789 Ft ártól
Készítsen weboldalakat az AI erejével, és élesítse azokat másodpercek alatt
Nem ért a kódoláshoz vagy a dizájnhoz? Nem probléma. Készítsen weboldalt a webáruházaktól a portfóliókig rövid idő alatt, az AI erejével.
Minden, ami a létrehozáshoz, publikáláshoz és növekedéshez szükséges
Nonstop támogatás
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Bármikor lemondható
AI-eszközök
Hozzon létre webhelyet az AI sebességével és fogd és vidd technika egyszerűségével
Kezdjen hozzá a több mint 170 testreszabható sablonnal, és engedje, hogy az AI vezesse a tervezést.
Keltse életre weboldalát promptokkal
Csak írja körül ötletét, és a Horizons hangulatkódolással életre kelti a szavait.
Minden csomag része
Gyors és megbízható tárhely
Weboldala erős, nagy teljesítményű tárhelyen fut, globális CDN-nel, sebességre, stabilitásra és növekedésre tervezve.
Ingyenes domain és SSL
Legyen elérhető online saját domainnel és SSL-tanúsítvánnyal, további beállítások nélkül.
SEO és GEO
SEO- és helyalapú eszközeink segítenek webhelyének megjelenni a keresési eredményekben és a mesterséges intelligencia által generált válaszokban világszerte.
Folyamatos biztonság
A fejlett DDoS elleni védelem és a kártevők folyamatos figyelése biztosítja webhelye biztonságát és zökkenőmentes működését.
Integrációk
Az analitikai, marketing-, bejelentkezési és fizetési eszközök már integráltak, és minden simán működik együtt.
Automatikus biztonsági mentések
Webhelyéről automatikus biztonsági mentések készülnek – a korábbi verziókat bármikor visszaállíthatja egyetlen kattintással.
Publikálja új ötletét percek alatt
Nézze meg, mit mondanak ügyfeleink
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan tudta megvalósítani a Horizonst... Elképesztő, milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára a frontend és a backend telepítését.
El sem tudom mondani, mióta várt ez a projekt a listámon, AMÍG ti el nem készítettétek a Horizons AI-t. Fogalmam sincs, hogyan kell webes alkalmazásokat programozni, de íme, az álomprojektem, amivel segítek a kollégáimnak, MEGVALÓSULT. Hűha!
A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.
A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.
Az AI weboldalkészítő szuperkönnyűvé és gyorssá teszi a weboldalak létrehozását. Az elrendezések azonnal professzionálisnak tűnnek, és rengeteg időt takarít meg nekem ahhoz képest, mintha a nulláról kezdeném.
Nagyszerű a weboldalkészítő, a testreszabási élmény átlagon felüli, és összességében csodálatos a szolgáltatás. Mindenkinek ajánlom, akinek kutyafuttában kell weboldalakat készítenie.
Imádom a Hostingert! Vállalkozóknak tökéletes. Már majdnem 5 weboldalt elkészítettem, és hihetetlenül néznek ki. Rendkívül elégedett vagyok. Íme néhány a 100%-ban Hostinger Builderrel készített weboldalak közül.
A Hostinger megéri az árát: az AI weboldalkészítő könnyen használható, és a 24 órás chates támogatással könnyedén megoldhatók a nehézségek, valamint megérthetők a parancsok és funkciók.
Kevesebb mint 10 perc alatt elkészítettem a weboldalamat az AI weboldalkészítővel. Gyönyörű, egyedi weboldal, pénztárcabarát és könnyen használható. Kétségtelenül a LEGJOBB döntés, amit hozhattam.
A Hostinger AI weboldalkészítőjének használata életmentő volt, évek múltán végre megszabadultam a weboldalfejlesztők keresésének terhe alól.