Luo verkkosivustoja AI:n avulla. Livenä sekunneissa.

Puuttuvatko koodaus- tai suunnittelutaidot? Ei huolta. Tehokkaiden AI-työkalujen avulla rakennat sivustosi nopeasti – kaupoista portfolioihin.

Valitse tavoitteitasi vastaava paketti. Kaikki paketit sisältävät webhotellin, domainin ja yrityssähköpostin, jotta voit siirtyä verkkoon ja aloittaa kasvattamisen.

Luo verkkosivustosi ilman koodausta. Aloita valmiilla pohjalla, kuvaile ideasi tai anna AI:n rakentaa se puolestasi.

Aloita yhdellä napsautuksella – täysin optimoitu nopeuden, SEO:n ja AEO-suorituskyvyn suhteen. Seuraa kasvuasi sisäänrakennettujen analytiikkatyökalujen ja älykkäiden optimointityökalujen avulla.

Rakenna AI:n nopeudella ja vedä ja pudota helposti

Aloita yli 170 mukautettavalla mallilla ja anna AI:n ohjata suunnitteluasi.

Vaivatonta vetämällä ja pudottamalla tapahtuvaa muokkausta älykkäiden AI-ehdotusten kera
Sinä kuvailet ja AI rakentaa verkkokaupat, portfoliot ja linkkibiosivut minuuteissa
AI auttaa parantamaan ulkoasua, värejä ja sivun sisältöä.
Ihanteellinen sisällöntuottajille, jotka kaipaavat AI:n tukemaa visuaalista hallintaa
Herätä sivustosi henkiin

Kuvaile vain ideasi, niin Horizons tekee sanoistasi todellisuutta tunnelmakoodauksen avulla.

Loputtomasti suunnittelumahdollisuuksia tarjoavat rajoittamattomat mallit
Lisää CRM, varauslomakkeita, automaatioita ja paljon muuta kehotteiden avulla
Horizons hoitaa tekstin, asettelun ja kehityksen – sinä ohjaat visiota
Täydellinen luoville tekijöille, jotka toivovat täydellistä luovaa vapautta
Sisältyy kaikkiin paketteihin

Nopea & luotettava webhotelli

Verkkosivustosi toimii tehokkaalla, suorituskykyisellä webhotellipalvelulla, joka hyödyntää globaalia CDN-verkkoa. Se on suunniteltu nopeutta, vakautta ja kasvua silmällä pitäen.

Ilmainen domain & SSL

Hanki välitön pääsy verkkoon oman domainisi ja SSL-sertifikaatin avulla – ei tarvetta lisäasennuksille.

SEO & GEO

SEO:mme ja sijaintitietoiset työkalumme auttavat sivustoasi näkymään hakutuloksissa ja AI:n luomissa vastauksissa ympäri maailmaa.

Aina päällä oleva suojaus

Edistynyt DDoS-puolustus ja haittaohjelmien valvonta pitävät verkkosivustosi turvassa ja sulavasti toiminnassa.

Integraatiot

Analytiikka-, markkinointi-, kirjautumis- ja maksutyökalut on jo integroitu – kaikki toimii saumattomasti yhdessä.

Automaattiset varmuuskopiot

Sivustosi varmuuskopioidaan automaattisesti – voit palauttaa aiemmat versiot milloin tahansa yhdellä napsautuksella.

Julkaise seuraava ideasi minuuteissa

Valitse käyttövalmis kehote päästäksesi nopeasti alkuun. Muokkaa siitä sitten omanlaisesi.
Älä usko vain meidän sanaamme

Meillä on ilo tukea sisällöntuottajia ja yrityksiä ympäri maailman. Näin he sanoivat.
mark diantonio
@mark diantonio

Vibekoodaus vähentää kehitystyötä 45 prosentilla, ja Hostinger Horizonsin kaltaiset työkalut tekevät luonnollisesta kielestä toimivia prototyyppejä tunneissa viikkojen sijaan. Kynnys ohjelmistojen kehittämiseen on huomattavasti matalampi.

Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan @Hostinger Horizonsin uutta AI-pohjaista sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu ainutlaatuisten sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda pienimpiä toimivia tuotteita ja testailla ideoita ennen kuin laitat kaiken peliin.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Et ikinä usko, miten helppoa on rakentaa haluamiasi juttuja verkkosivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin HORIZONS AI:n avulla! Aivan mahtavaa – kokeile itse!

Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
@nice_gamin60974

Tilanne näyttää todella hyvältä @Hostinger Horizonsin suhteen! Uuden AI-päivityksen parissa on ollut todella hauskaa työskennellä. Se on ollut mullistavaa paitsi minulle, myös monille tutuilleni.

Jereme Howard
Jereme Howard
19. syyskuuta 2025

AI-kotisivukone tekee sivuston luomisesta superhelppoa ja nopeaa. Asettelut näyttävät heti ammattimaisilta, ja minulta säästyy paljon aikaa verrattuna siihen, että aloittaisin tyhjästä.

Daniel Karu
26. huhtikuuta 2025

Loistava verkkosivustojen rakennus- ja kustomointikokemus, ensiluokkainen ja kaiken kaikkiaan huikea palvelu. Suosittelen kaikille, joiden täytyy rakentaa verkkosivustoja liikkeellä ollessaan.

Vallita Costantini M.M.O.
24. helmikuuta 2025

Rakastan Hostingeria! Yrittäjille nappivalinta. Olen tehnyt lähes viisi verkkosivustoa ja ne näyttävät uskomattomilta. Olen erittäin tyytyväinen niihin. Tässä on joitakin esimerkkejä verkkosivustoista, jotka ovat 100 % Hostingerin kotisivukoneen tekemiä.

Devashish Jain
9. joulukuuta 2024

Hostinger oikeuttaa hinnan, AI-kotisivukone on helppokäyttöinen ja sitä tukee tehokas 24/7-chat-tuki, joka auttaa ongelmanratkaisussa tai opastaa komentojen ja ominaisuuksien käytössä.

Starr Matthews
5. heinäkuuta 2025

Loin verkkosivustoni alle kymmenessä minuutissa valitsemalla AI-kotisivukoneen. Kaunis räätälöity verkkosivusto, budjettiystävällinen ja helppokäyttöinen. PARAS tekemäni päätös, ehdottomasti.

Elewechi
4. marraskuuta 2024

Hostingerin AI-kotisivukoneen käyttö on ollut mullistava kokemus. Turhauttava, vuosikausia kestänyt web-kehittäjien etsintä on tullut päätökseen.

Oletko valmis tekemään haaveilemastasi ideasta totta?

Kokeile riskittömästi. 30 päivän tyytyväisyystakuu.

