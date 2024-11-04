Black Friday: Ganhe meses extras grátis

Encontre o plano ideal para suas ambições. Todos vêm com hospedagem, domínio e e-mail comercial, prontos para colocar seu projeto no ar e impulsionar seu crescimento.

Crie seu site sem precisar programar. Escolha um layout pronto, descreva sua ideia ou deixe a IA fazer tudo por você.

Publique seu site com um clique — rápido, otimizado para SEO e AEO, e pronto para crescer. Monitore o desempenho com análises integradas e ferramentas inteligentes.

Crie com a velocidade da IA e a facilidade de arrastar e soltar

Comece com mais de 170 templates personalizáveis e deixe a IA guiar seu design.

Edição intuitiva com recurso de arrastar e soltar e sugestões inteligentes de IA
Você descreve e a IA cria lojas virtuais, portfólios e páginas com links na bio em minutos
A IA ajuda a refinar layouts, cores e o conteúdo da página.
Ideal para criadores que querem controle visual com o suporte da inteligência artificial.
Dê vida ao seu site com prompts

Basta descrever sua ideia e a Horizons dará vida às suas palavras usando vibe coding.

Modelos ilimitados para infinitas possibilidades de design.
Adicione CRM, formulários de reserva, automações e muito mais por meio de prompts.
Você define a visão, a Horizons cuida do texto, do layout e do desenvolvimento.
Ideal para criadores que querem liberdade criativa total.
Incluído em todos os planos

Hospedagem rápida e confiável

Seu site funciona em uma hospedagem poderosa e de alto desempenho com uma CDN global — criada para velocidade, estabilidade e crescimento.

Domínio e SSL grátis

Fique online instantaneamente com seu próprio domínio e certificado SSL incluídos — sem precisar de configuração extra.

SEO e GEO

Nossas ferramentas de SEO e geolocalização ajudam seu site a aparecer nos resultados de busca e em respostas geradas por IA em todo o mundo.

Segurança sempre ativa

Defesa avançada contra DDoS e monitoramento de malware mantêm seu site seguro e funcionando sem problemas.

Integrações

As ferramentas de análise, marketing, login e pagamento já estão integradas — tudo em perfeita harmonia.

Backups automáticos

É feito backup diariamente do seu site. Restaure-o para qualquer versão anterior com apenas um clique.

Amada pelos usuários, recomendada pelos líderes do setor

Temos orgulho de apoiar criadores e empresas do mundo todo. Veja o que alguns deles têm a dizer.
mark diantonio
mark diantonio
@mark diantonio

Estou me perguntando como a Hostinger criou a Horizons... É incrível como ela permite que qualquer um faça implantações front-end e back-end rapidamente.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Não sei dizer há quanto tempo esse projeto estava na minha lista de "um dia eu vejo" ATÉ que vocês criaram a IA da Horizons. Não entendo nada de programação para aplicativos web, e aí está: meu projeto dos sonhos para ajudar colegas está NO AR. Uhu!

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista Digital

É como ter um desenvolvedor de primeira linha sempre pronto para criar tudo o que você puder imaginar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Experimentei a Hostinger Horizons e ela mudou completamente o jogo! Este criador de aplicativos com IA e sem precisar programar cria sites e apps incríveis em minutos — projeta, codifica e escreve para você. Vale a pena experimentar.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

É como ter um desenvolvedor de primeira linha sempre pronto para criar tudo o que você puder imaginar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente de um criador de sites comum – é mais do que isso.

Jereme Howard
Jereme Howard
19 de setembro de 2025

O Criador de sites com IA torna a criação de um site extremamente simples e rápida. Os layouts ficam com aparência profissional, e isso me economiza muito tempo em comparação a começar do zero.

Daniel Karu
Daniel Karu
26 de abril de 2025

Excelente Criador de sites, experiência de personalização acima da média e serviço maravilhoso em geral. Recomendo a todos que precisam criar sites rapidamente.

Vallita Costantini M.M.O.
Vallita Costantini M.M.O.
24 de fevereiro de 2025

Eu adoro a Hostinger! É perfeita para empreendedores. Criei quase 5 sites e eles ficaram incríveis. Estou extremamente satisfeito. Estes são alguns dos sites que foram feitos 100% com o Criador de sites da Hostinger.

Devashish Jain
Devashish Jain
9 de dezembro de 2024

A Hostinger possui um ótimo custo-benefício: o Criador de sites com IA é fácil de usar e conta com suporte via chat 24 horas por dia, 7 dias por semana, para resolver dificuldades ou esclarecer dúvidas sobre os comandos e recursos.

Starr Matthews
Starr Matthews
5 de julho de 2025

Criei meu site em menos de 10 minutos usando o Criador de sites com IA! O resultado é um site personalizado, lindo, super econômico e fácil de gerenciar. Sem dúvida, foi a MELHOR decisão que eu tomei.

Elewechi
Elewechi
4 de novembro de 2024

Usar o Criador de sites com IA da Hostinger foi uma experiência que me salvou e eliminou anos frustrantes de busca por desenvolvedores de sites.

