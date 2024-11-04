Muhteşem Cuma: Ücretsiz ekstra aylar alın

Başlangıç fiyatı: ₺66,99

Muhteşem Cuma: %81 oranına varan indirimle AI ile oluşturun

Fikrinizi daha az maliyetle göz alıcı bir web sitesine dönüştürün. Kodlama gerekmez.

30 gün para iade garantili
AI ile web siteleri oluşturun, saniyeler içinde yayına alın
10M+
bizimle hayata geçen web sitesi
4M+
Hostinger'a güvenen kullanıcı sayısı
150+
hizmet verilen ülke sayısı
20+
yıllık deneyim
Mükemmel planınızı seçin

Mükemmel planınızı seçin

Hedeflerinizle en iyi eşleşen planı seçin. Tüm planlara hosting, domain ve iş e-postası dahildir; böylece çevrimiçi olabilir ve büyümeye başlayabilirsiniz.

AI oluşturucunuzu seçin

AI oluşturucunuzu seçin

Kodlama yapmadan web sitenizi oluşturun. Hazır bir düzenle başlayın, fikrinizi anlatın veya sitenizi sizin için yapay zeka oluştursun.

Dakikalar içinde yayına geçin

Dakikalar içinde yayına geçin

Tek tıklamayla yayına alın. Hız, SEO ve AEO performansı için tamamen optimize edilmiştir. Dahili analiz ve akıllı optimizasyon araçlarıyla büyümenizi takip edin.

Muhteşem Cuma fırsatlarını kaçırmayın

7/24 destek

30 gün para iade garantisi

İstediğiniz zaman iptal edin

AI hızı ve sürükle-bırak kolaylığıyla oluşturun

170’ten fazla özelleştirilebilir şablonla başlayın ve tasarımınıza yapay zekanın rehberlik etmesine izin verin.

Akıllı yapay zeka önerileriyle zahmetsiz sürükle-bırak düzenleme
Siz anlatın, AI dakikalar içinde e-ticaret siteleri, portföyler ve link in bio sayfaları oluştursun.
AI, düzenleri, renkleri ve sayfa içi içeriği iyileştirmeye yardımcı olur
AI desteğiyle görsel kontrol sahibi olmak isteyen içerik üreticileri için idealdir
AI hızı ve sürükle-bırak kolaylığıyla oluşturun

Sitenizi hayata geçirmek için komut verin

Sadece fikrinizi anlatın, Horizons kelimelerinizi vibe coding ile hayata geçirir.

Sonsuz tasarım olanakları için sınırsız şablonlar
Komutlar aracılığıyla CRM, rezervasyon formları, otomasyonlar ve daha fazlasını ekleyin
Horizons, kopyalama, düzenleme ve geliştirmeyi üstlenir; vizyonu siz yönlendirirsiniz
Özgürlük isteyen yaratıcılar için mükemmeldir
Sitenizi hayata geçirmek için komut verin
techradar
cybernews
hostadvice
cnet
forbes
PCMAG.com

Her plana dahil olan özellikler

Hızlı ve güvenilir hosting

Web siteniz, hız, kararlılık ve büyüme için tasarlanmış güçlü ve yüksek performanslı bir hosting ile küresel CDN üzerinde çalışır.

Ücretsiz domain ve SSL

Ek kurulum gerektirmeden, kendi domaininiz ve SSL sertifikanızla anında çevrimiçi olun.

SEO & GEO

SEO ve konum farkındalığına sahip araçlarımız, sitenizin dünya çapında arama sonuçlarında ve yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtlarda görünmesine yardımcı olur.

Her zaman açık güvenlik

Gelişmiş DDoS savunması ve kötü amaçlı yazılım izleme, web sitenizin güvenli kalmasını ve sorunsuz çalışmasını sağlar.

Entegrasyonlar

Analiz, pazarlama, oturum açma ve ödeme araçları zaten entegre edilmiş durumda; her şey kusursuz bir şekilde birlikte çalışıyor.

Otomatik yedeklemeler

Siteniz otomatik olarak yedeklenir; tek tıkla istediğiniz zaman önceki sürümleri geri yükleyebilirsiniz.

