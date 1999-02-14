Fra14,99 kr
AI-værktøjer
Byg med AI-hastighed og nem træk-og-slip-funktionalitet
Start med 170+ brugerdefinerede skabeloner og lad AI guide dit design.
Gør dine hjemmeside levende
Du skal blot beskrive din idé, så vækker Horizons dine ord til live ved hjælp af vibe-kodning.
Hurtigt og pålideligt webhotel
Dit webhotel leverer kraftfuld, højtydende hosting med et globalt CDN – skabt til hastighed, stabilitet og vækst.
Gratis domæne og SSL
Kom online med det samme med dit eget domæne og SSL-certifikat inkluderet – ingen ekstra opsætning nødvendig.
SEO & GEO
Vores SEO- og lokationsbevidste værktøjer hjælper din hjemmeside med at blive vist i søgeresultater og AI-genererede svar over hele verden.
Altid aktiv sikkerhed
Avanceret DDoS-beskyttelse og overvågning for malware holder din hjemmeside sikker og kørende uden problemer.
Integrationer
Analyse-, marketing-, login- og betalingsværktøjer er allerede integreret – alt fungerer problemfrit sammen.
Automatiske sikkerhedskopier
Din hjemmeside sikkerhedskopieres automatisk – gendan tidligere versioner når som helst med blot et enkelt klik.
Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger fik Horizons til at fungere... Det er vildt, hvor hurtigt det lader alle implementere både front- og backend.
Jeg kan ikke fortælle jer, hvor længe dette projekt har ventet på min engang-liste, INDTIL I lavede Horizons AI. Jeg ved ingenting om kodning af webapps. 0, og der er det. Mit drømmeprojekt, hvor jeg skal hjælpe andre, er LIVE. Hold da op!
Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog på min webapp – jeg tænkte: "Wow!"
Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.
Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.
Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.
Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.
AI Hjemmesidebyggeren gør det super nemt og hurtigt at oprette en hjemmeside. Layoutet ser professionelt ud med det samme, og det sparer mig så meget tid sammenlignet med at starte helt fra bunden.
Fantastisk hjemmesidebygger med en tilpasningsoplevelse over gennemsnittet og fremragende service generelt. Kan varmt anbefales til alle, der har brug for at oprette hjemmesider hurtigt og nemt.
Jeg elsker Hostinger! Perfekt til iværksættere. Jeg har lavet næsten 5 hjemmesider, og de ser fantastiske ud. Jeg er ekstremt tilfreds med det. Her er nogle af de hjemmesider, som 100% Hostinger Builder har lavet.
Hostinger retfærdiggør prisen. AI Hjemmesidebyggeren er nem at bruge, og den understøttes af hurtig chatsupport døgnet rundt til at løse problemer eller hjælpe med kommandoer og funktioner.
Jeg oprettede min hjemmeside på under 10 minutter ved at vælge hjemmesidebyggeren med AI. En smuk, brugerdefineret hjemmeside, budgetvenlig og nem at bruge. Uden tvivl den BEDSTE beslutning jeg har taget.
Det har været en redning at bruge Hostinger AI Hjemmesidebyggeren, og det har sat en stopper for mange frustrerende år med at lede efter webudviklere.