एक ऐसा प्लान चुनें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो। सभी प्लान्स में होस्टिंग, एक डोमेन और बिज़नेस ईमेल शामिल हैं, जिससे आप तुरंत ऑनलाइन आ पाएं और विस्तार करना शुरू करें।

बिना कोडिंग के अपनी वेबसाइट बनाएं। एक रेडी-मेड लेआउट से शुरुआत करें, AI से अपने आइडिया का वर्णन करें या AI से इसे अपने लिए बनवाएं।

एक क्लिक में लाइव आएं - गति, SEO और AEO परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया गया। बिल्ट-इन एनालिटिक्स और स्मार्ट ऑप्टिमाइज़ेशन टूल्स के साथ अपनी प्रगति ट्रैक करें।

AI की गति और ड्रैग-एंड-ड्रॉप की सरलता के साथ वेबसाइट बनाएं

170+ कस्टमाइज़ेबल टेम्प्लेट्स के साथ शुरुआत करें; AI आपके डिज़ाइन का मार्गदर्शन करेगा।

स्मार्ट AI सुझावों के साथ सहज ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटिंग
आप वर्णन करते हैं और AI मिनटों में ई-कॉमर्स स्टोर, पोर्टफोलियो और लिंक-इन-बायो पेज बनाता है
AI लेआउट, रंग और ऑन-पेज कॉन्टेंट को बेहतर बनाने में मदद करता है
उन क्रिएटर्स के लिए उपयुक्त जो AI इंटेलिजेंस द्वारा समर्थित विज़ुअल नियंत्रण चाहते हैं
प्रॉम्प्ट के साथ अपनी साइट को जन्म दें

बस अपने आइडिया का वर्णन करें और Horizons वाइब कोडिंग का उपयोग करके आपके शब्दों को सच्चाई में बदलेगा।

असीमित डिज़ाइन संभावनाओं के लिए असीमित टेम्पलेट्स
प्रॉम्प्ट्स के माध्यम से CRM, बुकिंग फॉर्म, ऑटोमेशन और बहुत कुछ जोड़ें
Horizons कॉपी, लेआउट और डेवलपमेंट का काम संभालता है - आप इसे विज़न प्रदान करते हैं
उन क्रिएटर्स के लिए उपयुक्त जो पूर्ण रचनात्मक स्वतंत्रता चाहते हैं
सभी प्लान्स में शामिल

तेज़ और विश्वसनीय होस्टिंग

आपकी वेबसाइट वैश्विक CDN के साथ शक्तिशाली, उच्च-परफॉर्मेंस वाली होस्टिंग पर चलती है – जो गति, स्थिरता और विस्तार के लिए बनाई गई है।

मुफ्त डोमेन और SSL

अपने खुद के डोमेन और SSL प्रमाणपत्रों के साथ तुरंत ऑनलाइन आएं – किसी अतिरिक्त सेटअप की आवश्यकता नहीं।

SEO और GEO

हमारे SEO और लोकेशन टूल्स आपकी साइट को दुनिया भर में खोज परिणामों और AI-जनरेटेड प्रतिक्रियाओं में प्रदर्शित होने में मदद करते हैं।

हमेशा सक्रिय सुरक्षा

उन्नत DDoS सुरक्षा और मालवेयर मॉनिटरिंग आपकी वेबसाइट को सुरक्षित और सुचारू रूप से कार्य करने योग्य बनाए रखते हैं।

एकीकरण

एनालिटिक्स, मार्केटिंग, लॉगिन और भुगतान के टूल पहले से ही एकीकृत किए गए हैं – सब कुछ एक साथ सहजता से काम करता है।

स्वचालित बैकअप्स

आपकी साइट स्वचालित रूप से बैक-अप की जाती है। किसी भी समय केवल एक क्लिक में पिछले संस्करणों को रिस्टोर करें।

मिनटों में अपना अगला आइडिया लॉन्च करें

तेज़ी से शुरुआत करने के लिए रेडी-टू-यूज़ प्रॉम्प्ट चुनें। फिर अपनी पसंद के अनुसार प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज़ करें।
केवल हमारी न सुनें, जानें हमारे उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है

हमें गर्व है कि हम दुनियाभर में रचनाकारों और व्यवसायों को सपोर्ट करते है। जानिए कि उनका हमारे बारे में क्या कहना है।
मैं सोच रहा हूं कि Hostinger ने Horizons जैसी चीज़ कैसे बनाई... विश्वास नहीं होता कि यह किसी को इतनी तेज़ी से फ्रंट और बैक एंड कैसे डिप्लॉय करने देता है।

मैं कितने दिनों से यह प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही थी। फिर मुझे Horizons AI के बारे में पता चला। मुझे कोडिंग और वेब ऐप्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। लेकिन Horizons AI के साथ मैं बेहद आसानी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव लेकर आ पाई। मुझे यकीन नहीं होता!

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट-अप करना इतना आसान था। वाह!

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और ये एक गेम-चेंजर है। ये नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

AI वेबसाइट बिल्डर वेबसाइट बनाना बेहद आसान और तेज़ बनाता है। लेआउट तुरंत ही प्रोफेशनल लगते हैं, और शुरुआत से शुरू करने की तुलना में यह मेरा बहुत समय बचाता है।

बेहतरीन वेबसाइट बिल्डर और कस्टमाइज़ेशन अनुभव जो दूसरे से कई गुना बेहतर है। कुल मिलाकर बेहतरीन सेवा। मैं उन सभी को इसकी सलाह दूंगा जो फटाफट से वेबसाइट बनाना चाहते हैं।

मुझे Hostinger बहुत पसंद है! ये उद्यमियों के लिए एकदम बढ़िया है। मैंने लगभग 5 वेबसाइटें बनाई हैं जो बिल्कुल कमाल लग रही हैं। मैं इससे बेहद खुश हूं। ये कुछ वेबसाइटें हैं जो 100% Hostinger बिल्डर ने बनाई हैं।

Hostinger की सेवाएं बेहद किफायती हैं, इनके AI वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करना आसान है, कठिनाइयों को हल करने या कमांड और सुविधाओं को जानने के लिए इनका 24/7 चैट सपोर्ट उपलब्ध है।

मैंने AI वाले वेबसाइट बिल्डर के साथ 10 मिनट से भी कम समय में अपनी वेबसाइट बना ली। एक खूबसूरत कस्टम वेबसाइट, बजट-फ्रेंडली और उपयोग में आसान। बेशक, ये मेरा अभीतक का सबसे अच्छा निर्णय था।

Hostinger AI वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करना मेरे लिए एक बेहतरीन अनुभव रहा है और इसने वेबसाइट डेवलपर्स की तलाश में मेरे कई वर्षों का समय बचाया है।