Bir sonraki fikrinizi dakikalar içinde hayata geçirin

Hızlıca başlamak için kullanıma hazır bir komut istemi seçin. Ardından kendinize göre özelleştirin.
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin

Dünya çapındaki içerik üreticilerini ve işletmeleri desteklemekten gurur duyuyoruz. İşte onlardan bazılarının görüşleri.
mark diantonio
mark diantonio
@mark diantonio

Hostinger Horizons’u nasıl yaptınız diye merak ediyorum… frontend ve backend'i bu kadar hızlı şekilde herkesin kurabilmesi inanılmaz.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Size bu projenin “bir gün yaparım” listemde ne kadar uzun süredir beklediğini anlatamam, TA Kİ siz Horizons AI’ı yapana kadar. Web uygulamaları kodlama hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sıfır. Ama işte insanlara yardımcı olacak hayalimdeki projem artık YAYINDA. Vay be!

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons, diğer her şeye kıyasla gerçekten çığır açıcı. Web uygulamamda blogum için bir alt domain oluşturmak o kadar kolaydı ki, "Vay canına!" dedim.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Dijital Uzman

Sanki hayal ettiğiniz her şeyi oluşturmak için hazır bekleyen üst düzey bir web geliştirici / yazılım geliştiriciye sahip olmak gibi.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger Horizons'ı denedim ve oyunun kurallarını değiştiriyor! Bu kodsuz yapay zeka uygulama oluşturucu, dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor; sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
İçerik yaratıcısı

Sanki hayal ettiğiniz her şeyi oluşturmak için hazır bekleyen üst düzey bir web geliştirici / yazılım geliştiriciye sahip olmak gibi.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Hostinger Horizons ile oldukça güzel şeyler oluşturabilirsiniz. Sıradan bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlası.

Jereme Howard
Jereme Howard
19 Eylül 2025

AI destekli web sitesi oluşturucu, site oluşturmayı son derece kolay ve hızlı hale getiriyor. Tasarımlar ilk andan itibaren profesyonel görünüyor ve sıfırdan başlamaya kıyasla bana çok fazla zaman kazandırıyor.

Daniel Karu
Daniel Karu
26 Nisan 2025

Harika bir web sitesi oluşturucu, beklentilerin üzerinde özelleştirme deneyimi ve genel olarak mükemmel bir hizmet. Hızlı bir şekilde web sitesi oluşturmak isteyen herkese tavsiye ederim.

Vallita Costantini M.M.O.
Vallita Costantini M.M.O.
24 Şubat 2025

Hostinger’ı çok seviyorum! Girişimciler için mükemmel bir platform. Neredeyse 5 web sitesi oluşturdum ve hepsi harika görünüyor. Son derece memnunum. Bu sitelerin tamamı %100 Hostinger Oluşturucu ile yapıldı.

Devashish Jain
Devashish Jain
9 Aralık 2024

Hostinger, sunduğu hizmetlerle fiyatını fazlasıyla hak ediyor. AI destekli web sitesi oluşturucu kullanımı son derece kolay ve olası sorunları çözmek ya da komutlar ve özellikler hakkında bilgi almak için 7/24 canlı sohbet desteğiyle destekleniyor.

Starr Matthews
Starr Matthews
5 Temmuz 2025

AI destekli web sitesi oluşturucuyu seçerek 10 dakikadan kısa sürede kendi web sitemi oluşturdum. Hem bütçe dostu hem de kullanımı kolay, harika bir özel site oldu. Açık ara verdiğim EN İYİ karar!

Elewechi
Elewechi
4 Kasım 2024

Hostinger AI web sitesi oluşturucusunu kullanmak hayat kurtarıcı bir deneyim oldu ve yıllarca web sitesi geliştiricisi aramaktan kaynaklanan sinir bozucu deneyimi ortadan kaldırdı.

Hayalinizi gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız?

Riske girmeyin. 30 gün para iade garantisi sunuyoruz.

Hayalinizi gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız?