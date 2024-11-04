Cyber Oferta: llevate meses extra gratis

Desde AR$ 3.499,00

Black Friday: creá con IA y obtené hasta un 75% de descuento

Transformá tu idea en un sitio web espectacular al mejor precio. Sin necesidad de programar.

Tenés 30 días de garantía de devolución
Creá sitios web con IA en segundos
10 M+
sitios que alojamos
4 M+
usuarios fieles
150+
países donde operamos
20+
años de experiencia
El plan ideal para vos

El plan ideal para vos

Elegí el plan que mejor se adapte a lo que necesitás. Todos incluyen hosting, un dominio y mail profesional para que crees y hagas crecer tu presencia online.

Elegí cómo crear

Elegí cómo crear

Creá tu sitio web sin programar. Empezá con un diseño predefinido, describí tu idea o simplemente dejá que la IA haga todo.

Publicá en minutos

Publicá en minutos

Publicá con 1 clic con todo optimizado para mayor velocidad, SEO y AEO. Hacé seguimiento con métricas integradas y herramientas inteligentes de optimización.

No te pierdas las ofertas de Black Friday

Soporte 24/7

30 días de garantía de reembolso

Cancelá cuando quieras

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Creá con la IA, editá con drag and drop

Empezá con 170+ plantillas personalizables y hacé que la IA guíe tu diseño.

Edición fácil y sugerencias inteligentes de IA
Vos describís y la IA crea tiendas online, portfolios y páginas de link en bio en minutos
La IA ayuda a mejorar los diseños, los colores y el contenido de la página.
Ideal para creadores que buscan control visual con el respaldo de la inteligencia artificial
Creá con la IA, editá con drag and drop

Tu web hecha realidad con un prompt

Con solo describir tu idea, Horizons le da vida con programación en modo vibe.

Plantillas ilimitadas para infinitas posibilidades de diseño
Agregá CRM, formularios de turnos, automatizaciones y más a través de prompts
Horizons se encarga del texto, el diseño y el desarrollo; vos guías la visión
Ideal para creadores que buscan total libertad creativa
Tu web hecha realidad con un prompt
techradar
cybernews
hostadvice
cnet
forbes
PCMAG.com

Incluido con todos los planes

Hosting rápido y confiable

Tu sitio web se ejecuta en un hosting potente y de alto rendimiento con una CDN global, diseñado para velocidad, estabilidad y crecimiento.

Dominio y SSL gratis

Ponete en línea al instante con tu propio dominio y certificado SSL incluido, sin necesidad de configuración adicional.

SEO y geolocalización

Nuestras herramientas de SEO y ubicación ayudan a que tu sitio aparezca en los resultados de búsqueda y en respuestas generadas por IA en todo el mundo.

Seguridad siempre activa

La protección avanzada contra DDoS y la monitorización de malware aseguran tu sitio web para que siempre ande sin problemas.

Integraciones

Las herramientas de métricas, marketing, inicio de sesión y pago ya vienen integradas y trabajan perfecto en equipo.

Backups automáticos

Tu sitio incluye backups automáticos. Podés restaurar versiones anteriores con un solo clic.

Hacé realidad tu idea en minutos

Para ganar tiempo, podés partir de un prompt prearmado y personalizarlo como quieras.
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio

No solo lo decimos nosotros

Nos enorgullece apoyar a creadores y empresas de todo el mundo. Esto es lo que algunos de ellos opinaron.
mark diantonio
mark diantonio
@mark diantonio

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

No puedo explicar cuánto tiempo estuvo este proyecto en mi lista de pendientes, hasta que llegó la IA Horizons. No sabía nada de programación de apps web, cero. Mi proyecto soñado para ayudar a otros está ONLINE. ¡No lo puedo creer!

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Probé Hostinger Horizons y es algo nunca visto. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
creador de contenido

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

Jereme Howard
Jereme Howard
19 de septiembre de 2025

El creador de sitios web con IA hace que armar una web sea súper simple y rápido. Los diseños parecen hechos por profesionales, y se ahorra mucho tiempo comparado con empezar de cero.

Daniel Karu
Daniel Karu
26 de abril de 2025

Excelente creador de sitios y una experiencia de personalización superior a la media, con un servicio buenísimo en general. Lo recomiendo a todos los que necesiten crear sitios web de forma rápida.

Vallita Costantini M.M.O.
Vallita Costantini M.M.O.
24 de febrero de 2025

¡Amo Hostinger! Es ideal para emprendedores. Hice 5 sitios web y se ven increíbles, estoy feliz. Estos son algunos de los sitios web hechos 100% con el Creador de Hostinger.

Devashish Jain
Devashish Jain
9 de diciembre de 2024

Hostinger vale cada centavo. El creador de páginas web con IA es fácil de usar e incluye atención al cliente por chat las 24 horas, los 7 días de la semana. Responden tus consultas rapidísimo.

Starr Matthews
Starr Matthews
5 de julio de 2025

Creé en menos de 10 minutos, gracias al Creador de páginas web con IA, un sitio web personalizado y hermoso. Es accesible y fácil de usar. La mejor decisión que tomé en el último tiempo.

Elewechi
Elewechi
4 de noviembre de 2024

Usar el creador de páginas web con IA de Hostinger ha sido una experiencia salvadora, me evitó la complicación de buscar desarrolladores web.

¿Estás listo para hacer realidad tu idea?

Probalo sin riesgos, tenés 30 días de garantía de devolución.

¿Estás listo para hacer realidad tu idea?