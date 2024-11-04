Od 1,95 €

Izradite web stranice uz AI, objavite ih za nekoliko sekundi

Ne znate kodirati ili dizajnirati? Nema problema. Od e-trgovina do portfelja, brzo izgradite svoju web stranicu uz moć AI alata.

Izradite web stranice uz AI, objavite ih za nekoliko sekundi
Odaberite svoj savršeni plan

Odaberite plan koji odgovara vašim ambicijama. Svi planovi uključuju hosting, domenu i poslovnu e-poštu, tako da se možete povezati s internetom i početi rasti.

Odaberite svoj AI alat za izradu

Izradite svoju web stranicu bez kodiranja. Započnite s gotovim izgledom, opišite svoju ideju ili dopustite da je umjetna inteligencija izradi za vas.

Pokrenite za nekoliko minuta

Pokrenite objavu jednim klikom - potpuno optimizirano za brzinu, SEO i AEO performanse. Pratite svoj rast pomoću ugrađene analitike i pametnih alata za optimizaciju.

Sve što vam je potrebno za izradu, pokretanje i rast

Stalno dostupna podrška

Izgradite brzinom umjetne inteligencije i jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem

Započnite s više od 170 prilagodljivih predložaka i prepustite umjetnoj inteligenciji da vodi vaš dizajn.

Jednostavno uređivanje povlačenjem i ispuštanjem uz pametne AI prijedloge
Vi opisujete, a umjetna inteligencija izrađuje e-trgovine, portfelje i stranice s linkovima u biografiji za nekoliko minuta
Umjetna inteligencija pomaže u poboljšanju izgleda, boja i sadržaja na stranici
Idealno za kreatore koji žele vizualnu kontrolu potkrijepljenu umjetnom inteligencijom
Oživite svoju stranicu

Samo opišite svoju ideju, a Horizons će vaše riječi oživjeti pomoću vibe kodiranja.

Neograničeni predlošci za beskrajne mogućnosti dizajna
Dodajte CRM, obrasce za rezervacije, automatizaciju i još mnogo toga putem upita
Horizons se brine o tekstu, izgledu i razvoju - vi vodite viziju
Savršeno za kreativce koji žele potpunu kreativnu slobodu
Uključeno u svaki plan

Brz i pouzdan hosting

Vaša web stranica radi na moćnom, visokoučinkovitom hostingu s globalnim CDN-om — izgrađenom za brzinu, stabilnost i rast.

Besplatna domena i SSL

Odmah se povežite na internet s vlastitom domenom i SSL certifikatom - bez potrebe za dodatnim postavljanjem.

SEO i GEO

Naši SEO i lokacijski alati pomažu vašoj web stranici da se pojavi u rezultatima pretraživanja i odgovorima generiranim umjetnom inteligencijom diljem svijeta.

Uvijek uključena sigurnost

Napredna DDoS obrana i nadzor zlonamjernog softvera osiguravaju sigurnost i nesmetan rad vaše web stranice.

Integracije

Alati za analitiku, marketing, prijavu i plaćanje već su integrirani — sve besprijekorno funkcionira zajedno.

Automatske sigurnosne kopije

Sigurnosna kopija vaše web stranice izrađuje se automatski — vratite prethodne verzije u bilo kojem trenutku samo jednim klikom.

Pokrenite svoju sljedeću ideju za nekoliko minuta

Odaberite gotovu naredbu za brzi početak. Zatim prilagodite i dodajte osobnost.
Portfolio
Nemojte nam slijepo vjerovati na riječ

Ponosni smo što podržavamo autore i tvrtke diljem svijeta. Evo što su neki od njih rekli.
mark diantonio
@mark diantonio

Pitam se kako je Hostinger uspio napraviti Horizons... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Martin Dubovic
@Martinko

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi SVE DOK niste napravili Horizons AI. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je OBJAVLJEN. Ekstra!

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je ful jednostavno postaviti poddomenu za blog na mojoj web aplikaciji - ostao sam u čudu!

Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera koji je spreman stvoriti što god možete zamisliti.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera koji je spreman stvoriti što god možete zamisliti.

techmano
@nice_gamin60974

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Jereme Howard
19. rujna 2025.

AI alat za izradu web stranica čini izradu stranice super jednostavnom i brzom. Odmah izgleda profesionalno, a štedi mi puno vremena u usporedbi s kretanjem od nule.

Daniel Karu
26. travnja 2025.

Izvrsno iskustvo s izradom web stranica i prilagodbom iznad prosjeka te izvrsna usluga općenito. Preporučio bih svima kojima je potrebna izrada web stranica u pokretu.

Vallita Costantini M.M.O.
24. veljače 2025.

Obožavam Hostinger! Savršen je za poduzetnike. Napravio sam gotovo 5 web stranica i izgledaju nevjerojatno. Iznimno sam zadovoljan. Ovo su neke od web stranica koje je 100% napravio Hostingerov alat.

Devashish Jain
9. prosinca 2024.

Hostinger opravdava cijenu, AI alat za izradu web stranica jednostavan je za korištenje, uz brzu i stalno dostupnu podršku putem chata za rješavanje poteškoća ili upoznavanje s naredbama i značajkama.

Starr Matthews
5. srpnja 2025.

Izradio sam svoju web stranicu za manje od 10 minuta odabirom AI programa za izradu web stranica. Prekrasna prilagođena web stranica, pristupačna i jednostavna za korištenje. NAJBOLJA odluka koju sam donio, bez sumnje.

Elewechi
4. studenog 2024.

Korištenje Hostinger AI alata za izradu web stranica bilo je iskustvo koje mi je spasilo život i uklonilo frustraciju traženja web programera.

Jeste li spremni svoju ideju iz snova pretvoriti u stvarnost?

