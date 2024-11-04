Från 22,90 kr
Skapa webbplatser med AI och gå live på några sekunder
Inga kodnings- eller designkunskaper? Inga problem. Från webbutiker till portfolios kan du bygga din webbplats snabbt med kraften av AI.
Bygg med AI-hastighet och enkel dra-och-släpp-funktion
Börja med 170+ anpassningsbara mallar och låt AI guida din design.
Väck din webbplats till liv
Beskriv bara din idé, så väcker Horizons dina ord till liv med hjälp av vibe-kodning.
Ingår i varje plan
Snabbt och pålitligt webbhotell
Din webbplats körs på ett kraftfullt, högpresterande webbhotell med ett globalt CDN – byggt för hastighet, stabilitet och tillväxt.
Gratis domän och SSL
Lansera online direkt med din egen domän och SSL-certifikat inkluderat – ingen extra konfiguration behövs.
SEO och GEO
Våra SEO- och platsmedvetna verktyg hjälper din webbplats att synas i sökresultat och AI-genererade svar runt om i världen.
Alltid påslaget skydd
Avancerat DDoS-skydd och detektering av skadlig kod håller din webbplats säker och fungerar smidigt.
Integrationer
Analys-, marknadsförings-, inloggnings- och betalningsverktyg är redan integrerade – allt fungerar sömlöst tillsammans.
Automatiska säkerhetskopior
Din webbplats säkerhetskopieras automatiskt. Återställ tidigare versioner när som helst med bara ett klick.
Lansera din nästa idé på några minuter
Ta inte bara vårt ord för det
Jag undrar hur Hostinger lyckades med Horizons... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera både front- och backend.
Kan inte säga hur länge det här projektet har legat på min lista över "imorgon"-projekt TILLS ni skapade Horizons AI. Jag kan ingenting om att koda webbappar. Absolut inget. Mitt drömprojekt för att hjälpa andra är LIVE. Wow!
Hostinger Horizons är verkligen banbrytande jämfört med allt annat. Det var så enkelt att skapa en underdomän för min blogg i min webbapp – jag tänkte "Wow!"
Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.
Jag testade Hostinger Horizons och det är fantastiskt! Den kodfria AI-appbyggaren skapar snygga webbplatser och appar på några minuter. Den designar, kodar och skriver åt dig. Verkligen värt att testa.
Du kan bygga riktigt bra saker med Hostinger Horizons. Det är inte en vanlig website builder – det är mer.
AI-hemsidebyggaren gör det superenkelt och snabbt att skapa en webbplats. Layouterna ser professionella ut direkt, och det sparar mig så mycket tid jämfört med att börja från början.
Fantastisk website builder och anpassningsupplevelse utöver det vanliga, och underbar service överlag. Skulle rekommendera det till alla som behöver bygga hemsidor när de är på språng.
Jag älskar Hostinger! Perfekt för entreprenörer. Jag har skapat nästan 5 webbplatser och de ser otroliga ut. Jag är extremt nöjd med det. Här är några av de webbplatser som 100 % Hostinger Builder har skapat.
Hostinger ger skäl för priset, AI website builder är lätt att använda och har snabb chattsupport dygnet runt för att lösa problem eller för att lära sig kommandon och funktioner.
Jag skapade min webbplats på mindre än 10 minuter genom att välja website builder med AI. En vacker anpassad webbplats, prisvärd och lättanvänd. Utan tvekan det BÄSTA beslutet jag fattat för min webbplats.
Att använda Hostinger AI website builder har varit guld värt och eliminerat frustrerande år av letande efter webbutvecklare.