احتياطية تلقائية
يتم إجراء نسخة احتياطية لموقعك تلقائيًا - يمكنك استعادة الإصدارات السابقة في أي وقت بنقرة واحدة فقط.
أطلق فكرتك القادمة في دقائق
محبوب من قبل المستخدمين، وموصى به من قبل قادة المجال
يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.
لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
الأمر أشبه بوجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.
يجعل منشئ المواقع المدعوم بالـAI إنشاء موقعك أمرًا بسيطًا وسريعًا للغاية. تبدو التصميمات احترافية على الفور، ويوفر لي الكثير من الوقت مقارنة بالبدء من الصفر.
منشئ مواقع رائع وتجربة تخصيص تفوق المستوى وخدمة رائعة بشكل عام. أوصي به لكل من يحتاج إلى إنشاء مواقع إلكترونية أثناء التنقل.
أحب Hostinger! مثالي لرواد الأعمال. صممتُ حوالي خمسة مواقع إلكترونية، وهي رائعة المظهر. أنا سعيد جدًا بها. هذه بعض المواقع التي صممها منشئ المواقع من Hostinger بالكامل.
Hostinger تستحق سعرها، كما أن أداة AI لإنشاء المواقع سهلة الاستخدام ومدعومة بدعم فوري عبر الدردشة 24/7 لحل الصعوبات أو معرفة الأوامر والميزات.
أنشأتُ موقعي الإلكتروني في أقل من 10 دقائق باختيار مُنشئ المواقع المُدمج بالـAI. موقعٌ مُخصصٌّ جميل، بأسعار مناسبة وسهل الاستخدام. كان هذا أفضل قرار اتخذته، بلا مُنازع.
لقد كان استخدام منشئ المواقع المدعوم بالـAI من Hostinger تجربة منقذة للحياة وأزال سنوات محبطة من البحث عن مطوري المواقع.