Skab hjemmesider med AI – live på få sekunder

Ingen kodnings- eller designfærdigheder? Intet problem. Fra webshops til porteføljer, byg din hjemmeside hurtigt ved hjælp af AI.

Vælg din perfekte pakke

Vælg den pakke, der matcher dine ambitioner. Alle pakker inkluderer webhotel, et domæne og virksomhedsmail, så du kan komme online og begynde at vokse.

Vælg din AI-bygger

Opret din hjemmeside uden kodning. Start med et færdigt layout, beskriv din idé, eller lad AI bygge den for dig.

Start på få minutter

Gå live med et enkelt klik – fuldt optimeret til hastighed, SEO og AEO-ydeevne. Hold øje med din vækst med indbyggede analyser og smarte optimeringsværktøjer.

Byg med AI-hastighed og nem træk-og-slip-funktionalitet

Start med 170+ brugerdefinerede skabeloner og lad AI guide dit design.

Nem træk-og-slip-redigering med smarte AI-forslag
Du beskriver, og AI bygger webshops, porteføljer og link-i-bio-sider på få minutter
AI hjælper med at forfine layouts, farver og indhold på siden
Ideel til content creators, der ønsker visuel kontrol bakket op af AI-intelligens
Gør dine hjemmeside levende

Du skal blot beskrive din idé, så vækker Horizons dine ord til live ved hjælp af vibe-kodning.

Ubegrænsede skabeloner for uendelige designmuligheder
Tilføj CRM, bookingformularer, automatiseringer og mere via prompter
Horizons håndterer tekst, layout og udvikling – du styrer visionen
Perfekt til content creators, der ønsker fuld kreativ frihed
Inkluderet i hver pakke

Hurtigt og pålideligt webhotel

Dit webhotel leverer kraftfuld, højtydende hosting med et globalt CDN – skabt til hastighed, stabilitet og vækst.

Gratis domæne og SSL

Kom online med det samme med dit eget domæne og SSL-certifikat inkluderet – ingen ekstra opsætning nødvendig.

SEO & GEO

Vores SEO- og lokationsbevidste værktøjer hjælper din hjemmeside med at blive vist i søgeresultater og AI-genererede svar over hele verden.

Altid aktiv sikkerhed

Avanceret DDoS-beskyttelse og overvågning for malware holder din hjemmeside sikker og kørende uden problemer.

Integrationer

Analyse-, marketing-, login- og betalingsværktøjer er allerede integreret – alt fungerer problemfrit sammen.

Automatiske sikkerhedskopier

Din hjemmeside sikkerhedskopieres automatisk – gendan tidligere versioner når som helst med blot et enkelt klik.

Sæt din næste idé i gang på få minutter

Vælg en brugsklar prompt for at komme hurtigt i gang. Tilpas den derefter for at gøre den til din egen.
Portfolio

Tag ikke bare vores ord for det

Vi er stolte af at støtte skabere og virksomheder verden over. Her er, hvad nogle af dem havde at sige.
mark diantonio
@mark diantonio

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger fik Horizons til at fungere... Det er vildt, hvor hurtigt det lader alle implementere både front- og backend.

Martin Dubovic
@Martinko

Jeg kan ikke fortælle jer, hvor længe dette projekt har ventet på min engang-liste, INDTIL I lavede Horizons AI. Jeg ved ingenting om kodning af webapps. 0, og der er det. Mit drømmeprojekt, hvor jeg skal hjælpe andre, er LIVE. Hold da op!

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog på min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Ivana Mikleuš
Digital specialist

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Albert Bermejo
Indholdsskaber

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

techmano
@nice_gamin60974

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Jereme Howard
Jereme Howard
19. september 2025

AI Hjemmesidebyggeren gør det super nemt og hurtigt at oprette en hjemmeside. Layoutet ser professionelt ud med det samme, og det sparer mig så meget tid sammenlignet med at starte helt fra bunden.

Daniel Karu
26. april 2025

Fantastisk hjemmesidebygger med en tilpasningsoplevelse over gennemsnittet og fremragende service generelt. Kan varmt anbefales til alle, der har brug for at oprette hjemmesider hurtigt og nemt.

Vallita Costantini M.M.O.
24. februar 2025

Jeg elsker Hostinger! Perfekt til iværksættere. Jeg har lavet næsten 5 hjemmesider, og de ser fantastiske ud. Jeg er ekstremt tilfreds med det. Her er nogle af de hjemmesider, som 100% Hostinger Builder har lavet.

Devashish Jain
9. december 2024

Hostinger retfærdiggør prisen. AI Hjemmesidebyggeren er nem at bruge, og den understøttes af hurtig chatsupport døgnet rundt til at løse problemer eller hjælpe med kommandoer og funktioner.

Starr Matthews
5. juli 2025

Jeg oprettede min hjemmeside på under 10 minutter ved at vælge hjemmesidebyggeren med AI. En smuk, brugerdefineret hjemmeside, budgetvenlig og nem at bruge. Uden tvivl den BEDSTE beslutning jeg har taget.

Elewechi
4. november 2024

Det har været en redning at bruge Hostinger AI Hjemmesidebyggeren, og det har sat en stopper for mange frustrerende år med at lede efter webudviklere.

