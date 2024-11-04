Black Friday: Gratis tambahan bulan

Mulai dari Rp23.900

Black Friday: Lebih cepat dengan AI diskon hingga 80%

Ubah ide Anda jadi website memukau. Lebih hemat dan tanpa coding.

Jaminan 30 hari uang kembali
Buat dan onlinekan website lebih cepat dengan AI
10 JT+
website dibuat di Hostinger
4 JT+
pengguna pilih Hostinger
150+
negara
20+
tahun pengalaman
Pilih paket yang tepat

Pilih paket sesuai kebutuhan Anda. Semua paket sudah termasuk hosting, domain, dan email bisnis agar website Anda bisa langsung online.

Pilih AI Builder

Buat website tanpa coding dengan template siap pakai, atau AI buatkan untuk Anda dari ide yang diberikan.

Online dalam sekejap

Sekali klik website langsung online. Lebih cepat dan lebih optimal untuk SEO atau AEO. Lacak performa dengan tool analytics bawaan dan optimasi cerdas.

Jangan lewatkan promo Black Friday

Bantuan 24/7

Jaminan 30 hari uang kembali

Batalkan kapan saja

Secepat AI, semudah drag-and-drop

Pilih dari 170+ template dan AI siap bantu desain.

AI beri saran pintar, Anda tinggal edit dengan drag-and-drop
Anda jelaskan ide, AI langsung buatkan website ecommerce, portofolio, dan link-in-bio
AI bantu sempurnakan tata letak, warna, dan konten halaman
Cocok untuk kreator yang menginginkan kontrol visual yang diperkuat kecerdasan AI
Prompt bikin website impian jadi nyata

Deskripsikan ide Anda dan Horizons akan wujudkan dengan vibe coding.

Akses ke semua template dan bebas desain seluas imajinasi
Cukup dengan prompt, tambahkan CRM, formulir booking, otomatisasi, dan lain-lain
Anda jelaskan ide, Horizons yang buat desain sampai kontennya
Cocok untuk kreator yang ingin bebas berkreasi
Dapatkan di semua paket

Hosting cepat & stabil

Website Anda didukung layanan hosting super cepat dengan CDN global, stabil, dan dapat diupgrade seiring kebutuhan.

Gratis domain & SSL

Website langsung online dengan domain sendiri dan dilindungi sertifikat SSL. Tidak perlu setup tambahan.

SEO & GEO

Tool SEO dan tool berbasis lokasi yang kami miliki membantu website Anda mudah muncul di hasil pencarian dan jawaban buatan AI.

Proteksi nonstop

Website tetap aman dan online berkat pendeteksi malware dan proteksi tingkat lanjut terhadap DDoS.

Integrasi

Semua tool analytics, login, dan pembayaran terintegrasi dengan mulus.

Backup otomatis

Website Anda dibackup otomatis. Kembalikan ke versi sebelumnya dengan sekali klik.

Ide online dalam hitungan menit

Mulai cepat dengan prompt siap pakai, lalu kreasikan sesuai kebutuhan Anda.
Portofolio
Disukai pengguna, direkomendasikan para pakar

Kami bangga bisa mendukung kreator dan bisnis di seluruh dunia. Ini pendapat mereka tentang Horizons.
mark diantonio
mark diantonio
@mark diantonio

Saya masih tidak menyangka bagaimana Hostinger bisa membuat Horizons... Cepat banget! Siapa aja bisa deploy front-end dan back-end dengan instan!

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Sudah lama saya ingin membuat proyek ini sampai akhirnya bertemu dengan Horizons AI. Saya tidak bisa coding untuk buat aplikasi web. Tapi sekarang, proyek impian saya sudah terwujud!

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spesialis Digital

Rasanya seperti punya web developer/software developer terbaik yang siap wujudkan apa pun jenis website yang kita mau.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Pembuat konten

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Beneran bisa buat apa saja dengan Hostinger Horizons. Bukan sekadar website biasa.

Jereme Howard
Jereme Howard
19 September 2025

AI website builder-nya keren banget! Layout-nya langsung terlihat profesional dan prosesnya jauh lebih cepat daripada bikin website dari nol.

Daniel Karu
Daniel Karu
26 April 2025

Pengalaman buat dan kustomisasi website di sini luar biasa. Timnya juga ramah dan siap bantu. Recommended untuk yang mau cepat punya website keren!

Vallita Costantini M.M.O.
Vallita Costantini M.M.O.
24 Februari 2025

Hostinger memang juara! Hampir 5 website sudah saya buat sendiri, dan hasilnya keren semua. Cocok banget untuk para entrepreneur.

Devashish Jain
Devashish Jain
9 Desember 2024

Super worth the price! AI website builder Hostinger mudah digunakan, plus ada live chat yang siap bantu 24/7 kalau ada kesulitan atau mau tahu fitur-fiturnya.

Starr Matthews
Starr Matthews
5 Juli 2025

Kurang dari 10 menit, website impian saya bisa online berkat AI builder. Hasilnya keren, harganya terjangkau, dan gampang digunakan. Pilihan terbaik yang pernah saya buat.

Elewechi
Elewechi
4 November 2024

Pakai AI builder Hostinger itu seperti menemukan solusi yang saya cari-cari selama ini. Tidak perlu lagi pusing cari developer website!

Siap mewujudkan ide Anda?

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali.

