Desde CO$ 7.900
Hosting rápido y confiable
Tu sitio web se ejecuta en un hosting potente y de alto rendimiento con una CDN global, diseñado para ofrecer velocidad, estabilidad y crecimiento.
Dominio y SSL gratis
Tu web online al instante con tu propio dominio y certificado SSL incluido. No se necesita ninguna configuración extra.
SEO y GEO
Nuestras herramientas de SEO y de geolocalización ayudan a que tu sitio web aparezca en los resultados de búsqueda y en las respuestas generadas por IA en todo el mundo.
Seguridad siempre activa
La defensa avanzada contra DDoS y la monitorización de malware mantienen tu sitio web seguro y funcionando sin problemas.
Integraciones
Las herramientas de análisis, marketing, inicio de sesión y pago ya están integradas, funcionando a la perfección.
Respaldos automáticos
Tu sitio web se respalda automáticamente; restaura versiones anteriores en cualquier momento con un solo clic.
Publica tu próxima idea en minutos
No solo lo decimos nosotros
Me pregunto cómo habrán podido desarrollar Hostinger Horizons... Es una locura lo rápido que permite a cualquiera implementar un sitio o app web al completo.
No puedo imaginar cuánto tiempo llevaba pensando en este proyecto hasta que crearon la IA de Horizons. No sé nada en absoluto de programación de aplicaciones web, pero ahí está: mi proyecto soñado para ayudar a los colegas de trabajo ya está en marcha. ¡Increíble!
Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con todo lo demás. Fue facilísimo configurar un subdominio para mi blog en mi app web. ¡Es impresionante!
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!
Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de sitios web típico: es mucho más.
El creador de sitios web con IA hace que crear un sitio sea muy sencillo y rápido. Los diseños se ven profesionales al instante y me ahorra muchísimo tiempo en comparación con empezar desde cero.
Excelente creador de sitios web, con una experiencia de personalización superior a la media y un servicio maravilloso en general. Lo recomiendo a todos los que necesiten crear sitios web rápidamente.
¡Me encanta Hostinger! Es perfecto para emprendedores. He creado casi 5 sitios web y se ven increíbles. Estoy muy contento con el resultado. Estos son algunos de los sitios web creados 100% con el Creador de Hostinger.
Hostinger justifica su precio; su creador de páginas web con IA es fácil de usar y cuenta con un soporte por chat rápido las 24 horas, los 7 días de la semana, para resolver dificultades o conocer los comandos y las funciones.
Creé mi web en menos de 10 minutos con el creador de páginas web con IA. Una web personalizada, bonita, económica y fácil de usar. ¡La mejor decisión que tomé, sin duda!
Usar el Creador de páginas web con IA de Hostinger ha sido una experiencia que me ha salvado la vida y me ha ahorrado años frustrantes de búsqueda de desarrolladores web.