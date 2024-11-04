₹129.00 से शुरू
AI की गति और ड्रैग-एंड-ड्रॉप की सरलता के साथ वेबसाइट बनाएं
170+ कस्टमाइज़ेबल टेम्प्लेट्स के साथ शुरुआत करें; AI आपके डिज़ाइन का मार्गदर्शन करेगा।
प्रॉम्प्ट के साथ अपनी साइट को जन्म दें
बस अपने आइडिया का वर्णन करें और Horizons वाइब कोडिंग का उपयोग करके आपके शब्दों को सच्चाई में बदलेगा।
सभी प्लान्स में शामिल
तेज़ और विश्वसनीय होस्टिंग
आपकी वेबसाइट वैश्विक CDN के साथ शक्तिशाली, उच्च-परफॉर्मेंस वाली होस्टिंग पर चलती है – जो गति, स्थिरता और विस्तार के लिए बनाई गई है।
मुफ्त डोमेन और SSL
अपने खुद के डोमेन और SSL प्रमाणपत्रों के साथ तुरंत ऑनलाइन आएं – किसी अतिरिक्त सेटअप की आवश्यकता नहीं।
SEO और GEO
हमारे SEO और लोकेशन टूल्स आपकी साइट को दुनिया भर में खोज परिणामों और AI-जनरेटेड प्रतिक्रियाओं में प्रदर्शित होने में मदद करते हैं।
हमेशा सक्रिय सुरक्षा
उन्नत DDoS सुरक्षा और मालवेयर मॉनिटरिंग आपकी वेबसाइट को सुरक्षित और सुचारू रूप से कार्य करने योग्य बनाए रखते हैं।
एकीकरण
एनालिटिक्स, मार्केटिंग, लॉगिन और भुगतान के टूल पहले से ही एकीकृत किए गए हैं – सब कुछ एक साथ सहजता से काम करता है।
स्वचालित बैकअप्स
आपकी साइट स्वचालित रूप से बैक-अप की जाती है। किसी भी समय केवल एक क्लिक में पिछले संस्करणों को रिस्टोर करें।
मिनटों में अपना अगला आइडिया लॉन्च करें
केवल हमारी न सुनें, जानें हमारे उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है
मैं सोच रहा हूं कि Hostinger ने Horizons जैसी चीज़ कैसे बनाई... विश्वास नहीं होता कि यह किसी को इतनी तेज़ी से फ्रंट और बैक एंड कैसे डिप्लॉय करने देता है।
मैं कितने दिनों से यह प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही थी। फिर मुझे Horizons AI के बारे में पता चला। मुझे कोडिंग और वेब ऐप्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। लेकिन Horizons AI के साथ मैं बेहद आसानी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव लेकर आ पाई। मुझे यकीन नहीं होता!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट-अप करना इतना आसान था। वाह!
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और ये एक गेम-चेंजर है। ये नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।
AI वेबसाइट बिल्डर वेबसाइट बनाना बेहद आसान और तेज़ बनाता है। लेआउट तुरंत ही प्रोफेशनल लगते हैं, और शुरुआत से शुरू करने की तुलना में यह मेरा बहुत समय बचाता है।
बेहतरीन वेबसाइट बिल्डर और कस्टमाइज़ेशन अनुभव जो दूसरे से कई गुना बेहतर है। कुल मिलाकर बेहतरीन सेवा। मैं उन सभी को इसकी सलाह दूंगा जो फटाफट से वेबसाइट बनाना चाहते हैं।
मुझे Hostinger बहुत पसंद है! ये उद्यमियों के लिए एकदम बढ़िया है। मैंने लगभग 5 वेबसाइटें बनाई हैं जो बिल्कुल कमाल लग रही हैं। मैं इससे बेहद खुश हूं। ये कुछ वेबसाइटें हैं जो 100% Hostinger बिल्डर ने बनाई हैं।
Hostinger की सेवाएं बेहद किफायती हैं, इनके AI वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करना आसान है, कठिनाइयों को हल करने या कमांड और सुविधाओं को जानने के लिए इनका 24/7 चैट सपोर्ट उपलब्ध है।
मैंने AI वाले वेबसाइट बिल्डर के साथ 10 मिनट से भी कम समय में अपनी वेबसाइट बना ली। एक खूबसूरत कस्टम वेबसाइट, बजट-फ्रेंडली और उपयोग में आसान। बेशक, ये मेरा अभीतक का सबसे अच्छा निर्णय था।
Hostinger AI वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करना मेरे लिए एक बेहतरीन अनुभव रहा है और इसने वेबसाइट डेवलपर्स की तलाश में मेरे कई वर्षों का समय बचाया है।