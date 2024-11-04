Từ 39.900 VNĐ
Tạo trang web với AI, trực tuyến trong vài giây
Bạn không có kỹ năng lập trình hoặc thiết kế? Không vấn đề. Từ cửa hàng thương mại điện tử cho đến hồ sơ năng lực, xây dựng trang web nhanh chóng với sức mạnh AI.
Tất cả mọi thứ bạn cần để xây dựng, ra mắt và phát triển
Hỗ trợ 24/7
Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày
Hủy bất kỳ lúc nào
Xây dựng
Ra mắt
Truy cập vào các công cụ AI cao cấp bao gồm:
Phát triển
Các công cụ AI
Xây dựng với AI tốc độ và dễ dàng kéo và thả
Bắt đầu với hơn 170 mẫu có thể tùy chỉnh và để AI hướng dẫn thiết kế.
Đưa trang web vào cuộc sống
Chỉ cần mô tả ý tưởng, Horizons sẽ biến những lời nói của bạn thành hiện thực bằng cách sử dụng lập trình theo cảm hứng.
Bao gồm trong mọi gói
Hosting nhanh & đáng tin cậy
Trang web của bạn chạy trên hosting mạnh mẽ, hiệu suất cao với CDN toàn cầu — được xây dựng cho tốc độ, sự ổn định và khả năng phát triển.
Miễn phí tên miền & SSL
Đưa lên mạng ngay lập tức với tên miền riêng và chứng chỉ SSL đi kèm — không cần thiết lập thêm.
SEO & GEO
Các công cụ SEO và nhận biết vị trí của chúng tôi giúp trang web của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và phản hồi do AI tạo ra trên toàn thế giới.
Bảo mật luôn bật
Hệ thống phòng thủ DDoS tiên tiến và giám sát phần mềm độc hại giúp trang web an toàn và hoạt động trơn tru.
Tích hợp
Các công cụ phân tích, tiếp thị, đăng nhập và thanh toán đã được tích hợp — mọi thứ hoạt động liền mạch.
Tự động sao lưu
Trang web của bạn được sao lưu tự động — khôi phục phiên bản trước đó bất cứ lúc nào chỉ bằng một nhấp chuột.
Ra mắt ý tưởng tiếp theo trong vài phút
Không chỉ là lời nói suông
Tôi đang tự hỏi Hostinger đã triển khai Horizons như thế nào... Thật điên rồ khi nó cho phép bất kỳ ai triển khai front-end và back-end nhanh đến vậy.
Mình không thể nói cho bạn biết dự án này đã nằm trong danh sách mong muốn của mình bao lâu rồi CHO ĐẾN KHI các bạn tạo ra Horizons AI. Mình chẳng biết gì về lập trình ứng dụng web. Chỉ là con số 0. Dự án mơ ước của mình là giúp đỡ các đồng nghiệp đã được TRỰC TUYẾN. Tuyệt vời!
Hostinger Horizons thực sự là một bước đột phá so với mọi thứ khác. Việc thiết lập tên miền phụ cho blog trên ứng dụng web thật dễ dàng - Woa!
Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra bất cứ thứ gì bạn có thể tưởng tượng.
Tôi đã dùng thử Hostinger Horizons và nó thực sự là một bước đột phá! Trình tạo ứng dụng AI không cần code này tạo ra các trang web và ứng dụng mượt mà chỉ trong vài phút — thiết kế, mã hóa và viết nội dung cho bạn. Rất đáng để thử.
Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra bất cứ thứ gì bạn có thể tưởng tượng.
Bạn có thể xây dựng nhiều thứ tuyệt vời với Hostinger Horizons. Nó không giống như một trình tạo trang web thông thường – còn hơn thế nữa.
AI Website Builder giúp việc tạo trang web trở nên cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Bố cục chuyên nghiệp và giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian so với việc phải bắt đầu từ đầu.
Phần mềm xây dựng trang web tuyệt vời và trải nghiệm tùy chỉnh vượt trội, dịch vụ tổng thể tuyệt vời. Đáng để lựa chọn dành cho những người hay di chuyển muốn xây dựng trang web.
Tôi yêu Hostinger! Lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nhân. Tôi đã tạo gần 5 trang web và chúng thật tuyệt vời. Tôi cực kỳ hài lòng. Đây là một số trang web được tạo ra 100% bằng Hostinger Builder.
Hostinger đưa ra mức giá hợp lý, AI website builder dễ sử dụng, được hỗ trợ bởi dịch vụ hỗ trợ trò chuyện nhanh chóng 24/7 để giải quyết khó khăn hoặc tìm hiểu các lệnh và tính năng.
Tôi đã tạo trang web trong chưa đầy 10 phút bằng cách chọn trình tạo trang web AI. Một trang web tùy chỉnh đẹp mắt, giá cả phải chăng và dễ sử dụng. Quyết định TỐT NHẤT mà tôi đã đưa ra, "Rõ ràng là vậy".
Sử dụng AI website builder của Hostinger thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời và giúp tôi tránh khỏi nhiều năm loay hoay tìm kiếm nhà phát triển trang web.