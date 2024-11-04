Başlangıç fiyatı: ₺66,99
Her plana dahil olan özellikler
Hızlı ve güvenilir hosting
Web siteniz, hız, kararlılık ve büyüme için tasarlanmış güçlü ve yüksek performanslı bir hosting ile küresel CDN üzerinde çalışır.
Ücretsiz domain ve SSL
Ek kurulum gerektirmeden, kendi domaininiz ve SSL sertifikanızla anında çevrimiçi olun.
SEO & GEO
SEO ve konum farkındalığına sahip araçlarımız, sitenizin dünya çapında arama sonuçlarında ve yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtlarda görünmesine yardımcı olur.
Her zaman açık güvenlik
Gelişmiş DDoS savunması ve kötü amaçlı yazılım izleme, web sitenizin güvenli kalmasını ve sorunsuz çalışmasını sağlar.
Entegrasyonlar
Analiz, pazarlama, oturum açma ve ödeme araçları zaten entegre edilmiş durumda; her şey kusursuz bir şekilde birlikte çalışıyor.
Otomatik yedeklemeler
Siteniz otomatik olarak yedeklenir; tek tıkla istediğiniz zaman önceki sürümleri geri yükleyebilirsiniz.
Hostinger Horizons’u nasıl yaptınız diye merak ediyorum… frontend ve backend'i bu kadar hızlı şekilde herkesin kurabilmesi inanılmaz.
Size bu projenin “bir gün yaparım” listemde ne kadar uzun süredir beklediğini anlatamam, TA Kİ siz Horizons AI’ı yapana kadar. Web uygulamaları kodlama hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sıfır. Ama işte insanlara yardımcı olacak hayalimdeki projem artık YAYINDA. Vay be!
Hostinger Horizons, diğer her şeye kıyasla gerçekten çığır açıcı. Web uygulamamda blogum için bir alt domain oluşturmak o kadar kolaydı ki, "Vay canına!" dedim.
Sanki hayal ettiğiniz her şeyi oluşturmak için hazır bekleyen üst düzey bir web geliştirici / yazılım geliştiriciye sahip olmak gibi.
Hostinger Horizons'ı denedim ve oyunun kurallarını değiştiriyor! Bu kodsuz yapay zeka uygulama oluşturucu, dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor; sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.
Hostinger Horizons ile oldukça güzel şeyler oluşturabilirsiniz. Sıradan bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlası.
AI destekli web sitesi oluşturucu, site oluşturmayı son derece kolay ve hızlı hale getiriyor. Tasarımlar ilk andan itibaren profesyonel görünüyor ve sıfırdan başlamaya kıyasla bana çok fazla zaman kazandırıyor.
Harika bir web sitesi oluşturucu, beklentilerin üzerinde özelleştirme deneyimi ve genel olarak mükemmel bir hizmet. Hızlı bir şekilde web sitesi oluşturmak isteyen herkese tavsiye ederim.
Hostinger’ı çok seviyorum! Girişimciler için mükemmel bir platform. Neredeyse 5 web sitesi oluşturdum ve hepsi harika görünüyor. Son derece memnunum. Bu sitelerin tamamı %100 Hostinger Oluşturucu ile yapıldı.
Hostinger, sunduğu hizmetlerle fiyatını fazlasıyla hak ediyor. AI destekli web sitesi oluşturucu kullanımı son derece kolay ve olası sorunları çözmek ya da komutlar ve özellikler hakkında bilgi almak için 7/24 canlı sohbet desteğiyle destekleniyor.
AI destekli web sitesi oluşturucuyu seçerek 10 dakikadan kısa sürede kendi web sitemi oluşturdum. Hem bütçe dostu hem de kullanımı kolay, harika bir özel site oldu. Açık ara verdiğim EN İYİ karar!
Hostinger AI web sitesi oluşturucusunu kullanmak hayat kurtarıcı bir deneyim oldu ve yıllarca web sitesi geliştiricisi aramaktan kaynaklanan sinir bozucu deneyimi ortadan kaldırdı.