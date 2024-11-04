Desde AR$ 3.499,00
Black Friday: creá con IA y obtené hasta un 75% de descuento
Transformá tu idea en un sitio web espectacular al mejor precio. Sin necesidad de programar.
Creá con la IA, editá con drag and drop
Empezá con 170+ plantillas personalizables y hacé que la IA guíe tu diseño.
Tu web hecha realidad con un prompt
Con solo describir tu idea, Horizons le da vida con programación en modo vibe.
Incluido con todos los planes
Hosting rápido y confiable
Tu sitio web se ejecuta en un hosting potente y de alto rendimiento con una CDN global, diseñado para velocidad, estabilidad y crecimiento.
Dominio y SSL gratis
Ponete en línea al instante con tu propio dominio y certificado SSL incluido, sin necesidad de configuración adicional.
SEO y geolocalización
Nuestras herramientas de SEO y ubicación ayudan a que tu sitio aparezca en los resultados de búsqueda y en respuestas generadas por IA en todo el mundo.
Seguridad siempre activa
La protección avanzada contra DDoS y la monitorización de malware aseguran tu sitio web para que siempre ande sin problemas.
Integraciones
Las herramientas de métricas, marketing, inicio de sesión y pago ya vienen integradas y trabajan perfecto en equipo.
Backups automáticos
Tu sitio incluye backups automáticos. Podés restaurar versiones anteriores con un solo clic.
Hacé realidad tu idea en minutos
No solo lo decimos nosotros
Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.
No puedo explicar cuánto tiempo estuvo este proyecto en mi lista de pendientes, hasta que llegó la IA Horizons. No sabía nada de programación de apps web, cero. Mi proyecto soñado para ayudar a otros está ONLINE. ¡No lo puedo creer!
Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.
Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.
Probé Hostinger Horizons y es algo nunca visto. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.
Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.
El creador de sitios web con IA hace que armar una web sea súper simple y rápido. Los diseños parecen hechos por profesionales, y se ahorra mucho tiempo comparado con empezar de cero.
Excelente creador de sitios y una experiencia de personalización superior a la media, con un servicio buenísimo en general. Lo recomiendo a todos los que necesiten crear sitios web de forma rápida.
¡Amo Hostinger! Es ideal para emprendedores. Hice 5 sitios web y se ven increíbles, estoy feliz. Estos son algunos de los sitios web hechos 100% con el Creador de Hostinger.
Hostinger vale cada centavo. El creador de páginas web con IA es fácil de usar e incluye atención al cliente por chat las 24 horas, los 7 días de la semana. Responden tus consultas rapidísimo.
Creé en menos de 10 minutos, gracias al Creador de páginas web con IA, un sitio web personalizado y hermoso. Es accesible y fácil de usar. La mejor decisión que tomé en el último tiempo.
Usar el creador de páginas web con IA de Hostinger ha sido una experiencia salvadora, me evitó la complicación de buscar desarrolladores web.