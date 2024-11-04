Mulai dari Rp23.900
Black Friday: Lebih cepat dengan AI diskon hingga 80%
Ubah ide Anda jadi website memukau. Lebih hemat dan tanpa coding.
Secepat AI, semudah drag-and-drop
Pilih dari 170+ template dan AI siap bantu desain.
Prompt bikin website impian jadi nyata
Deskripsikan ide Anda dan Horizons akan wujudkan dengan vibe coding.
Dapatkan di semua paket
Hosting cepat & stabil
Website Anda didukung layanan hosting super cepat dengan CDN global, stabil, dan dapat diupgrade seiring kebutuhan.
Gratis domain & SSL
Website langsung online dengan domain sendiri dan dilindungi sertifikat SSL. Tidak perlu setup tambahan.
SEO & GEO
Tool SEO dan tool berbasis lokasi yang kami miliki membantu website Anda mudah muncul di hasil pencarian dan jawaban buatan AI.
Proteksi nonstop
Website tetap aman dan online berkat pendeteksi malware dan proteksi tingkat lanjut terhadap DDoS.
Integrasi
Semua tool analytics, login, dan pembayaran terintegrasi dengan mulus.
Backup otomatis
Website Anda dibackup otomatis. Kembalikan ke versi sebelumnya dengan sekali klik.
Ide online dalam hitungan menit
Disukai pengguna, direkomendasikan para pakar
Saya masih tidak menyangka bagaimana Hostinger bisa membuat Horizons... Cepat banget! Siapa aja bisa deploy front-end dan back-end dengan instan!
Sudah lama saya ingin membuat proyek ini sampai akhirnya bertemu dengan Horizons AI. Saya tidak bisa coding untuk buat aplikasi web. Tapi sekarang, proyek impian saya sudah terwujud!
Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!
Rasanya seperti punya web developer/software developer terbaik yang siap wujudkan apa pun jenis website yang kita mau.
Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.
Beneran bisa buat apa saja dengan Hostinger Horizons. Bukan sekadar website biasa.
AI website builder-nya keren banget! Layout-nya langsung terlihat profesional dan prosesnya jauh lebih cepat daripada bikin website dari nol.
Pengalaman buat dan kustomisasi website di sini luar biasa. Timnya juga ramah dan siap bantu. Recommended untuk yang mau cepat punya website keren!
Hostinger memang juara! Hampir 5 website sudah saya buat sendiri, dan hasilnya keren semua. Cocok banget untuk para entrepreneur.
Super worth the price! AI website builder Hostinger mudah digunakan, plus ada live chat yang siap bantu 24/7 kalau ada kesulitan atau mau tahu fitur-fiturnya.
Kurang dari 10 menit, website impian saya bisa online berkat AI builder. Hasilnya keren, harganya terjangkau, dan gampang digunakan. Pilihan terbaik yang pernah saya buat.
Pakai AI builder Hostinger itu seperti menemukan solusi yang saya cari-cari selama ini. Tidak perlu lagi pusing cari developer website!