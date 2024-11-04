الجمعة المباركة: احصل على أشهر إضافية مجانًا

من 2.49 US$

جمعة مباركة: سجّل باستخدام AI للحصول على خصم يصل إلى 80%

حوّل فكرتك إلى موقع ويب مذهل بتكلفة أقل. لا حاجة لأي برمجة.

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أنشئ موقعك بتقنيات AI، وانشره في ثوانٍ
10 ملايين+
مواقع تم إنشاؤها معنا
4 مليون+
مستخدم يثقون في Hostinger
150+
دولة تشملها الخدمة
20+
سنة من الخبرة
اختر خطتك المثالية

اختر خطتك المثالية

اختر الباقة التي تناسب طموحاتك. جميع الباقات تشمل الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني التجاري، لتتمكن من الاتصال بالإنترنت والنمو.

اختر منشئ AI الخاص بك

اختر منشئ AI الخاص بك

أنشئ موقعك الإلكتروني بدون ترميز. ابدأ بتصميم جاهز، أو صف فكرتك، أو دع AI ينشؤها لك.

إطلاق في دقائق

إطلاق في دقائق

ابدأ بنقرة واحدة - مُحسّن بالكامل للسرعة، وتقنيات SEO، وأداء AEO. تابع نموك باستخدام التحليلات المدمجة وأدوات التحسين الذكية.

لا تفوت عروض الجمعة المباركة

دعم 24/7

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

أنشئ بسرعة AI وسهولة السحب والإفلات

ابدأ بأكثر من 170 قالبًا قابلًا للتخصيص ودع AI يوجه تصميمك.

تحرير سهل عن طريق السحب والإفلات مع اقتراحات AI الذكية
صف فكرتك، وسيعمل AI على بناء متاجر إلكترونية، وملفات التعريف، وصفحات رابط تعريفي في دقائق
يساعد AI في تحسين التخطيطات والألوان ومحتوى الصفحات
مثالي للمبدعين الذين يريدون التحكم البصري المدعوم بالـAI
أنشئ بسرعة AI وسهولة السحب والإفلات

أضفِ حيوية على موقعك ببعض التعليمات

ما عليك سوى وصف فكرتك، وسيعمل Horizons على تحويل كلماتك إلى واقع باستخدام التعليمات البرمجية.

قوالب غير محدودة لإمكانيات تصميم لا نهاية لها
أضف نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، ونماذج الحجز، والأتمتة، والمزيد عبر التعليمات
تتولى Horizons مسؤولية النسخ والتصميم والتطوير - بينما تتولى أنت توجيه الرؤية
مثالي للمبدعين التواقين للحرية الإبداعية الكاملة
أضفِ حيوية على موقعك ببعض التعليمات
techradar
cybernews
hostadvice
cnet
forbes
PCMAG.com

متضمن في كل خطة

استضافة سريعة وموثوقة

يتم تشغيل موقعك الإلكتروني على استضافة قوية وعالية الأداء مع شبكة CDN عالمية - مصممة للسرعة والاستقرار والنمو.

دومين مجاني وشهادة SSL

اتصل بالإنترنت على الفور باستخدام دومين خاص بك وشهادة SSL متضمنة - دون أي إعداد إضافي.

SEO والموقع الجغرافي

تساعد أدواتنا الخاصة بتقنيات SEO وتحديد الموقع على ظهور موقعك في نتائج البحث والاستجابات التي يتم إنشاؤها بواسطة AI في جميع أنحاء العالم.

الأمان الدائم

تعمل دفاعات DDoS المتقدمة ومراقبة البرامج الضارة على إبقاء موقعك الإلكتروني آمنًا وتحافظ على أداءٍ سلس.

التكاملات

تم بالفعل دمج أدوات التحليلات والتسويق وتسجيل الدخول والدفع - وكلها تعمل معًا بسلاسة.

نسخ احتياطية تلقائية

يتم إجراء نسخة احتياطية لموقعك تلقائيًا - يمكنك استعادة الإصدارات السابقة في أي وقت بنقرة واحدة فقط.

أطلق فكرتك القادمة في دقائق

اختر تعليمات جاهزة للاستخدام للبدء بسرعة. ثم خصّصها لتناسب احتياجاتك.
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio

محبوب من قبل المستخدمين، وموصى به من قبل قادة المجال

نفخر بدعم المبدعين والشركات حول العالم. إليكم آراء بعضهم.
mark diantonio
mark diantonio
@mark diantonio

أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

الأمر أشبه بوجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

الأمر أشبه بوجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

Jereme Howard
Jereme Howard
19 سبتمبر 2025

يجعل منشئ المواقع المدعوم بالـAI إنشاء موقعك أمرًا بسيطًا وسريعًا للغاية. تبدو التصميمات احترافية على الفور، ويوفر لي الكثير من الوقت مقارنة بالبدء من الصفر.

Daniel Karu
Daniel Karu
26 أبريل 2025

منشئ مواقع رائع وتجربة تخصيص تفوق المستوى وخدمة رائعة بشكل عام. أوصي به لكل من يحتاج إلى إنشاء مواقع إلكترونية أثناء التنقل.

Vallita Costantini M.M.O.
Vallita Costantini M.M.O.
24 فبراير 2025

أحب Hostinger! مثالي لرواد الأعمال. صممتُ حوالي خمسة مواقع إلكترونية، وهي رائعة المظهر. أنا سعيد جدًا بها. هذه بعض المواقع التي صممها منشئ المواقع من Hostinger بالكامل.

Devashish Jain
Devashish Jain
9 ديسمبر 2024

Hostinger تستحق سعرها، كما أن أداة AI لإنشاء المواقع سهلة الاستخدام ومدعومة بدعم فوري عبر الدردشة 24/7 لحل الصعوبات أو معرفة الأوامر والميزات.

Starr Matthews
Starr Matthews
5 يوليو 2025

أنشأتُ موقعي الإلكتروني في أقل من 10 دقائق باختيار مُنشئ المواقع المُدمج بالـAI. موقعٌ مُخصصٌّ جميل، بأسعار مناسبة وسهل الاستخدام. كان هذا أفضل قرار اتخذته، بلا مُنازع.

Elewechi
Elewechi
4 نوفمبر 2024

لقد كان استخدام منشئ المواقع المدعوم بالـAI من Hostinger تجربة منقذة للحياة وأزال سنوات محبطة من البحث عن مطوري المواقع.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة أحلامك إلى حقيقة؟

جربه دون أي مخاطرة. ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة أحلامك إلى حقيقة؟