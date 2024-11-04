789 Ft ártól

Nem ért a kódoláshoz vagy a dizájnhoz? Nem probléma. Készítsen weboldalt a webáruházaktól a portfóliókig rövid idő alatt, az AI erejével.

Több mint 10 millió
nálunk készült weboldal
Több mint 4 millió
felhasználó bízik a Hostingerben
Több mint 150
országban elérhető szolgáltatás
Több mint 20
év tapasztalat
Válassza ki az elképzeléseinek megfelelő csomagot. Minden csomag tartalmaz tárhelyet, domaint és üzleti e-mail-címet, így elérhetővé válhat online, és elkezdheti növelni vállalkozását.

Hozza létre weboldalát kódolás nélkül. Kezdje egy kész elrendezéssel, írja le az ötletét, vagy bízza a létrehozást az AI-re.

Publikálja oldalát egyetlen kattintással - teljes mértékben sebességre, SEO-ra és AEO-ra optimalizálva. Kövesse nyomon a növekedést beépített analitikával és intelligens optimalizáló eszközökkel.

Minden, ami a létrehozáshoz, publikáláshoz és növekedéshez szükséges

Nonstop támogatás

30 napos pénzvisszafizetési garancia

Hozzon létre webhelyet az AI sebességével és fogd és vidd technika egyszerűségével

Kezdjen hozzá a több mint 170 testreszabható sablonnal, és engedje, hogy az AI vezesse a tervezést.

Könnyű fogd és vidd szerkesztés intelligens AI-javaslatokkal
Ön leírja, az AI pedig percek alatt elkészíti a webáruházakat, portfóliókat és „link a bemutatkozásban” oldalakat.
A mesterséges intelligencia segít finomítani az elrendezéseket, a színeket és az oldalon található tartalmat
Ideális azoknak az alkotóknak, akik mesterséges intelligencia által támogatott vizuális vezérlést szeretnének
Keltse életre weboldalát promptokkal

Csak írja körül ötletét, és a Horizons hangulatkódolással életre kelti a szavait.

Korlátlan sablonok a végtelen tervezési lehetőségekért
CRM, foglalási űrlapok, automatizálások és egyebek hozzáadása promptokkal
A Horizons kezeli a szöveget, az elrendezést és a fejlesztést, Ön megálmodja az irányt
Tökéletes azoknak az alkotóknak, akik teljes alkotói szabadságra vágynak
Minden csomag része

Gyors és megbízható tárhely

Weboldala erős, nagy teljesítményű tárhelyen fut, globális CDN-nel, sebességre, stabilitásra és növekedésre tervezve.

Ingyenes domain és SSL

Legyen elérhető online saját domainnel és SSL-tanúsítvánnyal, további beállítások nélkül.

SEO és GEO

SEO- és helyalapú eszközeink segítenek webhelyének megjelenni a keresési eredményekben és a mesterséges intelligencia által generált válaszokban világszerte.

Folyamatos biztonság

A fejlett DDoS elleni védelem és a kártevők folyamatos figyelése biztosítja webhelye biztonságát és zökkenőmentes működését.

Integrációk

Az analitikai, marketing-, bejelentkezési és fizetési eszközök már integráltak, és minden simán működik együtt.

Automatikus biztonsági mentések

Webhelyéről automatikus biztonsági mentések készülnek – a korábbi verziókat bármikor visszaállíthatja egyetlen kattintással.

Publikálja új ötletét percek alatt

Válasszon egy kész promptot a gyors kezdéshez, és szabja testre igény szerint.
Portfolio

Nézze meg, mit mondanak ügyfeleink

Büszkék vagyunk arra, hogy világszerte támogatjuk az alkotókat és a vállalkozásokat. Ismerje meg néhány ügyfelünk véleményét!
mark diantonio
@mark diantonio

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan tudta megvalósítani a Horizonst... Elképesztő, milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára a frontend és a backend telepítését.

Martin Dubovic
@Martinko

El sem tudom mondani, mióta várt ez a projekt a listámon, AMÍG ti el nem készítettétek a Horizons AI-t. Fogalmam sincs, hogyan kell webes alkalmazásokat programozni, de íme, az álomprojektem, amivel segítek a kollégáimnak, MEGVALÓSULT. Hűha!

Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Ivana Mikleuš
Digitális szakember

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Albert Bermejo
Tartalomkészítő

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

techmano
@nice_gamin60974

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Jereme Howard
2025. szeptember 19.

Az AI weboldalkészítő szuperkönnyűvé és gyorssá teszi a weboldalak létrehozását. Az elrendezések azonnal professzionálisnak tűnnek, és rengeteg időt takarít meg nekem ahhoz képest, mintha a nulláról kezdeném.

Daniel Karu
2025. április 26.

Nagyszerű a weboldalkészítő, a testreszabási élmény átlagon felüli, és összességében csodálatos a szolgáltatás. Mindenkinek ajánlom, akinek kutyafuttában kell weboldalakat készítenie.

Vallita Costantini M.M.O.
2025. február 24.

Imádom a Hostingert! Vállalkozóknak tökéletes. Már majdnem 5 weboldalt elkészítettem, és hihetetlenül néznek ki. Rendkívül elégedett vagyok. Íme néhány a 100%-ban Hostinger Builderrel készített weboldalak közül.

Devashish Jain
2024. december 9.

A Hostinger megéri az árát: az AI weboldalkészítő könnyen használható, és a 24 órás chates támogatással könnyedén megoldhatók a nehézségek, valamint megérthetők a parancsok és funkciók.

Starr Matthews
2025. július 5.

Kevesebb mint 10 perc alatt elkészítettem a weboldalamat az AI weboldalkészítővel. Gyönyörű, egyedi weboldal, pénztárcabarát és könnyen használható. Kétségtelenül a LEGJOBB döntés, amit hozhattam.

Elewechi
2024. november 4.

A Hostinger AI weboldalkészítőjének használata életmentő volt, évek múltán végre megszabadultam a weboldalfejlesztők keresésének terhe alól.

Próbálja ki kockázatmentesen a 30 napos pénzvisszafizetési garanciánknak köszönhetően.

